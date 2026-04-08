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हिंदी न्यूज़मनोरंजनCelebritiesदीपिका पादुकोण की हुई 'गोलमाल 5' में एंट्री, 'सिंघम अगेन' के रोल से होगा ये तगड़ा कनेक्शन, अक्षय कुमार से लेंगी पंगा!

दीपिका पादुकोण की हुई 'गोलमाल 5' में एंट्री, 'सिंघम अगेन' के रोल से होगा ये तगड़ा कनेक्शन, अक्षय कुमार से लेंगी पंगा!

Golmaal 5: दीपिका पादुकोण इन दिनों लाइमलाइट में बनी हुई हैं. इसी बीच उनके नए प्रोजेक्ट को लेकर एक बड़ी अपडेट सामने आई है. रिपोर्ट के अनुसार एक्ट्रेस रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल 5 का हिस्सा बनने वाली हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 08 Apr 2026 10:57 AM (IST)
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रोहित शेट्टी की फिल्म गोलमाल 5 लगातार चर्चा में बनी हुई है. क्योंकि कास्टिंग को लेकर नए-नए अपडेट्स जो सामने आ रहे हैं. इस फिल्म में पहले से ही बड़े-बड़े एक्टर्स मौजूद हैं, लेकिन अब कुछ नाम इस लिस्ट में जुड़ चुके हैं.गोलमाल 5 को रोहित शेट्टी डायरेक्ट कर रहे हैं.

रिपोर्ट के अनुसार फिल्म में इस फ्रेंचाइजी के कई पुराने चेहरे नजर आएंगे, जिनमें अजय देवगन, अरशद वारसी, तुषार कपूर, श्रेयस तलपड़े, कुणाल खेमू, शरमन जोशी जैसे नाम शामिल हैं. वहीं, इस फिल्म में अब अक्षय कुमार की भी एंट्री हो चुकी है.

दीपिका पादुकोण का ये होगा रोल

रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म में साउथ एक्ट्रेस प्रियामणी लीड रोल निभाती हुई नजर आएंगी.इसी बीच फिल्म के कास्टिंग को लेकर एक नई अपडेट सामने आई है. रिपोर्ट के अनुसार इस फिल्म में दीपिका पादुकोण की भी एंट्री हो चुकी है. वो फिल्म में कैमियो करती नजर आएंगी, लेकिन उनका रोल काफी इंपोर्टेंट होने वाला है.

इस फिल्म में एक्ट्रेस को इंस्पेक्टर शक्ति शेट्टी  के कैरेक्टर में देखा जाएगा, जिसे उन्होंने पहले सिंघम अगेन में निभाया था. हालांकि, मेकर्स ने ऑफिशियल तौर पर इसे कंफर्म नहीं किया है, लेकिन इस खबर के सामने आते ही फैंस की एक्साइटमेंट और भी ज्यादा बढ़ चुकी है.

रिपोर्ट के अनुसार फिल्म में दीपिका को एक मिशन पर दिखाया जाएगा, जो अक्षय कुमार के कैरेक्टर को पकड़ने की कोशिश करेंगी, जो उनकी कस्टडी से भाग निकला होता है.फिल्म के क्लामैक्स में उनकी धमाकेदार एंट्री होने वाली है. आखिर में वो अजय देवगन और उनकी टीम की मदद से अक्षय कुमार को पकड़ लेंगी.

अगर ये रिपोर्ट सही निकलती है तो दीपिका पादुकोण का ये कैमियो रोहित शेट्टी के कॉप यूनिवर्स और गोलमार सीरीज की क़मेडी दुनिया को जोड़ने वाला एक क्रॉसओवर मोमेंट साबित हो सकता है.हालांकि, अभी तक प्रोडक्शन टीम की तरफ से दीपिका की एंट्री को लेकर कुछ भी नहीं कहा गया है. ऐसे में जब तक ऑफिशियल तौर पर कंफर्मेशन नहीं मिलती है, ये खबरें महज अफवाह ही मानी जाएंगी.

ये भी पढ़ें:-शाहरुख ने रजनीकांत की फिल्म 'जेलर 2' में कैमियो का ऑफर ठुकराया, असली वजह आई सामने

 

 

 

Published at : 08 Apr 2026 10:31 AM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Deepika Padukone Ajay Devgn Golmaal 5 Deepika Padukone'
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