मुंबई की फिल्म इंडस्ट्री में डिजिटल डेटा चोरी का एक बड़ा मामला सामने आने के बाद हड़कंप मच गया है. मशहूर फिल्ममेकर जोया अख्तर और रीमा कागती के प्रोडक्शन हाउस Tiger Baby Digital से फिल्मों, वेब सीरीज और विज्ञापन प्रोजेक्ट्स से जुड़ी कुल 66 हार्ड डिस्क गायब होने का मामला सामने आया है. इन हार्ड डिस्क में कई बड़े और अनरिलीज्ड प्रोजेक्ट्स का संवेदनशील डेटा मौजूद था.

डेटा चोरी मामले में दूसरा आरोपी भी गिरफ्तार

मामले की शिकायत मिलने के बाद मुंबई पुलिस की बांद्रा पुलिस ने दो आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी. अब पुलिस ने दूसरे आरोपी रितेश सुरेश शाह (44) को भी गिरफ्तार कर लिया है. इससे पहले मोहम्मद शाहिद अजीम खान को गिरफ्तार किया गया था. कोर्ट ने दोनों आरोपियों को 29 मई तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है.

पुलिस जांच में सामने आया है कि ऑफिस में कुल 119 हार्ड डिस्क रखी गई थीं, जिनमें से 66 गायब मिलीं. इन स्टोरेज डिवाइस में फिल्मों की रॉ फुटेज, एडिटेड कंटेंट, पोस्ट-प्रोडक्शन डेटा, बैकअप फाइल्स और शूटिंग आर्काइव्स जैसी बेहद अहम डिजिटल सामग्री सुरक्षित थी. शुरुआती जानकारी के मुताबिक चोरी हुए डेटा में “मेड इन हेवेन”, “घोस्ट स्टोरीज”, “नायका” और “गांधी मनी” जैसे प्रोजेक्ट्स से जुड़ा कंटेंट भी शामिल है.

आरोपी ने कबूला जुर्म

पूछताछ में आरोपी मोहम्मद शाहिद अजीम खान ने कबूल किया कि उसने पिछले कुछ महीनों में 24 हार्ड डिस्क चोरी कर बेची थीं. पुलिस के अनुसार, उसने ये हार्ड डिस्क रितेश सुरेश शाह को 15 से 20 हजार रुपये प्रति डिस्क के हिसाब से बेचीं. हालांकि बाकी गायब हार्ड डिस्क को लेकर अभी तक स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आई है.

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कैसे सामने आया मामला?

यह मामला तब उजागर हुआ जब 21 मई को बांद्रा पश्चिम स्थित ऑफिस में कर्मचारियों को काम के दौरान हार्ड डिस्क की जरूरत पड़ी. काफी तलाश के बाद भी डिस्क नहीं मिलने पर स्टोरेज कैबिनेट की जांच की गई, जहां कई खाली और क्षतिग्रस्त बॉक्स मिले. इसके बाद कंपनी की एचआर और एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट मेहजबीन मुश्ताक शेख ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई.

डिजिटल युग में फिल्म और वेब सीरीज का पूरा प्रोडक्शन डेटा आधारित होने के कारण इस तरह की चोरी को इंडस्ट्री के लिए बेहद गंभीर माना जा रहा है. आशंका जताई जा रही है कि अगर यह संवेदनशील कंटेंट लीक हुआ तो प्रोडक्शन हाउस को करोड़ों रुपये का नुकसान हो सकता है. फिलहाल पुलिस यह पता लगाने में जुटी है कि चोरी हुई बाकी हार्ड डिस्क कहां हैं और क्या इस पूरे मामले के पीछे कोई बड़ा नेटवर्क सक्रिय है.

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