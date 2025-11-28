Box Office: पहले दिन बढ़िया कमा रही 'जूटोपिया 2', श्रद्धा कपूर की आवाज ने बना दिया फिल्म को खास
Zootopia 2 Box Office Collection Day 1: श्रद्धा कपूर की आवाज में हिंदी दर्शकों के लिए कमाल की इंग्लिश फिल्म 'जूटोपिया 2' रिलीज हो चुकी है. यहां जानिए फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन.
भारतीय सिनेमाघरों में दो हिंदी फिल्में 28 दिसंबर को रिलीज हुईं. पहली धनुष की 'तेरे इश्क में' और दूसरी विजय वर्मा की 'गुस्ताख इश्क'. इन दोनों फिल्मों के बीच एक ऐसी फिल्म भी रिलीज हुई जिसमें कोई भी एक्टर या एक्ट्रेस नहीं है. ये एक एनिमेशन फिल्म है और नाम है 'जूटोपिया 2'.
हालांकि, इस फिल्म के साथ सबसे खास बात ये है कि इसमें श्रद्धा कपूर ने फिल्म के लीड कैरेक्टर जूडी हॉप्स को अपनी आवाज दी है. यही बात हिंदी दर्शकों को लुभा रही है और फिल्म ने ओपनिंग डे पर इंडिया में ठीकठाक प्रदर्शन शुरू कर दिया है.
'जूटोपिया 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
इस एनिमेटेड हॉलीवुड फिल्म ने ओपनिंग डे पर 8:05 बजे तक 1.66 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं. सैक्निल्क पर उपलब्ध ये आंकड़े अभी शुरुआती हैं. फाइनल डेटा आने के बाद इसमें बदलाव हो सकता है.
'जूटोपिया 2' के बारे में
इस फिल्म का पहला पार्ट 2016 में रिलीज हुआ था जिसने वर्ल्डवाइड 1 बिलियन डॉलर कमाए थे. डिज्नी की इस फिल्म का सेकेंड पार्ट 9 साल के लंबे इंतजार के बाद दुनियाभर में रिलीज हो चुका है. इस फिल्म को सोशल मीडिया पर लोग बढ़िया एक्सपीरियंस बता रहे हैं.
फिल्म के बारे में यूजर्स अपनी-अपनी राय दे रहे हैं. कुछ इसे बेहतरीन एनिमेशन फिल्म बता रहे हैं जो न सिर्फ बच्चों के लिए बल्कि बड़ों के लिए भी परफेक्ट है. फिल्म में छोटी-छोटी डिटेलिंग पर ध्यान दिया गया है इसलिए इससे इमोशनल जुड़ाव फील होता है देखते समय.
श्रद्धा कपूर ने फिल्म को बनाया और खास
अगर आप सोच रहे हैं कि फिल्म में श्रद्धा कपूर एक्ट कर रही हैं तो नहीं, जरा रुकिए. दरअसल श्रद्धा कपूर इस फिल्म की लीड कैरेक्टर जूडी की आवाज बनी हैं. उन्होंने ही इस फिल्म को डब किया है. इस वजह से भी लोगों में श्रद्धा कपूर की आवाज में हॉलीवुड फिल्म देखने का भी क्रेज दिख रहा है.
