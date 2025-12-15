साउथ स्टार नंदमुरी बालाकृष्ण की फिल्म 'अखंडा 2: तांडवम्' थिएटर्स में छा गई है. ये फिल्म दर्शकों को खूब एंटरटेन कर रही है और ऐसे में ये बॉक्स ऑफिस पर जमकर कमाई भी कर रही है. 'अखंडा 2: तांडवम्' 12 दिसंबर को बड़े पर्दे पर आई थी. धुरंधर की धुआंधर कमाई के बीच भी फिल्म बॉक्स ऑफिस पर अपना दबदबा बनाने में कामयाब हुई और एक-तिहाई से ज्यादा बजट वसूल कर लिया. अब 'अखंडा 2: तांडवम्' साल 2025 की 9वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली तेलुगु फिल्म बन गई है.

'अखंडा 2: तांडवम्' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

सैकनिल्क की मानें तो 'अखंडा 2: तांडवम्' ने रिलीज से पहले पेड प्रीव्यू में ही 8 करोड़ रुपए कमा लिए थे.

रिलीज के बाद फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 22.5 करोड़ रुपए की ओपनिंग की थी.

'अखंडा 2: तांडवम्' ने दूसरे दिन 15.5 करोड़ और तीसरे दिन 15.1 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

चौथे दिन भी फिल्म अब तक (रात 8 बजे) 3.14 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर चुकी है.

अब घरेलू बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का कुल कलेक्शन 64.24 करोड़ रुपए हो गया है.

2025 की 9वीं सबसे बड़ी तेलुगु फिल्म बनी 'अखंडा 2: तांडवम्'

'अखंडा 2: तांडवम्' ने चार दिनों के टोटल कलेक्शन के साथ 'थंडेल' को मात दे दी है. इसी साल रिलीज हुई इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 66.06 करोड़ रुपए का कारोबार किया था. अब इस आंकड़े को पार करके 'अखंडा 2: तांडवम्' इस साल की 9वीं सबसे ज्यादा कमाई करने वाली तेलुगु फिल्म बन गई है. अब 'अखंडा 2: तांडवम्' का अगला निशाना हिट 3 है जिसने भारत में 81 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

क्रम संख्या फिल्म का नाम कलेक्शन 1 दे कॉल हिम ओजी 194.05 करोड़ 2 संक्रांति वस्तुनाम 186.90 करोड़ 3 गेम चेंजर 136.92 करोड़ 4 मिराई 94.85 करोड़ 5 डाकू महाराज 91.11 करोड़ 6 कुबेरा 90.89 करोड़ 7 हरि हर वीरा मल्लू 87.00 करोड़ 8 हिट 3 81.00 करोड़ 9 अखंडा 2 64.24 करोड़ 10 'थंडेल' 66.06 करोड़

'अखंडा 2: तांडवम्' की स्टार कास्ट

'अखंडा 2: तांडवम्' को बोयापति श्रीनु ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में नंदमुरी बालाकृष्ण लीड रोल में हैं. इसके अलावा संयुक्ता मेनन, आधी पिनिसेट्टी, हर्षाली मल्होत्रा, कबीर दूहन सिंह और सास्वता चटर्जी भी फिल्म में अहम रोल में हैं.