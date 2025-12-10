एक्सप्लोरर
Dilip Kumar-Saira Banu Love Story: 22 साल बड़े एक्टर पर दिल हार बैठी थीं सायरा बानो, पूरी फिल्मी है प्रेम कहानी
Dilip Kumar-Saira Banu Love Story: बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में कुछ किस्से हमेशा याद रह जाते हैं, और दिलीप कुमार-सायरा बानो की लव स्टोरी उनमें से एक है. सायरा 22 साल बड़े एक्टर पर दिल हार बैठी थीं.
बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सायरा बानो की खूबसूरती और मासूमियत पर लोग अपना दिल हार बैठते थे. लाखों लोगों को दीवाना बनाने वाली सायरा बानो की प्रेम कहानी भी उनकी ही तरह सबसे अलग हैं. सायरा बानो अपने से 22 साल बड़े एक्टर दिलीप कुमार पर दिल हार बैठी थीं. आइए जानते हैं उनकी प्रेम कहानी के बारे में.
10 Dec 2025
