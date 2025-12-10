23 अगस्त 1944 को भारत के मसूरी में सायरा बानो का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ. इनका बचपन अपनी आंटी के पास लंदन में बीता लेकिन बाद में ये भारत आ गई थीं. बचपन से ही सायरा बानो दिलीप कुमार की फैन रही हैं.