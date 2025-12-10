हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dilip Kumar-Saira Banu Love Story: 22 साल बड़े एक्टर पर दिल हार बैठी थीं सायरा बानो, पूरी फिल्मी है प्रेम कहानी

Dilip Kumar-Saira Banu Love Story: 22 साल बड़े एक्टर पर दिल हार बैठी थीं सायरा बानो, पूरी फिल्मी है प्रेम कहानी

Dilip Kumar-Saira Banu Love Story: बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में कुछ किस्से हमेशा याद रह जाते हैं, और दिलीप कुमार-सायरा बानो की लव स्टोरी उनमें से एक है. सायरा 22 साल बड़े एक्टर पर दिल हार बैठी थीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 10 Dec 2025 02:58 PM (IST)
Dilip Kumar-Saira Banu Love Story: बॉलीवुड की प्रेम कहानियों में कुछ किस्से हमेशा याद रह जाते हैं, और दिलीप कुमार-सायरा बानो की लव स्टोरी उनमें से एक है. सायरा 22 साल बड़े एक्टर पर दिल हार बैठी थीं.

बॉलीवुड की मशहूर एक्ट्रेस सायरा बानो की खूबसूरती और मासूमियत पर लोग अपना दिल हार बैठते थे. लाखों लोगों को दीवाना बनाने वाली सायरा बानो की प्रेम कहानी भी उनकी ही तरह सबसे अलग हैं. सायरा बानो अपने से 22 साल बड़े एक्टर दिलीप कुमार पर दिल हार बैठी थीं. आइए जानते हैं उनकी प्रेम कहानी के बारे में.

1/7
23 अगस्त 1944 को भारत के मसूरी में सायरा बानो का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ. इनका बचपन अपनी आंटी के पास लंदन में बीता लेकिन बाद में ये भारत आ गई थीं. बचपन से ही सायरा बानो दिलीप कुमार की फैन रही हैं.
23 अगस्त 1944 को भारत के मसूरी में सायरा बानो का जन्म एक मुस्लिम परिवार में हुआ. इनका बचपन अपनी आंटी के पास लंदन में बीता लेकिन बाद में ये भारत आ गई थीं. बचपन से ही सायरा बानो दिलीप कुमार की फैन रही हैं.
2/7
कहा जाता है कि दिलीप कुमार को अपना बनाने के लिए सायरा ने फिल्मों में काम करने का मन बना लिया था. उन्होंने सोच लिया था कि वो बड़ी एक्ट्रेस बनेंगी और दिलीप कुमार से शादी करेंगी.
कहा जाता है कि दिलीप कुमार को अपना बनाने के लिए सायरा ने फिल्मों में काम करने का मन बना लिया था. उन्होंने सोच लिया था कि वो बड़ी एक्ट्रेस बनेंगी और दिलीप कुमार से शादी करेंगी.
3/7
12 साल की सायरा बानो दिल से दिलीप कुमार को प्यार करती थीं लेकिन उनके बीच उम्र का लगभग 22 सालों का गैप था.
12 साल की सायरा बानो दिल से दिलीप कुमार को प्यार करती थीं लेकिन उनके बीच उम्र का लगभग 22 सालों का गैप था.
4/7
कई रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आई है कि दिलीप कुमार इसी उम्र के गैप के कारण शादी नहीं करना चाहते थे.
कई रिपोर्ट्स में ये बात भी सामने आई है कि दिलीप कुमार इसी उम्र के गैप के कारण शादी नहीं करना चाहते थे.
5/7
लेकिन सायरा बानो के प्यार के आगे दिलीप कुमार को झुकना पड़ा था. साल 1966 में दिलीप कुमार और सायरा बानो ने निकाह किया था.
लेकिन सायरा बानो के प्यार के आगे दिलीप कुमार को झुकना पड़ा था. साल 1966 में दिलीप कुमार और सायरा बानो ने निकाह किया था.
6/7
शादी के समय सायरा बानो 22 और दिलीप 44 साल के थे. दोनों का साथ 56 साल तक चला पर साल 2021 में दिलीप कुमार ने दुनिया को अलविदा कह दिया.
शादी के समय सायरा बानो 22 और दिलीप 44 साल के थे. दोनों का साथ 56 साल तक चला पर साल 2021 में दिलीप कुमार ने दुनिया को अलविदा कह दिया.
7/7
बता दें, सायरा बानो और दिलीप कुमार ने 'दुनिया' (1984), 'बैराग' (1976), 'गोपी' (1970), 'सगीना महातो' (1970) और 'सगीना' (1974) जैसी फिल्में कीं. सायरा और दिलीप कुमार की कोई संतान नहीं हुई, इन्होंने हमेशा एक-दूसरे का ख्याल रखा.
बता दें, सायरा बानो और दिलीप कुमार ने 'दुनिया' (1984), 'बैराग' (1976), 'गोपी' (1970), 'सगीना महातो' (1970) और 'सगीना' (1974) जैसी फिल्में कीं. सायरा और दिलीप कुमार की कोई संतान नहीं हुई, इन्होंने हमेशा एक-दूसरे का ख्याल रखा.
Published at : 10 Dec 2025 02:58 PM (IST)
Saira Banu Dilip Kumar

Embed widget