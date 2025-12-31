हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Year Ender 2025 : 'छावा' से '120 बहादुर' तक, सच्ची घटनाओं पर बनीं ये फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल

Year Ender 2025 : 'छावा' से '120 बहादुर' तक, सच्ची घटनाओं पर बनीं ये फिल्में, बॉक्स ऑफिस पर मचाया धमाल

Year Ender 2025: साल 2025 बॉलीवुड के लिए शानदार रहा है. इस साल कई फिल्में रिलीज हुईं जो सच्ची घटनाओं पर आधारित थीं. इन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई की थी.

By : आईएएनएस | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 31 Dec 2025 08:33 AM (IST)
साल 2025 बॉलीवुड के लिए खास रहा, क्योंकि कई फिल्में सच्ची घटनाओं और ऐतिहासिक व्यक्तियों की जीवन गाथा पर बनीं और सिनेमाघरों में छा गईं. ये फिल्में न सिर्फ दर्शकों का मनोरंजन करने बल्कि कई रिकॉर्ड तोड़ने में भी सफल रहीं. इस साल सच्ची घटनाओं पर बनी फिल्मों की लिस्ट काफी लंबी है.

साल 2025 में बॉलीवुड ने सच्चाई की ताकत को पर्दे पर उतारा. 'इमरजेंसी' में कंगना ने इंदिरा गांधी के दौर की उथल-पुथल दिखाई, तो 'छावा' में विक्की कौशल बने मराठा वीर संभाजी. 'स्काई फोर्स' ने हवाई हमलों की वीरता को दिखाया, 'द डिप्लोमैट' ने राजनयिक साहस की कहानी बुनी. 'केसरी चैप्टर 2' ने जलियांवाला की अनकही कहानी सुनाई. वहीं, '120 बहादुर' ने फिल्म के जरिए रेजांगला के शहीदों को सलाम किया. 'फुले' ने सामाजिक सुधारकों की प्रेरणा दी और 'होमबाउंड' ने कोविड के समय की संघर्ष को बखूबी पर्दे पर पेश किया.

इमरजेंसी

साल की शुरुआत हुई 'इमरजेंसी' से, जो 17 जनवरी को रिलीज हुई. कंगना रनौत के निर्देशन में बनी 'इमरजेंसी' पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के जीवन और 1975-77 के आपातकाल पर आधारित है. कंगना ने फिल्म में इंदिरा गांधी की भूमिका निभाई, जबकि अनुपम खेर, श्रेयस तलपड़े जैसे एक्टर्स भी महत्वपूर्ण किरदार में दिखे. यह फिल्म राजनीतिक ड्रामा के रूप में विवादों में भी रही, लेकिन इतिहास के काले दौर को दिखाने के लिए सराही गई.

स्काई फोर्स

24 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज हुई 'स्काई फोर्स'. अक्षय कुमार-वीर पहाड़िया स्टारर यह फिल्म साल 1965 के भारत-पाक युद्ध में भारतीय वायुसेना के सरगोधा एयरबेस पर पहले हवाई हमले पर आधारित है. फिल्म में सारा अली खान और निमरत कौर भी मुख्य भूमिकाओं में हैं. फिल्म ने कहानी के जरिए वायुसेना के बहादुरों की वीरता को सलाम किया. फिल्म की खूब सराहना हुई.

छावा

मराठा साम्राज्य की साहस और वीरता को पर्दे पर उतारती फिल्म 'छावा' 14 फरवरी को रिलीज हुई. फिल्म में विक्की कौशल ने छत्रपति संभाजी महाराज की भूमिका निभाई, जबकि रश्मिका मंदाना उनकी पत्नी और अक्षय खन्ना औरंगजेब के महत्वपूर्ण किरदार में दिखे. शिवाजी सावंत के उपन्यास पर आधारित यह फिल्म मराठा साम्राज्य के योद्धा संभाजी की वीरता और मुगलों से संघर्ष दिखाती है. भव्य युद्ध दृश्यों और एक्टर्स के दमदार एक्टिंग के दम पर यह ब्लॉकबस्टर साबित हुई.

द डिप्लोमैट

एक्टर जॉन अब्राहम की 'द डिप्लोमैट' 14 मार्च को आई. जॉन अब्राहम और सादिया खतीब स्टारर यह फिल्म उज्मा अहमद की सच्ची कहानी से प्रेरित है, जहां एक भारतीय महिला को पाकिस्तान में जबरन शादी के बाद भारतीय राजनयिक बचाकर लाते हैं. शिवम नायर के निर्देशन में बनी यह राजनीतिक थ्रिलर कूटनीति और साहस के साथ कहानी को बखूबी पर्दे पर पेश करती है.

केसरी चैप्टर 2

जलियांवाला बाग की अनकही कहानी 'केसरी चैप्टर 2' 18 अप्रैल को रिलीज हुई. फिल्म में अक्षय कुमार ने सी. शंकरन नायर की भूमिका निभाई, जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ अदालत में लड़े थे. यह फिल्म साल 1919 के नरसंहार की अनकही कहानी और न्याय की लड़ाई दिखाती है.

फुले

19वीं सदी के समाज सुधारक ज्योतिराव फुले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई फुले के जीवन पर आधारित फुले 25 अप्रैल को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. अनंत महादेवन निर्देशित इस फिल्म में प्रतीक गांधी ने ज्योतिराव और पत्रलेखा ने सावित्रीबाई की भूमिका निभाई है. यह जोड़ा जाति भेदभाव, महिलाओं की शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह जैसे मुद्दों पर लड़ाई लड़ता है. साल 1848 में भारत की पहली बालिका विद्यालय खोलने से लेकर सामाजिक क्रांति तक की कहानी दिखाई गई है.फिल्म विवादों में भी घिरी, इसके बावजूद प्रतीक और पत्रलेखा के अभिनय की सराहना हुई.

हरि हर वीरा मल्लु

पवन कल्याण की 'हरि हर वीरा मल्लु' 24 जुलाई को रिलीज हुई. यह फिल्म 17वीं सदी के योद्धा वीर मल्लु पर आधारित है, जो मुगलों से कोहिनूर हीरा चुराने की साहसिक यात्रा पर निकलता है. पवन कल्याण के साथ फिल्म में बॉबी देओल और निधि अग्रवाल भी हैं. यह दक्षिण की बड़ी फिल्मों में शुमार रही.

द बंगाल फाइल्स

हिंदू नरसंहार पर बनी 'द बंगाल फाइल्स' का निर्देशन विवेक रंजन अग्निहोत्री ने किया है. फिल्म 1946 के डायरेक्ट एक्शन डे, ग्रेट कलकत्ता किलिंग्स और नोआखाली दंगों पर आधारित है. मिथुन चक्रवर्ती, पल्लवी जोशी, अनुपम खेर, दर्शन कुमार, सिमरत कौर समेत अन्य एक्टर्स अहम भूमिकाओं में हैं. 5 सितंबर को रिलीज हुई यह फिल्म विवादों में भी रही.

120 बहादुर

सच्ची घटना पर बनी फिल्मों की लिस्ट में फरहान अख्तर की '120 बहादुर' का भी नाम शामिल है. 21 नवंबर को रिलीज हुई फिल्म सफल रही. फिल्म में फरहान अख्तर ने मेजर शैतान सिंह की भूमिका निभाई, जो 1962 के भारत-चीन युद्ध में रेजांग ला की लड़ाई में बहादुरी दिखाते हुए शहीद हो गए थे.

हक

यामी गौतम और इमरान हाशमी की फिल्म 'हक' 7 नवंबर को रिलीज हुई. यह कोर्टरूम ड्रामा शाह बानो बेगम केस से प्रेरित है, जो मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों और रखरखाव की लड़ाई दिखाता है.

होमबाउंड

ईशान खट्टर, जान्हवी कपूर और विशाल जेठवा स्टारर 'होमबाउंड' कोविड 19 लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों की संघर्षपूर्ण यात्रा और दोस्ती पर आधारित है. नीरज घेवान के निर्देशन में बनी फिल्म की तारीफ हुई.

Published at : 31 Dec 2025 08:33 AM (IST)
Emergency Sky Force Chhaava 120 Bahadur New Year 2026 Year Ender 2025
