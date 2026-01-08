‘धुरंधर' के आगे टिक पाएंगी 'लालो कृष्ण सदा सहायते'? डायरेक्टर ने दिया दिलचस्प जवाब

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर' थिएटर में अभी लगी हैं. 1 महीने बाद भी फिल्म अच्छा कमा रही है. ऐसे में लोग फिल्म की रिलीज टाल रहे हैं, लेकिन धुरंधर की बंपर कमाई के बीच 9 जनवरी को गुजराती फिल्म ‘लालो- कृष्ण सदा सहायते’ सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. गुजराती सिनेमा का ये इतिहास रचने वाला ड्रामा अब हिंदी में रिलीज होगी.

9 जनवरी को हो रही रिलीज

हिंदी वर्जन के रिलीज से पहले फिल्म के डायरेक्टर अंकित सखिया ने ‘धुरंधर' और 'लालो' को लेकर को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसकी वजह से वह खबरों में है. उनका कहना है कि ‘धुरंधर' भले ही फिल्म इंडस्ट्री के लिए मील का पत्थर साबित हुई हो लेकिन उनकी फिल्म 'लालो' को भी लोग उतना ही प्यार देंगे.

धुरंधर की तरह पसंद करेंगे लोग

पिंकविला से बात करते हुए डायरेक्टर अंकित सखिया ने कहा, 'धुरंधर ने एक मील का पत्थर हासिल किया है. यह भारतीय सिनेमा के लिए एक उपलब्धि है. इसने हमें प्रेरित किया है कि अगर 'लालो' भी हिंदी में रिलीज होती है तो ज्यादा से ज्यादा लोग थिएटर में आएंगे. यह बहुत अच्छी बात है. मुझे उम्मीद है कि लोग लालो को भी बहुत प्यार देंगे.

View this post on Instagram A post shared by "Laalo" Shree Krishna Sada Sahaayate (@laalothefilm.official)

'लालो' के पार्ट 2 से किया मना?

आगे जब 'लालो' के पार्ट 2 के बारे में सवाल किया गया तो उन्होंने साफ मना करते हुए कहा कि उन्होंने अभी तक कोई प्लान नहीं किया है. रिपोर्ट के अनुसार डायरेक्टर ने कहा, मुझे उम्मीद है कि हमें एक कहानी मिलेगी, लेकिन अभी पार्ट 2 बनाने का कोई प्लान नहीं है. हमें अभी पार्ट 1 को और ज्यादा दर्शकों को दिखाना हैं. इसे और भाषाओं में ले जाना है. हम अलग-अलग कहानियां भी बनाना चाहते हैं, लेकिन अगर लाओ 2 के लिए कुछ आता है, तो हम उसके बारे में सोचेंगे.

लालो का बॉक्स ऑफिस

लालो कृष्ण सदा सहायते सिर्फ 50 लाख में बनी थी और फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे. फिल्म में कोई बड़ा स्टार भी नहीं था. फिल्म में रीव रच, श्रुहद गोस्वामी और करण जौशी अहम रोल में हैं. हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, फिल्म ने 100 करोड़ से ज्यादा की कमाई की.

फिल्म का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 120 करोड़ रुपये है. इस हिसाब से फिल्म ने 24000 परसेंट का प्रॉफिट कमाया. फिल्म 2025 की सबसे ज्यादा प्रॉफिट कमाने वाली पहली फिल्म है. इसी के साथ ये 100 करोड़ क्लब में एंट्री करने वाली पहली गुजराती फिल्म है.