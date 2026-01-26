सनी देओल की‘बॉर्डर 2’ बाद बॉलीवुड में एक बार फिर देशभक्ति और वॉर फिल्मों का ट्रेंड तेज होता दिख रहा है. आने वाले समय में कई ऐसी फिल्में लाइनअप में हैं जो देश के लिए जोश, जज्बा और गर्व से भर देने वाली हैं. इन फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.