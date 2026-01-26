हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडफिर लौटा वॉर मूवीज का ट्रेंड, धुरंधर- बॉर्डर 2 के बाद अब आने वाली हैं ये देशभक्ति से भरी फिल्में, चेक करें लिस्ट

फिर लौटा वॉर मूवीज का ट्रेंड, धुरंधर- बॉर्डर 2 के बाद अब आने वाली हैं ये देशभक्ति से भरी फिल्में, चेक करें लिस्ट

Patriotic films 2026: धुरंधर और बॉर्डर 2 के बाद अब देशभक्ति से भरपूर कई धमाकेदार फिल्में रिलीज होने वाली हैं. आइए जानते हैं कि कौन-कौन सी फिल्में कब सिनेमाघरों में दस्तक देंगी.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 26 Jan 2026 11:38 AM (IST)
Patriotic films 2026: धुरंधर और बॉर्डर 2 के बाद अब देशभक्ति से भरपूर कई धमाकेदार फिल्में रिलीज होने वाली हैं. आइए जानते हैं कि कौन-कौन सी फिल्में कब सिनेमाघरों में दस्तक देंगी.

धुरंधर और बॉर्डर 2 की सफलता के बाद बॉलीवुड में एक बार फिर देशभक्ति फिल्मों का दौर लौट आया है. आने वाले महीनों में कई बड़ी फिल्में रिलीज होने वाली हैं जो देश के जज्बे, शौर्य और बलिदान की कहानियां बड़े पर्दे पर दिखाएंगी. लोगों के बीच इन फिल्मों को लेकर पहले से ही काफी उत्साह बना हुआ है.

1/7
सनी देओल की‘बॉर्डर 2’ बाद बॉलीवुड में एक बार फिर देशभक्ति और वॉर फिल्मों का ट्रेंड तेज होता दिख रहा है. आने वाले समय में कई ऐसी फिल्में लाइनअप में हैं जो देश के लिए जोश, जज्बा और गर्व से भर देने वाली हैं. इन फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
सनी देओल की'बॉर्डर 2' बाद बॉलीवुड में एक बार फिर देशभक्ति और वॉर फिल्मों का ट्रेंड तेज होता दिख रहा है. आने वाले समय में कई ऐसी फिल्में लाइनअप में हैं जो देश के लिए जोश, जज्बा और गर्व से भर देने वाली हैं. इन फिल्मों का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
2/7
फरवरी के महीने में अजय अनिरुद्ध के निर्देशन में बनी फिल्म ‘वीर मुरारबाजी - द बैटल ऑफ पुरंदर’ रिलीज होने वाली है. ये फिल्म मराठा योद्धा मुरारबाजी देशपांडे की बहादुरी पर आधारित है और इसमें युद्ध और देशप्रेम का दमदार तड़का देखने को मिलेगा.
फरवरी के महीने में अजय अनिरुद्ध के निर्देशन में बनी फिल्म 'वीर मुरारबाजी - द बैटल ऑफ पुरंदर' रिलीज होने वाली है. ये फिल्म मराठा योद्धा मुरारबाजी देशपांडे की बहादुरी पर आधारित है और इसमें युद्ध और देशप्रेम का दमदार तड़का देखने को मिलेगा.
Published at : 26 Jan 2026 11:38 AM (IST)
Battle Of Galwan Fauzi Dhurandhar 2

