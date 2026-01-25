एक्सप्लोरर
मीरा कपूर की खूबसूरती पर फिदा हुईं फराह खान, ऑन कैमरा ही दे दिया फिल्म का ऑफर
Bollywood Updates: आपको बता दे कि शाहिद कपूर जितने फेमस हैं उतनी ही फेमस उनकी पत्नी भी हैं. हाल ही में मीरा कपूर को एक फिल्ममेकर ने फिल्म का ऑफर दिया है.
शाहिद कपूर जितने चर्चित हैं उतनी ही सुर्खियों में रहती हैं उनकी पत्नी मीरा कपूर. मीरा अपने स्टाइल, खूबसूरती और फिटनेस की वजह से मीडिया में छाई रहती हैं. हाल ही में एक मशहूर फिल्ममेकर ने उन्हें सीधे तौर पर अपनी फिल्म में लीड रोल का ऑफर दे डाला जो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.
1/9
2/9
Published at : 25 Jan 2026 03:51 PM (IST)
Tags :Farah Khan Mira Kapoor SHAHID KAPOOR
बॉलीवुड
8 Photos
'बहुत मेहनत की है' बॉर्डर 2 की रिलीज पर दिलीजत दोसांझ हुए इमोशनल, फोटो शेयर कर दिखाई झलक
बॉलीवुड
9 Photos
कोरियोग्राफर ने दिया रणवीर सिंह के डेडिकेशन की दाद, बोले- 6-7 स्टिचेस के बाद भी करते रहे डांस
बॉलीवुड
7 Photos
गोल्डी बहल की पार्टी में वॉकिंग स्टिक के सहारे चलते दिखे ऋतिक रोशन, अभिषेक बच्चन भी हुए स्पॉट
बॉलीवुड
9 Photos
नेशनल गर्ल चाइल्ड डे: बॉलीवुड की वो एक्ट्रेसेस, जिन्होंने अपने 'लड़की होना' को बनाई अपनी ताकत
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
मिट्टी की कसम और जंग का नारा: भारतीय सेना की वो 5 रेजिमेंट, जिनके नाम से ही कांप जाते हैं दुश्मन
महाराष्ट्र
औरंगजेब की कब्र में दफन करेंगे...', AIMIM नेता इम्तियाज जलील पर जमकर बरसे नितेश राणे
बॉलीवुड
विदेश जाकर भी अनुष्का शर्मा और विराट कोहली नहीं भूले संस्कार, लंदन वाले घर में की धार्मिक पूजा
क्रिकेट
आज गुवाहाटी में भारत और न्यूजीलैंड का तीसरा टी20, जानें प्लेइंग इलेवन, पिच रिपोर्ट और मैच प्रिडिक्शन
Advertisement
प्रदीप भंडारीबीजेपी नेता
Opinion