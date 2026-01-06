पाकिस्तान में रिलीज होगी 'बॉर्डर 2'? वरुण धवन ने दिया जवाब, सुनकर पाक फैन की बोलती हुई बंद

वरुण धवन की आगामी फिल्म ‘बॉर्डर 2’ को लेकर दर्शकों में जबरदस्त बज हुआ है. इस फिल्म में वरुण के साथ सनी देओल, दिलजीत दोसांझ और आहान शेट्टी भी हैं. फिल्म 23 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है. फैंस बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे हैं. फिल्म रिलीज से पहले वरुण ने अपने सोशल मीडिया पर ‘आस्क मी’ सेशन रखा, जिसमें उन्होंने फैंस के कई सवालों का जवाब दिया.

यह सेशन तब और भी मजेदार बन गया जब एक पाकिस्तानी फैन ने पूछा, 'क्या पाकिस्तान में ‘बॉर्डर 2’ रिलीज होगी?' इस पर वरुण ने मजेदार और दिलचस्प जवाब देकर फैंस का दिल जीत लिया.

फैंस के सवालों का दिया जवाब

दरअसल, वरुण धवन ने एक्स अकाउंट पर ‘आस्क मी’ सेशन रखा. इस दौरान वरुण ने अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को लेकर काफी कुछ शेयर किया. उन्होंने बिंदास होकर अपने फैंस के सवालों का सामना किया और दिल खोलकर उन सवालों का जवाब भी दिया.

बताया सनी देओल के और भी फैन होंगे

इसी दौरान एक पाकिस्तानी फैन ने वरुण से पूछा, 'भाई, ‘बॉर्डर 2’ पाकिस्तान में कब रिलीज होगी? मैं तारा सिंह का बड़ा फैन हूं, उन्हें मेरा सलाम कहना.' फैन के सवाल का जवाब देते हुए वरुण ने कहा,‘बॉर्डर 2’ 1971 के युद्ध और उससे जुड़ी कुछ सच्ची घटनाओं पर आधारित है. मुझे यकीन है कि सनी सर के पाकिस्तान में भी फैंस हैं.' हालांकि उन्होंने फिल्म के रिलीज के बारे में कुछ नहीं कहा.





बोले- कोई भी जंग अकेले नहीं लड़ी जाती

आगे सेशन में वरुण एक और फैन पूछा कि उन्होंने 'बॉर्डर 2' क्यों साइन की? इस पर वरुण ने कहा, 'कोई भी जंग अकेले नहीं जीती जा सकती. इसके लिए सभी फोर्सेज को एक साथ आना पड़ता है. बॉर्डर 2 में हमारे पास आर्मी, नेवी और एयर फोर्स एक साथ हैं. साथ ही वन मैन आर्मी सनी देओल.'

रोमांच से भरी है 'बॉर्डर 2'

'बॉर्डर 2', 1997 की क्लासिक फिल्म 'बॉर्डर' का सीक्वल है. फिल्म ने कल्ट स्टेटस हासिल किया और देशभर में इसके फैंस बन गए. इस फिल्म को जेपी दत्ता की निर्देशित किया था. यह फिल्म भारतीय सिनेमा की बेहतरीन युद्ध एक्शन ड्रामा फिल्मों में से एक मानी जाती है. 'बॉर्डर' की तरह 'बॉर्डर 2' को फिल्ममेकर उसी रोमांच को फिर से जगाने का लक्ष्य रखते हैं. इस फिल्म को अनुराग सिंह की निर्देशित किया है. फिल्म को भूषण कुमार, कृष्ण कुमार, जेपी दत्ता और निधि दत्ता ने बनाया है.