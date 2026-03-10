सनी देओल की 'लाहौर 1947' का नाम बदलकर हो गया है 'बंटवारा 1947'? आमिर खान ने बताया सच

पिछले कुछ दिनों से इंटरनेट पर राजकुमार संतोषी निर्देशित और सनी देओल स्टारर हिस्टोरिकल ड्रामा फिल्म ‘लाहौर 1947’ का टाइटल बदलने की चर्चा ज़ोरों पर है. बीते दिन कई मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गयाकि फिल्म का टाइटल बदल दिया गया है और इसे अब ‘बंटवारा 1947’ कर दिया गया है. फाइनली आमिर खान ने अब इन सभी रूमर्स का सच बताया है.

क्या लाहौर 1947 का टाइटल हो गया है ‘बंटवारा 1947’?

दरअसल बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक आमिर खान से पूछा गया कि क्या लाहौर 1947 का टाइटल बदलकर ‘बंटवारा 1947’ कर दिया गया है? इस सवाल को सुनकर फिल्म के प्रोड्यूसर आमिर खान हंस पड़े. उन्होने कहा, “आपने यह कहां सुना? नहीं, हमारी फिल्म का टाइटल नहीं बदला है. अभी के लिए, यह लाहौर 1947 है, और मैं इसे ऐसा ही रखना चाहूंगा.”

क्यों सनी की फिल्म का टाइटल बदले जाने के फैले रूमर्स?

लाहौर 1947 टाइटल तब सवालों के घेरे में आया जब ऐसा लगा कि पाकिस्तान के एक शहर के नाम पर बनी इंडियन फिल्म को इंडियन ऑडियंस पसंद नहीं करेगी. रिपोर्ट के मुताबिक आमिर खान ने कहा कि वह ऐसे किसी भी प्रेशर में नहीं आना चाहते. प्रॉब्लम कहीं और है. प्रोड्यूसर-डायरेक्टर सुनील दर्शन के पास ‘लाहौर’ टाइटल के राइट्स हैं. बातचीत चल रही है और मामला बहुत जल्द सुलझ जाएगा. तो, फिल्म का नाम लाहौर 1947 होगा, न कि बंटवारा 1947.

फिल्म की कास्ट एंड क्रू

लाहौर 1947, असगर वजाहत के नाटक 'जिस लाहौर नई वेख्या' पर आधारित है और इसमें सनी देओल, शबाना आज़मी, प्रीति ज़िंटा, अली फ़ज़ल और करण देओल जैसे स्टार कास्ट हैं. राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन और खुद आमिर द्वारा प्रोड्यूस फिल्म में ए.आर. रहमान का म्यूज़िक और जावेद अख्तर के लिरिक्स हैं. इसकी रिलीज़ डेट 13 अगस्त, 2026 तय की गई है.

यह फिल्म सनी देओल और डायरेक्टर संतोषी के लिए भी एक बड़ा रीयूनियन है. इस जोड़ी की घायल और दामिनी जैसी हिट फिल्में 30 साल से ज़्यादा समय पहले आई थीं.