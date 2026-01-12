चित्रांगदा सिंह ने एक्टिंग से क्यों बनाई थी दूरी? खुद बताई ब्रेक की असली वजह

चित्रांगदा सिंह बॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस में से हैं, जिन्होंने अपनी खूबसूरती और दमदार अदाकारी से कम फिल्मों में ही खास पहचान बनाई. करियर के पीक पर होने के बावजूद उन्होंने एक्टिंग से दूरी बना ली थी, जिससे फैंस हैरान रह गए थे. हाल ही में एक बातचीत के दौरान चित्रांगदा सिंह ने अपने इस ब्रेक को लेकर खुलकर बात की.

चित्रांगदा सिंह ने क्यों लिया था एक्टिंग से ब्रेक?

दरअसल, हाल ही में यूट्यूबर कमिया जानी, जो कर्ली टेल्स नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं, चित्रांगदा सिंह के घर पहुंचीं. इस दौरान एक्ट्रेस ने उन्हें अपने खूबसूरत घर का टूर कराया और कई निजी व प्रोफेशनल बातों पर खुलकर बातचीत की. इसी बातचीत के दौरान चित्रांगदा सिंह से यह सवाल भी पूछा गया कि उन्होंने एक्टिंग से इतना लंबा ब्रेक क्यों लिया था.

चित्रांगदा सिंह ने बातचीत के दौरान बताया कि उस समय वह शादीशुदा थीं और उनकी जिंदगी में कुछ पारिवारिक परिस्थितियां थीं. एक्ट्रेस ने कहा कि उस वक्त उन्हें लगा कि परिवार को प्रायोरिटी देना ज्यादा जरूरी है. उन्होंने माना कि उस दौर में वह प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को एक साथ मैनेज नहीं कर पा रही थीं, इसलिए उन्होंने एक्टिंग से ब्रेक लेने का फैसला किया.