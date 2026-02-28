शादी के बाद विजय के घर में यूं हुआ रश्मिका का स्वागत, गृह प्रवेश का वीडियो हो रहा वायरल

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी इन दिनों हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है. उदयपुर में शाही अंदाज में सात फेरे लेने के बाद दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी है. शादी की रस्में पूरी होते ही ये स्टार कपल अपने नए घर पहुंचा.

रश्मिका और विजय ने अपने सपनों के आशियाने में पूरे रीति-रिवाज और जश्न के माहौल के बीच एंट्री की. सोशल मीडिया पर रश्मिका के गृह प्रवेश का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो दुल्हन बनीं नजर आ रही हैं. फैंस इस खास पल को देखकर काफी एक्साइटेड हैं और दोनों को नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं.

शादी के बाद रश्मिका ने अपने पति विजय संग यूं किया गृहप्रवेश

इस वीडियो में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा एक साथ घर में कार से उतरते नजर आ रहे हैं. रश्मिका मंदाना लाल रंग के आउटफिट में दिख रहे हैं और विजय देवरकोंडा का भी देसी अंदाज देखने को मिल रहा है. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के इस वीडियो ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. फैंस इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

शादी की तस्वीरों पर फिदा हुए फैंस

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद अपनी खास तस्वीरें फैंस के साथ शेयर कीं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर आते ही तहलका मचा दिया. इन तस्वीरों में दोनों का रोमांटिक अंदाज पहली बार देखने को मिला. फैंस अब तक उन्हें केवल फिल्मों में ही रोमांस करते देखते आए थे, लेकिन शादी के इन पलों ने उनकी केमिस्ट्री को रियल लाइफ में भी दिखा दिया. शादी के दौरान दोनों ही काफी इमोशनल नजर आए और अपने खास दिन को परिवार और करीबियों के साथ खूब एन्जॉय किया.

शादी के बाद अब रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 4 मार्च, 2026 को हैदराबाद में एक ग्रैंड रिसेप्शन देने वाले हैं. खबरों के मुताबिक इस खास मौके पर सिर्फ परिवार और दोस्तों ही नहीं, बल्कि कई बड़े बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के सेलेब्स भी शामिल होंगे.