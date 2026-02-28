हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Ideas of Indiaटी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडशादी के बाद विजय के घर में यूं हुआ रश्मिका का स्वागत, गृह प्रवेश का वीडियो हो रहा वायरल

शादी के बाद विजय के घर में यूं हुआ रश्मिका का स्वागत, गृह प्रवेश का वीडियो हो रहा वायरल

Rashmika-Vijay: रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने हाल ही में एक दूसरे संग शादी रचाई है. अब रश्मिका ने खास अंदाज से अपने ससुराल में एंट्री ली है, जिसकी कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 28 Feb 2026 03:22 PM (IST)
Preferred Sources

रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा की शादी इन दिनों हर तरफ चर्चा का विषय बनी हुई है. उदयपुर में शाही अंदाज में सात फेरे लेने के बाद दोनों ने अपनी नई जिंदगी की शुरुआत कर दी है. शादी की रस्में पूरी होते ही ये स्टार कपल अपने नए घर पहुंचा.

रश्मिका और विजय ने अपने सपनों के आशियाने में पूरे रीति-रिवाज और जश्न के माहौल के बीच एंट्री की. सोशल मीडिया पर रश्मिका के गृह प्रवेश का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें वो दुल्हन बनीं नजर आ रही हैं. फैंस इस खास पल को देखकर काफी एक्साइटेड हैं और दोनों को नई शुरुआत के लिए शुभकामनाएं दे रहे हैं.

शादी के बाद रश्मिका ने अपने पति विजय संग यूं किया गृहप्रवेश
इस वीडियो में रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा एक साथ घर में कार से उतरते नजर आ रहे हैं. रश्मिका मंदाना लाल रंग के आउटफिट में दिख रहे हैं और विजय देवरकोंडा का भी देसी अंदाज देखने को मिल रहा है. रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा के इस वीडियो ने सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया है. फैंस इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rakesh_miracle (@rakesh_miracle_pspk)

शादी की तस्वीरों पर फिदा हुए फैंस
रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा ने शादी के बाद अपनी खास तस्वीरें फैंस के साथ शेयर कीं, जिन्होंने सोशल मीडिया पर आते ही तहलका मचा दिया. इन तस्वीरों में दोनों का रोमांटिक अंदाज पहली बार देखने को मिला. फैंस अब तक उन्हें केवल फिल्मों में ही रोमांस करते देखते आए थे, लेकिन शादी के इन पलों ने उनकी केमिस्ट्री को रियल लाइफ में भी दिखा दिया. शादी के दौरान दोनों ही काफी इमोशनल नजर आए और अपने खास दिन को परिवार और करीबियों के साथ खूब एन्जॉय किया.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Rashmika Mandanna (@rashmika_mandanna)

शादी के बाद अब रश्मिका मंदाना और विजय देवरकोंडा 4 मार्च, 2026 को हैदराबाद में एक ग्रैंड रिसेप्शन देने वाले हैं. खबरों के मुताबिक इस खास मौके पर सिर्फ परिवार और दोस्तों ही नहीं, बल्कि कई बड़े बॉलीवुड और साउथ सिनेमा के सेलेब्स भी शामिल होंगे. 

और पढ़ें
Published at : 28 Feb 2026 03:22 PM (IST)
Tags :
Vijay Deverakonda Rashmika Mandanna
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
शादी के बाद विजय के घर में यूं हुआ रश्मिका का स्वागत, गृह प्रवेश का वीडियो हो रहा वायरल
शादी के बाद विजय के घर में यूं हुआ रश्मिका का स्वागत, गृह प्रवेश का वीडियो हो रहा वायरल
बॉलीवुड
जेल से बेल पर रिहा होने के बाद राजपाल यादव ने शुरू किया नया काम, वीडियो शेयर कर फैंस से मांगा सपोर्ट
जेल से बेल पर रिहा होने के बाद राजपाल यादव ने शुरू किया नया काम, फैंस से मांगा सपोर्ट
बॉलीवुड
Box Office: 'तेरे नाम' ने री-रिलीज के पहले दिन दिखाया दम, शुक्रवार को 'बॉर्डर 2', 'मर्दानी 3' और 'तू या मैं' को चटाई धूल, जानें- कलेक्शन
'तेरे नाम' ने री-रिलीज के पहले दिन दिखाया दम, शुक्रवार को इन तीन फिल्मों के कलेक्शन को दी मात
बॉलीवुड
करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं धुरंधर के डायरेक्टर, जानें आदित्य धर की नेटवर्थ
करोड़ों की प्रॉपर्टी के मालिक हैं धुरंधर के डायरेक्टर, जानें आदित्य धर की नेटवर्थ
Advertisement

वीडियोज

Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक मच्छर है और चीन बाघ'। Ideas Of India Summit
क्या नई GDP Middle class को देगी राहत? | Paisa Live
Prof Harsh V Pant Interview: 'पाक की जगह चीन पर फोकस करे भारत'। Ideas Of India Summit
Prof Harsh V Pant Interview: भारत से अमेरिका अपना हाथ खींच रहा ? । Ideas Of India Summit
Prof Harsh V Pant Interview: America के मूड के हिसाब से भारत को बदलना होगा ? । IOI
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'उनको खत्म कर देंगे...', ईरान में तबाही मचाने के बाद बोले ट्रंप, पढ़ें तख्तापलट को लेकर क्या कहा
'उनको खत्म कर देंगे...', ईरान में तबाही मचाने के बाद बोले ट्रंप, पढ़ें तख्तापलट को लेकर क्या कहा
महाराष्ट्र
मुंबई में विदेशी महिला से 2 युवकों ने की छेड़छाड़, पीड़िता ने शेयर किया वीडियो तो दर्ज हुई FIR
मुंबई में विदेशी महिला से 2 युवकों ने की छेड़छाड़, पीड़िता ने शेयर किया वीडियो तो दर्ज हुई FIR
साउथ सिनेमा
थलपति विजय का चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत! तलाक से जोड़ा जा रहा नाम
थलपति विजय का चल रहा इस एक्ट्रेस संग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर? इंटनेट पर मिला सबूत!
स्पोर्ट्स
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
वर्ल्ड कप में साउथ अफ्रीका के शानदार प्रदर्शन का सीक्रेट क्या? रबाडा ने कर दिया खुलासा
विश्व
Israel Attack on Iran: इजरायल ने ईरान पर किया बड़ा हमला, तेहरान समेत कई जगहों पर धमाके
इजरायल ने ईरान पर किया बड़ा हमला, तेहरान समेत कई जगहों पर धमाके
विश्व
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
बोलीविया में नोटों से भरा विमान दुर्घटना का हुआ शिकार, 15 लोगों की मौत, जानें पूरा मामला
यूटिलिटी
30 साल के हैं तो कितना लगेगा प्रीमियम, जानें सैलरी के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस
30 साल के हैं तो कितना लगेगा प्रीमियम, जानें सैलरी के हिसाब से टर्म इंश्योरेंस
शिक्षा
कॉमर्स से 12वीं करने के बाद आप कर सकते हैं ये डिप्लोमा कोर्स, जल्दी मिलेगी नौकरी
कॉमर्स से 12वीं करने के बाद आप कर सकते हैं ये डिप्लोमा कोर्स, जल्दी मिलेगी नौकरी
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से ज्यादा entertaining
ENT LIVE
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
Psycho Saiyaan Review: Twist और Turns से भरपूर दमदार series, उम्मीद से कहीं ज्यादा entertaining
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ controversy : Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
‘Yadav Ji Ki Love Story’ विवाद: Supreme Court ने की Petition खारिज
ENT LIVE
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Subedaar Review: Anil Kapoor को देखकर मजा ही आ गया, 69 साल का झकास हीरो
Embed widget