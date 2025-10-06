हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
अंशुला कपूर की सगाई में किसने निभाई मां की रस्में? बोनी कपूर रोए, इनसाइड तस्वीरें देख इमोशनल हो जाएंगे

अंशुला कपूर की सगाई में किसने निभाई मां की रस्में? बोनी कपूर रोए, इनसाइड तस्वीरें देख इमोशनल हो जाएंगे

Anshula Kapoor Engagement Inside Pics: हाल ही में अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर की रोहन ठक्कर संग सगाई हुई है. इस दौरान अंशुला की मां का फर्ज शनाया कपूर की मां ने निभाया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 06 Oct 2025 03:04 PM (IST)
फिल्म निर्माता बोनी कपूर की बेटी और एक्टर अर्जुन कपूर की बहन अंशुला कपूर ने हाल ही में अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड रोहन ठक्कर से सगाई की थी. शनिवार को अंशुला ने सगाई के फंक्शन की इनसाइड तस्वीरें शेयर की थी. इस इंटीमेट फंक्शन में उनके परिवार और करीबी दोस्त शामिल हुए थे. अंशुला ने अपने खास दिन प दिवंगत मां मोना की तस्वीर भी अपने पास एक कुर्सी पर रखी हुई थी. वहीं अंशुला की सगाई के फंक्शन में मां के सारे फर्ज महीप कपूर निभाती नजर आई थीं.  

महीप ने अंशुला कपूर के लिए निभाई 'मां की ज़िम्मेदारी'
बोनी कपूर के सबसे छोटे भाई संजय कपूर की पत्नी महीप कपूर ने अंशुला की सगाई से अपनी कई तस्वीरें और वीडियो शेयर किए हैं. उनमें से एक ने सोशल मीडिया पर हर किसी का ध्यान खींचा है. वीडियो में महीप अंशुला और रोहन के साथ तेल मढ़ा की रस्म निभाती नज़र आ रही हैं. यह रस्म आमतौर पर दूल्हा-दुल्हन के परिवारों की बड़ी उम्र की महिलाओं द्वारा निभाई जाती है, जिनमें मां, दादी, मौसी और ननदें शामिल हैं. यह क्लिप सोशल मीडिया पर शेयर की गई, जिसमें कई लोगों ने महीप की तारीफ़ की कि उन्होंने अंशुला की मां, निर्माता मोना शौरी कपूर( जिनका 2012 में निधन हो गया था) की जगह उनके लिए 'माँ का फर्ज' निभाया.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maheep Kapoor (@maheepkapoor)

बोनी कपूर हुए इमोशनल
वहीं बेटी अंशुला की सगाई में बोनी कपूर काफी इमोशनल भी नजर आए. इस दौरान उनकी आंखें भर आई. अंशुला ने पिता संग भी अपनी कई तस्वीरें और वीडियो शेयर की है. एक वीडियो में बोनी कपूर अपनी बेटी अंशुला को देखते हुए भावुक दिखाई दे रहे हैं. इसके बाद वे बेटी के हाथ चूमते हैं. फिर वे अंशुला संग डांस करते भी नजर आ रहे हैं. इसके बाद वे अंशुला को गले से लगा लेते हैं. इस प्यारी वीडियो को शेयर करते हुए अंशुला ने दिल छू देने वाला कैप्शन भी लिखा. अंशुला ने लिखा, “ पापा बोनी कपूर  के साथ मेरा पहला डांस

उनके द्वारा घुमाए जाने से मुझे फिर से एक छोटी बच्ची जैसा महसूस हुआ. यकीनन उस रात की मेरी सबसे पसंदीदा यादों में से एक लव यू पापा.”  

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Anshula Kapoor (@anshulakapoor)

अंशुला की सगाई में पूरा कपूर परिवार हुआ शामिल
अंशुला और रोहन की सगाई में परिवार के अन्य सदस्य भी शामिल हुए, जिनमें अनिल कपूर, सोनम कपूर, हर्षवर्धन कपूर, जाह्नवी कपूर, खुशी कपूर, शनाया कपूर के साथ-साथ दोस्त शामिल हैं. कहा जा रहा है कि अंशुला और रोहन इस साल के एंड तक यानी दिसंबर तक सगाई के बंधन में बंधन सकते हैं. हालांकि इस लेकर कपूर फैमिली ने कुछ भी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया है.

 

 

Published at : 06 Oct 2025 02:48 PM (IST)
