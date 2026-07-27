कौन हैं मॉडल समरीन कौर? क्रिकेटर अर्शदीप सिंह को कर रही हैं डेट

इंडियन क्रिकेटर अर्शदीप सिंह इन दिनों सोशल मीडिया पर अपनी लव लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. अर्शदीप सिंह को लेकर काफी टाइम से खबरे हैं कि वो मॉडल समरीन कौर को डेट कर रहे हैं. अब अर्शदीप सिंह ने हाल ही में समरीन कौर के साथ एक खास पोस्ट शेयर कर अपने रिश्ते को ऑफिशियल कर दिया है.

क्रिकेटर अर्शदीप सिंह ने शेयर की पोस्ट

अर्शदीप सिंह ने अपने इंस्टाग्राम पर समरीन कौर के साथ दो फोटो शेयर की हैं. पहली में दोनों सेल्फी ले रहे हैं. वहीं दूसरी में कपल एक दूसरे को देखने हुए पोज दे रहा है. इस फोटो को शेयर करते हुए अर्शदीप सिंह में खास कैप्शन लिखा, जिसने सबका ध्यान खींच लिया है.

उन्होंने लिखा, 'माई पर्सन'. इस पोस्ट के बाद क्रिकेटर ने समरीन कौर के साथ अपने रिश्ते को लेकर चल रही डेटिंग की अटकलों पर विराम लगा दिया. उनकी ये पोस्ट देखते ही देखते ही देखते वायरल हो गई. इस पोस्ट पर फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं

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कौन हैं मॉडल समरीन कौर?

बता दें, 7 सितंबर 1999 को जन्मीं समरीन कौर जम्मू-कश्मीर की रहने वाली हैं. मॉडलिंग और एक्टिंग में करियर शुरू करने से पहले, वो फेमिना मिस इंडिया 2018 की फाइनलिस्ट के तौर पर चर्चा में आईं. बाद में उन्होंने पुणे के सिम्बायोसिस कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स से बी.कॉम ऑनर्स की पढ़ाई पूरी की.

समरीन ने कबीर खान की फिल्म '83' से एक्टिंग की दुनिया में कदम रखा और बाद में वेब सीरीज 'नेल पॉलिश' और फिल्म 'सरदार जी 2' में नजर आईं. उन्होंने पंजाबी प्रोजेक्ट्स में भी काम किया है और बादशाह, गुरु रंधावा, जुबिन नौटियाल, जस मानक और मनिंदर बुट्टर जैसे कलाकारों के साथ म्यूजिक वीडियोज से काफी पॉपुलैरिटी हासिल की हैं.

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फिल्मों के अलावा, समरीन ने सोशल मीडिया पर भी अपनी बड़ी पहचान बनाई है, जहां वो फैशन, ट्रैवल और लाइफस्टाइल से जुड़ा कंटेंट शेयर करती रहती हैं. इंस्टाग्राम पर उनके 4.5 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

यूट्यूबर आशीष चंचलानी संग जुड़ चुका है नाम

बता दें, अरशदीप सिंह के साथ अपने रिश्ते के ऑफिशियल होने से पहले, समरीन कौर के बारे में ये भी अफवाह थी कि वो मशहूर यूट्यूबर आशीष चंचलानी को डेट कर रही थीं. हालांकि, दोनों ने इन अफवाहों को खारिज करते हुए साफ किया था कि वे अच्छे दोस्त हैं.

समरीन और अर्शदीप के रिश्ते की अफवाहें सबसे पहले IPL 2026 सीजन के दौरान सामने आईं, जब वो पंजाब किंग्स के बॉलर अर्शदीप को स्टेडियम से हौसला बढ़ाते हुए नजर आईं. इसके बाद दोनों कई मौकों पर साथ नजर आए. दोनों को अक्सर एयरपोर्ट पर स्पॉट किया जाता है.

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