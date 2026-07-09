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हिंदी न्यूज़मनोरंजनभोजपुरी सिनेमाखेसारी लाल और अंजना सिंह के बीच क्यों शुरू हुआ विवाद? जानिए पूरी टाइम लाइन 2 दिन में क्या-क्या हुआ

खेसारी लाल और अंजना सिंह के बीच क्यों शुरू हुआ विवाद? जानिए पूरी टाइम लाइन 2 दिन में क्या-क्या हुआ

Khesari Lal-Anjana Singh Controversy: खेसारी लाल यादव फिर से विवादों में घिरे हुए हैं. इस बार वो ना तो पवन सिंह और ना ही काजल राघवानी बल्कि अंजना सिंह के साथ चर्चा में हैं. चलिए बताते हैं पूरा मामला.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 09 Jul 2026 04:38 PM (IST)
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Khesari Lal-Anjana Singh Controversy: भोजपुरी ट्रेंडिंग स्टार खेसारी लाल यादव गानों और फिल्मों को लेकर तो चर्चा में बने रहते हैं. लेकिन उनके जीवन में विवाद भी कम नहीं रहे हैं. कभी वो पवन सिंह के साथ तो कभी एक्स काजल राघवानी के साथ विवादों में घिर जाते हैं. बिहार चुनाव में तो पूरी इंडस्ट्री एक तरफ और खेसारी एक तरफ थे. ऐसे में अब वो नए विवाद की वजह से सुर्खियों में आ गए हैं. इस बार वो अंजना सिंह के साथ विवादों में आ गए हैं. चलिए बताते हैं पूरा मामला.

अंजना सिंह ने खेसारी लाल और फैंस को लताड़ा

दरअसल, अंजना सिंह हाल ही में इंस्टाग्राम पर लाइव आई थीं. इस दौरान उन्होंने खेसारी लाल यादव और उनके फैंस पर जमकर गुस्सा निकाला था. इसमें भोजपुरी एक्ट्रेस अंजना सिंह ने दावा किया था कि जब खेसारी लाल ने भोजपुरी में एंट्री की थी तो वो उस समय कई फिल्में पहले से ही कर चुकी थीं और इंडस्ट्री के बड़े कलाकारों के साथ काम कर रही थीं. 

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उन्होंने ये भी बताया, 'जब खेसारी लाल यादव के साथ काम कर रही थी तो वो मुझसे लिफ्ट भी लेते थे और कई बार तो मेरी कार भी लेकर गए हैं. खेसारी लाल ऑटो से ट्रेवल करते थे. कई बार मैंने उन्हें उनके घर भी छोड़ा है जब वो मेरे साथ फिल्म कर रहे थे.'

 
 
 
 
 
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'खेसारी लाल के ना जाने कितने बाप हैं...'

इतना ही नहीं, अंजना सिंह ने अपने लाइव वीडियो में ये भी दावा किया था कि खेसारी फैंस द्वारा उन्हें ट्रोल करवा रहे हैं और लोग उनकी बेटी अदिति के बारे में भी उल्टा-सीधा बोल रहे हैं. इसी बीच बेटी को लेकर अंजना सिंह ने खेसारी लाल के लिए कहा, 'नहीं बोलना चाहिए था. मेरी बेटी का एक ही बाप है वो है यश कुमार मिश्रा और आपके भैया (खेसारी लाल) के ना जाने कितने बाप हैं. ये बात उन्होंने खुद कहा है, जाकर खुद ही देख लो.' इस दौरान एक्ट्रेस ने खेसारी लाल के राइटर अखिलेश कश्यप को भी ललकारा और सैंडल दिखाकर लताड़ लगाई.

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रंगे हाथ पकड़े गए थे खेसारी लाल यादव?

इसके अलावा अंजना सिंह ने इंस्टाग्राम पर अपना एक और वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने पहले तो खेसारी लाल यादव के राइटर अखिलेश कश्यप को बुरी तरह से लताड़ा और उन्हें खेसारी का चमचा तक बताया. इसके बाद खेसारी लाल की पोल खोली. उन्होंने अखिलेश को याद दिलाते हुए बिना नाम लिए कहा, 'याद करो जब तुम्हारी भऊजी भैया को बांगुर नगर के ऑफिस में रंगे हाथ हीरोइन के साथ पकड़ी थीं. जाने दो मुंह मत खुलवाओ मेरा.'

 
 
 
 
 
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इसके बाद मामला यहीं नहीं थमा. अंजना सिंह ने खेसारी लाल यादव के फैंस को 'मउगा आर्मी' का भी टैग दिया. साथ ही ये भी कहा, 'लगता है कोई गाना या फिर फिल्म आने वाली है, जिसकी वजह से ये अपनी आर्मी से कहलवाकर लाइमलाइट बटोर रहा है, क्योंकि इसकी फिल्म और गाने तो कोई ले नहीं रहा है.' अंजना सिंह ने एक के बाद एक पोस्ट इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया. उन्होंने खेसारी को कॉन्ट्रोवर्सी स्टार तक कह दिया. हालांकि, इस पूरे मामले पर अखिलेश कश्यप का रिएक्शन जरूर आया लेकिन खेसारी लाल ने चुप्पी साध रखी है.

 
 
 
 
 
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अंजना सिंह के एक्स हसबैंड भी भड़के

वहीं, अंजना सिंह के एक्स हसबैंड भी लाइव आए और उन्होंने भी मामले पर प्रतिक्रिया दी. उन्होंने अंजना सिंह और अपनी बेटी अदिति सिंह के बारे में बुरा भला बोलने वालों को भी लताड़ा साथ ही खेसारी लाल यादव को भी जमकर खरी-खोटी सुनाई. यश ने उनके फैंस को हिदायत दी कि उनकी और अंजना सिंह की बेटी को लेकर कोई भी बुरा-भला कहेगा तो वो बर्दाश्त नहीं करेंगे और किसी को नहीं छोड़ेंगे.

खेसारी लाल और अंजना सिंह में क्यों शुरू हुआ विवाद?

बहरहाल, अब अगर बात की जाए कि अंजना सिंह और खेसारी लाल के बीच विवाद क्यों शुरू हुआ? तो ये मामला तब शुरू हुआ जब भोजपुरी एक्ट्रेस हाल ही में एक पॉडकास्ट में पहुंची थीं. इस दौरान उनसे फिल्म इंडस्ट्री और खेसारी लाल के बारे में सवाल किया गया तो अभिनेत्री ने कहा, 'खेसारी जी तो कुछ भी बोलते हैं.' वहीं, जब उनसे सवाल किया गया कि उनका फेवरेट भोजपुरी स्टार कौन है? तो इस पर उन्होंने रवि किशन और निरहुआ जैसे कलाकारों का नाम लिया. पवन सिंह को दोस्त बताया था.

इसके साथ ही जब उनके फेवरेट को-एक्टर को लेकर सवाल किया गया तब भी उन्होंने खेसारी लाल का नाम नहीं लिया जबकि दोनों स्टार्स ने साथ में कई हिट फिल्में दी हैं. इसी पॉडकास्ट के सामने आने के बाद खेसारी के फैंस उन पर भड़क गए और अंजना सिंह ने दावा किया कि उन लोगों ने उन्हें और उनकी बेटी को गालियां तक दी. इसकी वजह से उन्हें लाइव आकर ये सारी बातें बोलनी पड़ी. इसी के बाद मामला काफी गहराता चला गया.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 09 Jul 2026 04:37 PM (IST)
Tags :
Bhojpuri Anjana Singh KHESARI LAL YADAV
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