कौन हैं सेलिना जेटली के पति पीटर हाग? करोड़ों में करते हैं कमाई, जानिए क्या है बिजनेस

एक्ट्रेस सेलिना जेटली इस वक्त अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. दरअसल एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने पति पीटर हाग के खिलाफ घरेलू हिंसा का मामला दर्ज कराया है. एक्ट्रेस ने पीटर पर क्रूरता, छेड़छाड़ और शारीरिक शोषण के गंभीर आरोप लगाए हैं. इसी बीच हम आपको ये बता रहे हैं कि आखिर पीटर हाग कौन हैं और क्या करते हैं.

साल 2011 में हुई थी सेलिना और पीटर की शादी

सेलिना जेटली का नाम किसी वक्त में बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शुमार था. बावजूद इसके एक्ट्रेस ने कुछ सालों के करियर के बाद बॉलीवुड को अलविदा कह दिया और शादी रचा ली. सेलिना जेटली ने पीटर हाग से साल 2011 में शादी की थी. शादी के बाद एक्ट्रेस तीन बेटों की मां बनी हैं. एक्ट्रेस इंडिया छोड़कर अपने पति के साथ विदेश में ही सेटल भी हो गई. लेकिन अब एक्ट्रेस ने पीटर पर मारपीट समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं. जिसके बाद कपल चर्चा में बना हुआ है.

View this post on Instagram A post shared by Celina Jaitly (@celinajaitlyofficial)

कौन हैं सेलिना के पति पीटर हॉग?

दरअसल पीटर हाग ऑस्ट्रिया के रहने वाले हैं. वो एक सक्सेफुल और अमीर बिजनेसमैन हैं. उनके होटल हैं और वो मार्केटर और ब्रांड स्ट्रैटेजिस्ट हैं. पीटर हाग का काम यूएई और दक्षिण पूर्व एशिया में फैला हुआ है. इससे पहले पीटर ने दुबई के एमार हॉस्पिटैलिटी ग्रुप सहित कई मुख्य चेन में बतौर सीनियर मार्केटिंग और मैनेजर के तौर पर काम किया था.

View this post on Instagram A post shared by Celina Jaitly (@celinajaitlyofficial)

पीटर हाग की नेटवर्थ

बात करें पीटर हाग की नेटवर्थ की तो starsunfolded के मुताबिक, सेलिना के पति पीटर हाग की 14 अरब से भी ज्यादा की संपत्ति के मालिक हैं. बता दें कि सेलिना और पीटर की पहली मुलाकात दुबई में हुई थी. तभी पीटर सेलिना को दिल दे बैठे थे. इसके बाद दोनों ने घरवालों की मर्जी से शादी रचा ली थी. अब इस कपल के तीन बेटे हैं.

ये भी पढ़ें -

क्यों टली पलाश मुच्छल और स्मृति मंधना की शादी? आखिर संगीत वाली रात क्या हुआ था? म्यूजिशियन की मां ने बताई सारी सच्चाई