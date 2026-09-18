भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और उनकी मंगेतर आकृति अग्रवाल की राहें अब अलग हो गई हैं. इस साल की शुरुआत में धूमधाम से सगाई करने वाला ये कपल महज 6 महीने बाद ही अलग हो गया है. पृथ्वी शॉ से सगाई टूटने के बाद आकृति अग्रवाल एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. ऐसे में लोग उनके बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. तो चलिए जानते हैं आखिर कौन हैं आकृति अग्रवाल और क्या करती हैं.

मार्च 2026 में हुई थी सगाई

पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल ने 8 मार्च 2026 को धूमधाम से सगाई की थी. इस दौरान पृथ्वी शॉ ने घुटनों पर बैठकर आकृति को प्रपोज किया था, जिसकी रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं.

पृथ्वी ने उस वक्त अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा था, 'मैदान पर छक्कों से लेकर मैदान के बाहर जीवन भर की हिट्स तक, वो मेरी परफेक्ट इनिंग्स है.' लेकिन किसे पता था कि ये 'परफेक्ट इनिंग्स' इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी. 17 सितंबर 2026 को आकृति ने एक बयान जारी कर कंफर्म किया कि वो दोनों अब आपसी सहमति से अलग हो चुके हैं.

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कौन हैं आकृति अग्रवाल?

आकृति अग्रवाल एक जानी-मानी सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और एक्ट्रेस हैं. उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 2 मई 2003 को जन्मीं आकृति का परिवार बाद में मुंबई शिफ्ट हो गया था. आकृति ने मुंबई के निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन कॉलेज से बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (BMS) की पढ़ाई पूरी की है. कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान आकृति ने सोशल मीडिया पर डांस और लिप-सिंक वीडियो बनाना शुरू किया था, जो देखते ही देखते वायरल हो गए. आज इंस्टाग्राम पर उनके 3.1 मिलियन (30 लाख) से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.

खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देती हैं मात

आकृति अग्रवाल ने हाल ही में रिलीज हुई तेलुगु थ्रिलर फिल्म 'त्रिमुख' से बड़े पर्दे पर एक्टिंग डेब्यू किया है. इस फिल्म में सनी लियोनी लीड रोल में नजर आई हैं. इससे पहले आकृति साल 2022 में टीवी शो 'छोटी सरदारनी' में कियारा कौर का किरदार निभा चुकी हैं.

आकृति सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. वो अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें और स्टाइलिश लुक्स शेयर करती हैं, जिन्हें फैंस काफी पसंद करते हैं. उनके फैशन सेंस और खूबसूरती की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा होती है और उनकी तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं. आकृति अग्रवाल खूबसूरती में बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को मात देती हैं.

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