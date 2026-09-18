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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकौन हैं आकृति अग्रवाल? जिनकी 6 महीने में टूटी सगाई, खूबसूरती में देती हैं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को टक्कर

कौन हैं आकृति अग्रवाल? जिनकी 6 महीने में टूटी सगाई, खूबसूरती में देती हैं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को टक्कर

पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल की सगाई टूटने की खबर ने हर किसी को चौंका दिया है. महज 6 महीने पहले सगाई करने वाली आकृति अब एक बार फिर सुर्खियों में हैं. आइए जानते हैं कौन हैं आकृति और क्या करती हैं.

Written By : दीक्षा शर्मा |  Updated at : 18 Sep 2026 03:05 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और उनकी मंगेतर आकृति अग्रवाल की राहें अब अलग हो गई हैं. इस साल की शुरुआत में धूमधाम से सगाई करने वाला ये कपल महज 6 महीने बाद ही अलग हो गया है. पृथ्वी शॉ से सगाई टूटने के बाद आकृति अग्रवाल एक बार फिर चर्चा में आ गई हैं. ऐसे में लोग उनके बारे में जानने के लिए काफी एक्साइटेड हैं. तो चलिए जानते हैं आखिर कौन हैं आकृति अग्रवाल और क्या करती हैं. 

मार्च 2026 में हुई थी सगाई
पृथ्वी शॉ और आकृति अग्रवाल ने 8 मार्च 2026 को धूमधाम से सगाई की थी. इस दौरान पृथ्वी शॉ ने घुटनों पर बैठकर आकृति को प्रपोज किया था, जिसकी रोमांटिक तस्वीरें सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुई थीं. 

कौन हैं आकृति अग्रवाल? जिनकी 6 महीने में टूटी सगाई, खूबसूरती में देती हैं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को टक्कर

पृथ्वी ने उस वक्त अपनी खुशी जाहिर करते हुए लिखा था, 'मैदान पर छक्कों से लेकर मैदान के बाहर जीवन भर की हिट्स तक, वो मेरी परफेक्ट इनिंग्स है.' लेकिन किसे पता था कि ये 'परफेक्ट इनिंग्स' इतनी जल्दी खत्म हो जाएगी. 17 सितंबर 2026 को आकृति ने एक बयान जारी कर कंफर्म किया कि वो दोनों अब आपसी सहमति से अलग हो चुके हैं. 

 
 
 
 
 
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कौन हैं आकृति अग्रवाल?
आकृति अग्रवाल एक जानी-मानी सोशल मीडिया इंफ्लूएंसर, डिजिटल कंटेंट क्रिएटर और एक्ट्रेस हैं. उत्तर प्रदेश के लखनऊ में 2 मई 2003 को जन्मीं आकृति का परिवार बाद में मुंबई शिफ्ट हो गया था. आकृति ने मुंबई के निर्मला मेमोरियल फाउंडेशन कॉलेज से बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज (BMS) की पढ़ाई पूरी की है. कोविड-19 लॉकडाउन के दौरान आकृति ने सोशल मीडिया पर डांस और लिप-सिंक वीडियो बनाना शुरू किया था, जो देखते ही देखते वायरल हो गए. आज इंस्टाग्राम पर उनके 3.1 मिलियन (30 लाख) से ज्यादा फॉलोअर्स हैं.

कौन हैं आकृति अग्रवाल? जिनकी 6 महीने में टूटी सगाई, खूबसूरती में देती हैं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को टक्कर

खूबसूरती में बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को देती हैं मात
आकृति अग्रवाल ने हाल ही में रिलीज हुई तेलुगु थ्रिलर फिल्म 'त्रिमुख' से बड़े पर्दे पर एक्टिंग डेब्यू किया है. इस फिल्म में सनी लियोनी लीड रोल में नजर आई हैं. इससे पहले आकृति साल 2022 में टीवी शो 'छोटी सरदारनी' में कियारा कौर का किरदार निभा चुकी हैं. 

कौन हैं आकृति अग्रवाल? जिनकी 6 महीने में टूटी सगाई, खूबसूरती में देती हैं बॉलीवुड एक्ट्रेसेस को टक्कर

आकृति सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहती हैं. वो अक्सर अपनी ग्लैमरस तस्वीरें और स्टाइलिश लुक्स शेयर करती हैं, जिन्हें फैंस काफी पसंद करते हैं. उनके फैशन सेंस और खूबसूरती की सोशल मीडिया पर खूब चर्चा होती है और उनकी तस्वीरों पर फैंस जमकर प्यार लुटाते हैं. आकृति अग्रवाल खूबसूरती में बॉलीवुड की बड़ी-बड़ी एक्ट्रेसेस को मात देती हैं.

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About the author दीक्षा शर्मा

दीक्षा शर्मा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 4 वर्षों से अधिक का अनुभव है. इससे पहले वो ज़ी मीडिया और न्यूजबाइट्स हिंदी में अपनी सेवाएं दे चुकी हैं. दीक्षा शर्मा ने सिंघानिया यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है. इसके बाद उन्होंने सुभारती यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ आर्ट्स इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन की पढ़ाई पूरी की है.
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Published at : 18 Sep 2026 03:05 PM (IST)
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Prithvi Shaw Akriti Agarwal
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