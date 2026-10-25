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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसलमान-आमिर संग किया काम, टीवी में भी छोड़ी छाप, ऐसी रही शहजाद खान की लाइफ

सलमान-आमिर संग किया काम, टीवी में भी छोड़ी छाप, ऐसी रही शहजाद खान की लाइफ

मशहूर विलेन रहे अजीत खान के बेटे और एक्टर शहजाद खान आज 60 साल के हो चुके हैं. शहजाद ने आमिर खान और जूही चावला की फिल्म से बॉलीवुड में अपना डेब्यू किया था.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 25 Oct 2026 06:31 AM (IST)
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हिंदी सिनेमा में दिवंगत और मशहूर एक्टर अजीत खान ने एक से बढ़कर एक फिल्मों में काम किया था. अजीत खान अपने दौर के सबसे पॉपुलर अभिनेता और विलेन रहे. हालांकि, उनके बेटे शहजाद खान को पिता की तरह लोकप्रियता हासिल नहीं हुई. लेकिन उन्होंने, टीवी से लेकर बॉलीवुड तक में काम किया. वो सलमान खान और आमिर खान जैसे सुपरस्टार्स संग भी स्क्रीन शेयर कर चुके हैं. आज शहजाद अपना 60वां जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहे हैं.

काम के लिए नहीं किया पिता के नाम का इस्तेमाल 

शहजाद खान का जन्म अजीत खान के घर 25 अक्टूबर 1965 को मुंबई में हुआ था. हाल ही में शहजाद ने समाचार एजेंसी ANI को एक इंटरव्यू दिया था. इसमें एक्टर ने बताया था कि उनके पिता ने उसने कहा था कि वो फिल्म इंडस्ट्री में काम पाने के लिए उनके नाम का इस्तेमाल ना करें और शहजाद ने ऐसा ही किया.

आमिर-जूही की फिल्म से किया डेब्यू

आमिर खान से करीब 7 महीने छोटे शहजाद खान ने उन्हीं के साथ बॉलीवुड डेब्यू किया था. आमिर का बतौर लीड एक्टर डेब्यू साल 1988 की सुपरहिट फिल्म 'कयामत से कयामत तक' से हुआ था. इसमें उनके साथ लीड रोल में जूही चावला नजर आई थीं. ये आमिर और शहजाद की पहली फिल्म थी. इसमें शहजाद ने शाहिद खान नाम का किरदार अदा किया था.

सलमान खान संग भी शेयर की स्क्रीन

शहजाद खान ने साल 1994 की चर्चित फिल्म 'अंदाज अपना अपना' में भी काम किया था. इसमें सलमान खान, आमिर खान, करिश्मा कपूर, रवीना टंडन और शक्ति कपूर अहम रोल में थे. इसमें उनकी जोड़ी शक्ति कपूर के साथ काफी पसंद की गई. उन्होंने 'भल्ला' नाम के किरदार के जरिए अपनी कॉमिक टाइमिंग से दर्शकों का दिल जीत लिया था. 

सलमान खान के साथ शहजाद फिल्म 'भारत' (2019) में भी काम कर चुके हैं. वहीं उन्होंने अजय देवगन के साथ फिल्म 'द लेजेंड ऑफ भगत सिंह' (2002) में काम किया. इसके अलावा वो 'हंसते हंसते' (1998), 'घरवाली बाहरवाली' (1998), 'इत्तेफाक' (2001) सहित और कई फिल्मों में भी नजर आए.

छोटे पर्दे पर भी बटोरी सुर्खियां

'हैलो बॉलीवुड' (1994) शो से टीवी डेब्यू करने वाले शहजाद को 'शाका लाका बूम बूम' से काफी लोकप्रियता मिली थी. वो 'एफआईआर' और 'युग' में भी नजर आ चुके हैं.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 25 Oct 2026 06:33 AM (IST)
Tags :
Shehzad Khan
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