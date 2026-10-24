Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडEXCLUSIVE: 'हम हिंदू हैं यहां तलाक नहीं होता...', अफेयर के आरोपों पर बोले गोविंदा

EXCLUSIVE: 'हम हिंदू हैं यहां तलाक नहीं होता...', अफेयर के आरोपों पर बोले गोविंदा

Govinda On Extra Marital Affair: बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 गोविंदा ने अफेयर के आरोपों को लेकर बात की. उन्होंने सुनीता आहूजा के अफेयर पर कहा कि वो उनका पहला प्यार हैं और हमेशा रहेंगी.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 24 Oct 2026 11:33 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 यानी कि गोविंदा लंबे समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. उन पर पत्नी सुनीता आहूजा ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगाए. उनका लगातार एक्ट्रेस कोमल रानी स्वर्णकार के साथ जोड़ा जा रहा है. वो उनके साथ फिल्म 'रूपा' में भी नजर आने वाले हैं. ऐसे में अब गोविंदा पहली बार अफेयर के आरोपों और सुनीता आहूजा के तलाक पर खुलकर एबीपी न्यूज के साथ बात की. 

गोविंदा ने एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोपों के साथ ही सुनीता आहूजा के अलग रहने के फैसले और तलाक पर चुप्पी तोड़ी. उन्होंने एबीपी न्यूज को बताया कि सुनीता जो कर रही हैं वो अपने बच्चों के लिए कर रही हैं. इसके साथ ही एक्टर ने सुनीता को अपना पहला प्यार भी बताया और कहा कि प्यार में खेला नहीं होता है. उन्होंने उनका घर तोड़ने का आरोप किसी तीसरी पर्सन पर लगाया हालांकि, उन्होंने इस दौरान किसी का नाम नहीं लिया. चलिए बताते हैं एक्टर ने क्या कहा.

गोविंदा की परिवार से इतनी बदनामी क्यों?

 गोविंदा ने इस सवाल के जवाब में कहा, 'समय...वो समाज के सामने वो पर्दा कभी नहीं उठाता कि लोग सारी दुनिया के सामने लज्जित हो जाएं. सच ये है कि मैं 8-9 साल पहले किसी से कह दिया था कि ऐसा होगा और मैं ऐसे दौर से गुजर रहा होऊंगा और इसके प्रभाव के अंदर हम सब आ जाएंगे. ऐसा किसी ने लिखा है तो ये होकर रहेगा, जिसने लिखा है वो साधारण नहीं है.' उनकी पुरानी भविष्यवाणी का जिक्र किया जाता है एक्टर इससे इनकार करते हैं.

सुनीता की आंखों पर पर्दा पड़ा है...

वो कहते हैं, 'बदनामी मेरे नाम का हिस्सा रहा है. नाम ही ऐसा है. किसी ने प्यार किया तो किसी ने मेरे नाम के साथ भविष्यवाणी की कि तू दगा देगा. जो लोग इस समय सक्षम हो गए हैं ये उनकी खिलाफत है.' इस दौरान एक्टर ने अपनी पत्नी को भाग्यवान और लक्ष्मी कहा और आभार जताया कि उनकी वजह से आज वो यहां तक पहुंच पाए हैं. गोविंदा ने उनकी आंखों पर पर्दा पड़े होने का दावा किया. हालांकि, इस दौरान किसके प्रभाव में वो आई हैं इसके बारे में खुलासा नहीं किया और ना ही किसी का नाम लिया.

ट्रोलिंग पर बोले गोविंदा

इसके साथ ही गोविंदा ने ट्रोलिंग पर भी जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'जो लोग आजकल अपने मां-बाप की इज्जत नहीं करते, प्रधानमंत्री के लिए बुरा भाल कहते हैं मुझे उनके लिए कहां देखना है. मुझे लगता है कि मैं अपनी दृष्टि से देखकर बदनामी करूंगा. फूल चाहे गुलाब का हो कमल कीचड़ में ही खिलेगा तो मैं कीचड़ ही हूं. मुझे सोशल मीडिया से फर्क नहीं पड़ता.'

सुनीता और गोविंदा का रिश्ता किसकी वजह से खराब हुआ?

वहीं, इस बातचीत में गोविंदा से पूछा गया कि उनका रिश्ता किसकी वजह से खराब हुआ तो उन्होंने कहा, 'वो पर क्रिया से बंधी है. ये वो क्रिया है, जो समाज से बंधा होता है. ये एक तरह का बंधन होता है, जो घर-पारिवारिक, राजकीय है. स्त्री के मन को आसानी से बंधित किया जा सकता है. वो जो कर रही हैं बच्चों के लिए कर रही हैं. मैं महिलाओं से पूछता आया हूं तो मैं उनसे क्यों पूछूं? वो जो कर रही हैं सही कर रही हैं बच्चों के कल्याण के लिए कर रही हैं.'

सुनीता आहूजा के तलाक पर बोले गोविंदा

इसके अलावा गोविंदा से सुनीता आहूजा के तलाक फाइल करने के मामले को लेकर सवाल किया गया तो इस पर एक्टर ने कहा, 'वो लिया... लेना पड़ेगा भी. कैसे नहीं लेंगी?' पूछा गया, 'धमकी से लिया या प्यार से?' इस पर गोविंदा ने कहा, 'नहीं-नहीं, हम हिंदू आदमी हैं और हमारे यहां  तलाक शब्द नहीं है. सभी व्यवस्थाएं हमारे अंदर हैं.' सुनीता को मनाने को लेकर कहा, 'मैं जैसा हूं वैसा हूं और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप अपनी जगह से हिलेंगे तो अपनी शक्ति पर स्वयं प्रश्न उठाएंगे. मैं नहीं चाहता कि मुझसे भविष्य में प्रश्न पूछे जाएं.'

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 24 Oct 2026 11:25 PM (IST)
Tags :
Govinda
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मैं हिंदू नहीं हूं फिर भी...' आ गया 'रामायण' का पहला रिव्यू, रणबीर कपूर की फिल्म ने रुला दिया
आ गया 'रामायण' का पहला रिव्यू, रणबीर कपूर की फिल्म ने रुला दिया
बॉलीवुड
'बंगाल चुनाव के बाद बदला ले रही...', बीजेपी को नसीरुद्दीन शाह ने बताया 'झूठी पार्टी'
'बंगाल चुनाव के बाद बदला ले रही...', बीजेपी को नसीरुद्दीन शाह ने बताया 'झूठी पार्टी'
बॉलीवुड
करण जौहर ने जाह्नवी-वरुण से क्यों बंद की थी बात? ‘कॉफी विद करण 9’ में खुलेगा राज
करण जौहर ने जाह्नवी-वरुण से क्यों बंद की थी बात? ‘कॉफी विद करण 9’ में खुलेगा राज
बॉलीवुड
'मैंने 11 मिनट तक ऋतिक की पिटाई की', जब सेट पर सुपरस्टार से जमकर भिड़े रोहित रॉय
'मैंने 11 मिनट तक ऋतिक की पिटाई की', जब सेट पर एक्टर से भिड़े रोहित रॉय
Advertisement

वीडियोज

JDU Action on Anant Singh: बगावत की सजा...अनंत सिंह JDU से विदा! | MLC Election Bihar
Janhit With Chitra Tripathi: कारोबारियों की दीवाली..काली करके मानेंगे राहुल? | Delhi | Gyanesh Kumar
Congress Ramlila Maidan Rally: Rahul Gandhi और INDIA गठबंधन की महारैली! | Delhi | Ramlila Ground
SIR Controversy: SIR गड़बड़झाले का मास्टरमाइंड कौन? पत्रकारों का सटीक विश्लेषण! | Rahul Gandhi
Anant Singh Expelled from JDU: अब क्या करेंगे छोटे सरकार अनंत सिंह? | Breaking News | Mokama
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'CTI चेयरमैन AAP का आदमी, BJP...', कांग्रेस का आरोप, इंडिया गठबंधन की रैली से पहले नया बवाल
'CTI चेयरमैन AAP का आदमी, BJP...', कांग्रेस का आरोप, इंडिया गठबंधन की रैली से पहले नया बवाल
बिहार
अनंत सिंह को हटाने के बाद एक और बड़ी कार्रवाई, मयंक राज भी JDU से बाहर
अनंत सिंह को हटाने के बाद एक और बड़ी कार्रवाई, मयंक राज भी JDU से बाहर
टेलीविजन
'बिग बॉस 20': फायरिंग पर बोले रोहित शेट्टी- 'हमारे घरों में गालियां चल रही है...'
'बिग बॉस 20': फायरिंग पर बोले रोहित शेट्टी- 'हमारे घरों में गालियां चल रही है...'
क्रिकेट
हारा हुआ मैच जिताने के बाद तिलक वर्मा का बयान, बताया NZ के खिलाफ क्या था प्लान 
हारा हुआ मैच जिताने के बाद तिलक वर्मा का बयान, बताया NZ के खिलाफ क्या था प्लान 
विश्व
‘हम आतंकवाद के खिलाफ...’, जॉर्डन में चर्च पर हुए हमले की भारत ने की कड़ी निंदा
‘हम आतंकवाद के खिलाफ...’, जॉर्डन में चर्च पर हुए हमले की भारत ने की कड़ी निंदा
इंडिया
क्या विपक्ष की 1 नवंबर की रैली होगी स्थगित?, व्यापारियों ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी
क्या विपक्ष की 1 नवंबर की रैली होगी स्थगित?, व्यापारियों ने राहुल गांधी को लिखी चिट्ठी
टेक्नोलॉजी
क्या आपके भी एक ईयरबड से कम सुनाई देता है? बिना पैसे खर्च किए ऐसे करें ठीक
क्या आपके भी एक ईयरबड से कम सुनाई देता है? बिना पैसे खर्च किए ऐसे करें ठीक
Home Tips
प्रेशर कुकर में जिद्दी दाग, इन घरेलू तरीकों से चमक उठेंगे बर्तन
प्रेशर कुकर में जिद्दी दाग, इन घरेलू तरीकों से चमक उठेंगे बर्तन
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget