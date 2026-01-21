'तेरे संग' में नाबालिग मां बनी ये एक्ट्रेस अब कहा हैं ? डेब्यू से पहले शादी कर लिया था तलाक
Sheena Shahabadi: साल '2009' में आई फिल्म 'तेरे संग' से एक्ट्रेस शीना शाहाबादी ने डेब्यू किया था. लेकिन इसके बाद वो बॉलीवुड में नजर ही नहीं आईं, कहां है शीना इस समय और क्या कर रही हैं?
साल 2009 में रिलीज हुई फिल्म 'तेरे संग' उस समय के हिसाब से काफी आगे की फिल्म थी. फिल्म में मैसेज था जिसे लोगों ने पसंद किया. इस फिल्म में दो नाबालिग बच्चे थे, जो स्कूल में पढ़ाई के समय में भटक जाते हैं और एक दूसरे से जुड़ जाते हैं. दोनों के परिवार और परवरिश दोनों बहुत अलग होती है ऐसे में दोनों से गलती हो जाती है और नाबालिग लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है. इस फिल्म से दो नए कलाकारों ने डेब्यू किया था. ये दोनों थे रुसलान मुमताज और शीना शाहाबादी. रुसलान के बारे में तो सभी जानते हैं कि उन्होंने कुछ फिल्मों और टीवी सीरियल्स में काम किया है, लेकिन शीना इस फिल्म के बाद कहां गईं इस बारे में किसी को नहीं पता. आइये बताते हैं शीना के बारे में:
View this post on Instagram
'तेरे संग' में माहीका उर्फ माही का किरदार निभाने वाली एक्ट्रेस शीना शाहाबादी इस फिल्म में बेहद क्यूट लगी थीं. उन्हें बहुत पसंद भी किया गया था. हालांकि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खासा कारोबार नहीं कर पाई और फ्लॉप फिल्मों की लिस्ट में शामिल हुई. इसके बाद शीना ने साउथ सिनेमा की ओर रुख कर लिया. साउथ में उन्होंने दो तेलुगू और एक कन्नड़ फिल्म में काम किया. शीना का फिल्मी करियर खास सफल नहीं रह पाया, यहां तक कि उनकी शादी को लेकर जो कॉन्ट्रोवर्सी हुई वो भी इस फिल्म को सफल नहीं बना पाई.
डेब्यू से पहले शादी रही
शीना ने अपने बॉलीवुड डेब्यू से पहले ही साल 2007 में शादी कर ली थी. ये लव मैरिज थी लेकिन एक साल भी नहीं चल सकी और साल 2007 में ही शीना पहले पति वैभव गोरे से अलग हो गईं. जब शीना पहली फिल्म रिलीज हुई तब वैभव ने उनकी शादी के फोटो शेयर कर काफी कॉन्ट्रोवर्सी पैदा करने की कोशिश की. हालांकि इस पर शीना ने ये कहा कि उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता है, बस वो इतना जानती हैं कि ये उनकी लाइफ का सही डिसीजन नहीं था. ऐसे में इस रिश्ते का टूटना ही ठीक था.
मां भी हैं जानी- मानी अभिनेत्री
शीना जानी- मानी अभिनेत्री साधना सिंह की बेटी हैं. वही साधना सिंह जिन्हें 'नदिया के पार' में हमने 'गुंजा' के किरदार में देखा था. साधना सिंह से ही इंस्पिरेशन लेकर शीना को फिल्मों आने की प्रेरणा मिली थी. लेकिन उनका करियर मां की तरह सफल नहीं रह पाया और उन्होंने इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया. अब शीना अपनी मां के साथ ही मिलकर 'कच्चे धागे' नाम से एक आउटफिट ब्रांड चलाती हैं.
View this post on Instagram
हालांकि अब शीना सोशल मीडिया पर भी एक्टिव रहती हैं, जिससे पता चला है कि शीना एक बार फिर से शादी के बंधन में बंध गई हैं. शीना ने सेलिब्रिटी कोरियोग्राफर भूषण काम्बले के साथ शादी की है और इस शादी में वो बेहद खुश हैं.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL