हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर' के गानों पर भारी पड़ा 'बॉर्डर 2' का 'घर कब आओगे', देखें इस हफ्ते के टॉप 5 सॉन्ग्स की लिस्ट

'धुरंधर' के गानों पर भारी पड़ा 'बॉर्डर 2' का 'घर कब आओगे', देखें इस हफ्ते के टॉप 5 सॉन्ग्स की लिस्ट

Top 5 Songs of The Week: 'बॉर्डर 2' फिल्म अभी रिलीज भी नहीं हुई है, लेकिन इसका गाना 'घर कब आओगे' बहुत पॉपुलर हो गया है. इसके अलावा धुरंदर के गानों का क्रेज कम होने का नाम नहीं रहा.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: प्रतीक्षा राणावत | Updated at : 21 Jan 2026 08:48 PM (IST)
Preferred Sources

'धुरंधर' और 'बॉर्डर 2' इस समय बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर फिल्मों में से एक हैं. 'बॉर्डर 2' 23 जनवरी को रिलीज होने वाली है. तो वहीं 'धुरंधर' दिसंबर 2025 में रिलीज हुई थी. दोनों की फिल्मों का क्रेज इस समय बहुत ज्यादा है. इसी बीच Ormax की इस हफ्ते की टॉप 5 सॉन्ग्स की लिस्ट सामने आई है. जिसमें इन दोनों ही फिल्मों के गानों ने अपना सिक्का जमाया है. तो आइये दिखाते हैं इस लिस्ट में कौन सा गाना किस नंबर पर है.
घर कब आओगे (बॉर्डर 2)

'बॉर्डर 2' फिल्म का ये गाना 'घर कब आओगे' पहली फिल्म के ही गाने का रीमेक है. इस गाने ने इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर हासिल किया है. इस एक गाने ने धुरंधर के सारे गानों को भी पीछे छोड़ दिया है. इस गाने को इस गाने को सोनू निगम, रूप कुमार राठौर, अरिजीत सिंह, दिलजीत दोसांझ और विशाल मिश्रा ने गाया है.

धुरंधर टाइटल (धुरंधर)

इस लिस्ट में 'धुरंधर' का टाइटल ट्रैक दूसरे नंबर पर रहा है. रणवीर सिंह स्टारर इस फिल्म को जितना पसंद किया गया है, उतना ही फिल्म के गानों को भी प्यार मिला है. इस गाने को जैस्मिन संडल्स, सुधीर यदुवंशी, शाश्वत सचदेव, मोहम्मद सादिक और रंजीत कौर ने अपनी आवाज दी है.

गहरा हुआ (धुरंधर)

'धुरंधर' फिल्म का ही एक और गाना इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है. ये रणवीर और सारा अर्जुन पर फिल्माया गया रोमांटिक सॉन्ग है. इस गाने को अरिजीत सिंह और अरमान खान ने अपनी आवाज दी है. तो वहीं इसके लिरिक्स इरशाद कामिल ने लिखे हैं. इस गाने में दिखाई गईं लोकेशंस बहुत प्यारी हैं. 

शरारत (धुरंधर)

इस लिस्ट में चौथे नंबर पर जो गाना है वो भी 'धुरंधर' का ही है. 'तैनू शरारत सिखावां' ये गाना एक आइटम नंबर है, जिसमें क्रिस्टल डिसूजा और आयशा खान नजर आए थे. दोनों की परफॉर्मेंस इस गाने में बेहतरीन थी. इसके अलावा इस गाने को जैस्मिन संडल्स और मधुबंति बाग्ची ने अपीन आवाज दी है.

इश्क जलाकर (धुरंधर)

इस लिस्ट में पांचवे नंबर जो गाना है वो भी 'धुरंधर' फिल्म का ही है. ये गाना रणवीर सिंह का एंट्री सॉन्ग है जिसके साथ उनकी फिल्म में 'हमजा' के किरदार में एंट्री होती है. इस गाने को अरमान खान, शुभदीप दास चौधरी, शहजाद अली, शाश्वत सचदेव ने अपनी आवाज में गाया है. ये बहुत ही एनर्जेटिक गाना है.

 

 

Published at : 21 Jan 2026 08:48 PM (IST)
Songs Border 2 Dhurandhar
