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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रामायण' के 'लव-कुश' अब कहां हैं? एक बना इंटरनेशनल कंपनी का CEO तो दूसरा फिल्म इंडस्ट्री में कर रहा राज

'रामायण' के 'लव-कुश' अब कहां हैं? एक बना इंटरनेशनल कंपनी का CEO तो दूसरा फिल्म इंडस्ट्री में कर रहा राज

Whers is luv kush: 'उत्तर रामायण' में लव का किरदार मयूरेश क्षत्रमादे और कुश की भूमिका स्वप्निल जोशी ने निभाई थी. ऐसे में आइए जानते हैं लव कुश कहां हैं और क्या कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 14 Apr 2026 01:48 PM (IST)
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दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला रामानंद सागर का टेलीविजन शो 'रामायण' की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है. इस शो को आज की पीढ़ी भी खूब पसंद करती है. लोग इस शो से इतनी गहराई से जुड़े कि शो के कलाकारों को ही भगवान का दर्जा दे दिया. अरुण गोविल (भगवान राम), दीपिका चिखलिया (सीत) और सुनील लहरी (लक्ष्मण) के अलावा 'रामायण' के हर एक किरदार को दर्शकों का खूब प्यार मिला. 'लव कुश' भी इन्हीं में से एक हैं.

स्वप्निल जोशी ने निभाया था कुश का रोल
राम द्वारा रावण का वध किए जाने के बाद 'लव कुश' की एंट्री होती है. इसी के साथ 'उत्तर रामायण' का अध्याय शुरु होता है. इस शो में में लव का किरदार मयूरेश क्षत्रमादे और कुश की भूमिका स्वप्निल जोशी ने निभाई थी.

रामायण' के 'लव-कुश' अब कहां हैं? एक बना इंटरनेशनल कंपनी का CEO तो दूसरा फिल्म इंडस्ट्री में कर रहा राज

इस सीरियल के दौरान स्वप्निल केवल 9 साल के थे. आज वो इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम बन चुके हैं. उन्होंने रामानंद सागर के ही सीरियल 'कृष्णा' में भगवान कृष्ण के बालक रूप का किरदार निभाया था. इसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए एक्टिंग से ब्रेक ले लिया. 

इन टीवी शो में नजर आए स्वप्निल जोशी
स्वप्निल ने संजीब भट्टाचार्या के शो 'कैंपस' से दमदार वापसी की. इसके बाद वो 'अमानत', 'हद कर दी', 'फिर कहता है दिल', 'देस में निकला होगा चांद', 'हरे कांच की चूड़िया' जैसे टीवी सीरियल्स में नजर आए. स्वप्निल 'जीवा सखा', 'गुलाम-ए-मुस्तफा', 'टारगेट', 'गोविंदा' और 'रणंगन' जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं. इसके अलावा वह मराठी इंडस्ट्री में भी सक्रीय हैं.

रामायण' के 'लव-कुश' अब कहां हैं? एक बना इंटरनेशनल कंपनी का CEO तो दूसरा फिल्म इंडस्ट्री में कर रहा राज

सफर बिजनेसमैन हैं मयूरेश क्षत्रमादे
'उत्तर रामायण' में लव का किरदार निभाने वाले मयूरेश की बात करें तो उन्होंने इस शो में कुश का किरदार के बाद हमेशा के लिए फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया. उन्होंने अभिनय में अपना करियर चुनने की बजाय बिजनेस में करियर बनाया.

रामायण' के 'लव-कुश' अब कहां हैं? एक बना इंटरनेशनल कंपनी का CEO तो दूसरा फिल्म इंडस्ट्री में कर रहा राज

अब वो अमेरिका में न्यूजर्सी में एक कंपनी के CEO हैं. इसके अलावा वह एक सफल लेखक भी हैं. उन्होंने कुछ समय पहले ही दो विदेशी ऑर्थर के साथ मिलकर अपनी किताब 'स्पाइट एंड डेवलपमेंट' लिखी थी.

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Published at : 14 Apr 2026 01:48 PM (IST)
Tags :
RAMAYAN Luv Kush Swwapnil Joshi Mayuresh Kshetramade
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