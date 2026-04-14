दूरदर्शन पर प्रसारित होने वाला रामानंद सागर का टेलीविजन शो 'रामायण' की लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं है. इस शो को आज की पीढ़ी भी खूब पसंद करती है. लोग इस शो से इतनी गहराई से जुड़े कि शो के कलाकारों को ही भगवान का दर्जा दे दिया. अरुण गोविल (भगवान राम), दीपिका चिखलिया (सीत) और सुनील लहरी (लक्ष्मण) के अलावा 'रामायण' के हर एक किरदार को दर्शकों का खूब प्यार मिला. 'लव कुश' भी इन्हीं में से एक हैं.

स्वप्निल जोशी ने निभाया था कुश का रोल

राम द्वारा रावण का वध किए जाने के बाद 'लव कुश' की एंट्री होती है. इसी के साथ 'उत्तर रामायण' का अध्याय शुरु होता है. इस शो में में लव का किरदार मयूरेश क्षत्रमादे और कुश की भूमिका स्वप्निल जोशी ने निभाई थी.

इस सीरियल के दौरान स्वप्निल केवल 9 साल के थे. आज वो इंडस्ट्री का एक जाना माना नाम बन चुके हैं. उन्होंने रामानंद सागर के ही सीरियल 'कृष्णा' में भगवान कृष्ण के बालक रूप का किरदार निभाया था. इसके बाद उन्होंने कुछ समय के लिए एक्टिंग से ब्रेक ले लिया.

इन टीवी शो में नजर आए स्वप्निल जोशी

स्वप्निल ने संजीब भट्टाचार्या के शो 'कैंपस' से दमदार वापसी की. इसके बाद वो 'अमानत', 'हद कर दी', 'फिर कहता है दिल', 'देस में निकला होगा चांद', 'हरे कांच की चूड़िया' जैसे टीवी सीरियल्स में नजर आए. स्वप्निल 'जीवा सखा', 'गुलाम-ए-मुस्तफा', 'टारगेट', 'गोविंदा' और 'रणंगन' जैसी फिल्मों में नजर आ चुके हैं. इसके अलावा वह मराठी इंडस्ट्री में भी सक्रीय हैं.

सफर बिजनेसमैन हैं मयूरेश क्षत्रमादे

'उत्तर रामायण' में लव का किरदार निभाने वाले मयूरेश की बात करें तो उन्होंने इस शो में कुश का किरदार के बाद हमेशा के लिए फिल्म इंडस्ट्री को अलविदा कह दिया. उन्होंने अभिनय में अपना करियर चुनने की बजाय बिजनेस में करियर बनाया.

अब वो अमेरिका में न्यूजर्सी में एक कंपनी के CEO हैं. इसके अलावा वह एक सफल लेखक भी हैं. उन्होंने कुछ समय पहले ही दो विदेशी ऑर्थर के साथ मिलकर अपनी किताब 'स्पाइट एंड डेवलपमेंट' लिखी थी.