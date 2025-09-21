बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार इस वक्त अपनी फिल्म ‘जॉली एलएलबी 3’ को लेकर चर्चा में हैं. एक्टर इन दिनों फिल्म को जोरशोर से प्रमोशन भी कर रहे हैं. इसी बीच एक इंटरव्यू में अक्षय ने अपनी वाइफ ट्विंकल खन्ना को लेकर एक बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि मैंने उनकी लिए एक कोड वर्ड रखा है. एक्टर ने इसकी वजह का भी खुलासा किया. जिसे जानकर आप दंग रह जाएंगे.

वाइफ ट्विंकल के लिए अक्षय ने रखा है कोर्ड वर्ड

दरअसल अक्षय कुमार हाल ही में ‘आप की अदालत’ में पहुंचे थे. जहां एक्टर ने अपनी प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को लेकर कई मजेदार खुलासा किए. वहीं जब इंटरव्यू में एक्टर से पूछा गया कि जब आपकी पत्नी हद से ज्यादा बोलती है तो आपके पास एक कोड वर्ड है उन्हें चुप कराने का? तो अक्षय हां में जवाब देते हैं. उन्होंने कहा ये कोर्ड 'चश्मा पहन लो' है. क्योंकि जब बवो बोलती है तो लगता है कोई फिल्टर नहीं है’

View this post on Instagram A post shared by Twinkle Khanna (@twinklerkhanna)

क्या है अक्षय-ट्विंकल का कोर्ड वर्ड?

अक्षय ने आगे कहा कि, ‘एक बार हम एक फिल्म के ट्रायल शो में गए थे. तो प्रोड्यूसर ने उनसे पूछा -'भाभी जी, कैसी लगी फिल्म आपको?' उसने कहा- ये बकवास है. मैं शॉक्ड रह गया. फिर मैंने उन्हें समझाया- तुम डिप्लोमैटिक क्यों नहीं हो सकती? तो वो कहती हैं कि मैं ऐसी ही हूं, मैं कहूंगी कि काला काला है और सफेद सफेद..' फिर उन्होंने ही मुझसे कहा था कि, 'अगर मैं कभी ज्यादा बोलूं, तो बस बोल देना- ट्विंकल, चश्मा पहन लो.' तभी से ये हमारा कोड वर्ड बन गया है.

अक्षय कुमार का वर्कफ्रंट

अक्षय कुमार की ‘जॉली एलएलबी 3’ बॉक्स ऑफिस पर खूब पैसे लूट रही है. इसके बाद अक्षय ‘भूत बंगला’ समेत कई बड़ी फिल्मों में नजर आएंगे. इसके अलावा उनकी पाइपलाइन में ‘हेरा फेरी 3’ भी है.

