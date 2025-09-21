हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'फर्नीचर की तरह नहीं दिखना', सलमान की वो हीरोइन जिसने दी कई हिट फिल्में, फिर ये कहकर छोड़ दी इंडस्ट्री

'फर्नीचर की तरह नहीं दिखना', सलमान की वो हीरोइन जिसने दी कई हिट फिल्में, फिर ये कहकर छोड़ दी इंडस्ट्री

Guess Who: तस्वीर में नजर आ रही ये वो हसीना है, जिन्होंने अपने करियर में सलमान खान और अक्षय कुमार संग हिट फिल्में दी. जानें फिर क्यों छोड़ दी इंडस्ट्री.

By : सखी चौधरी | Updated at : 21 Sep 2025 03:32 PM (IST)

बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाने के लिए स्टार्स को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है. लेकिन आज हम जिस एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं. उसने अपना बना बनाया करियर एक गलती की वजह से बर्बाद कर लिया. ये हसीना सलमान खान और अक्षय कुमार समेत कई स्टार्स के साथ सुपरहिट फिल्में दे चुकी हैं. साथ ही ‘बिग बॉस’ में भी नजर आ चुकी हैं. चलिए जानते हैं इनका नाम....

रिमी ने तेलुगू फिल्म से शुरू की थी एक्टिंग

दरअसल हम बात कर रहे हैं एक्ट्रेस रिमी सेन की. जो बचपन से ही एक्ट्रेस बनना चाहती थी. इसलिए उन्होंने छोटी सी उम्र से ही एक्टिंग शुरू कर दी थी. फिर बतौर हीरोइन वो पहली बार साल 2002 में तेलुगु फिल्म ‘नी थोडु कवाली’ में नजर आई थी. इसके बाद एक्ट्रेस ने बॉलीवुड का रुख किया. उनकी पहली फिल्म ‘हंगामा’ थी. जो ब्लॉकबस्टर हिट साबित हुई. फिल्म ने एक्ट्रेस को रातोंरात स्टार बना दिया.

 
 
 
 
 
इन सुपरहिट फिल्मों में नजर आई रिमी सेन

फिर रिमी की झोली में एक के बाद एक बड़ी फिल्में आ गिरी. इस लिस्ट में ‘गोलमाल’, ‘फिर हेरा फेरी’, ‘क्योंकि’, और ‘धूम’ का नाम शामिल है. इन ब्लॉकबस्टर फिल्मों में काम करने के बाद एक्ट्रेस अचानक ही इंडस्ट्री से गायब हो गई. आखिरी बार उन्हें साल 2011 में आई फिल्म ‘शागिर्द’ में देखा गया था.

 
 
 
 
 
एक्ट्रेस ने क्यों छोड़ी इंडस्ट्री?

रिमी सेन ने अपने एक इंटरव्यू में खुद इंडस्ट्री छोड़ने की वजह बताई थी. एक्ट्रेस ने कहा था कि,  उनमें एक्टिंग का टैलेंट नेचुरली था. लेकिन वो इसका यूज सही नहीं कर पा रही थी. उन्हें सिर्फ कॉमेडी फिल्में ही ऑफर होती थी और इन फिल्मों में वो किसी कोने पड़े फर्नीचर की तरह नहीं दिखना चाहती थी. रिमी ने ऐसी फिल्में के ऑफर ठुकराने शुरू कर दिए और यही उनके करियर बर्बाद होने की वजह बना.

21 साल की अशनूर कौर खेल रहीं तलाकशुदा एक्टर अभिषेक बजाज संग गेम? सलमान खान ने दिखाया एक्ट्रेस का असली चेहरा

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Published at : 21 Sep 2025 03:32 PM (IST)
Rimi Sen Bollywood
