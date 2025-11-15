हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

बिहार चुनाव रिजल्ट 2025

(Source:  ECI | ABP NEWS)
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड‘करण अर्जुन’ के सेट पर गुस्से से बौखला गए थे सलमान-शाहरुख, जानें क्यों लाठी से की थी गांव वालों की पिटाई

‘करण अर्जुन’ के सेट पर गुस्से से बौखला गए थे सलमान-शाहरुख, जानें क्यों लाठी से की थी गांव वालों की पिटाई

Shahrukh Khan Salman Khan Kissa: सलमान खान ने एक्टर शाहरुख खान संग फिल्म 'करण अर्जुन' में काम किया था. जो ब्लॉकबस्टर हिट थी. आज इसी का एक किस्सा हम आपके लिए लाए हैं.

By : सखी चौधरी | Updated at : 15 Nov 2025 05:10 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के दबंग एक्टर सलमान खान अपनी फिल्मों से ज्यादा रियल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. एक्टर के गुस्से के किस्से इंडस्ट्री में खूब सुर्खियां बटोरते हैं. ऐसे में हम आपके लिए एक्टर की फिल्म ‘करण अर्जुन’ के सेट एक दिलचस्प कहानी ढूंढकर लाए हैं. जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल सेट पर एक ऐसी घटना घटी थी कि सलमान ने बॉलीवुड किंग शाहरुख खान संग मिलकर गांव के लोगों की पिटाई कर डाली थी. जानें क्या है ये किस्सा...

कोरियोग्राफर ने सुनाया शाहरुख-सलमान का किस्सा

दरअसल हाल ही में ‘करण अर्जुन’ फिल्म के कोरियोग्राफर रहे चिन्नी प्रकाश ने एक इंटरव्यू में सलमान और शाहरुख खान से जुड़ा ये किस्सा सुनाया था. फ्राइडे टॉकीज के साथ बातचीत में कोरियोग्राफर ने कहा, ‘इस फिल्म में एक गाना था भंगड़ा पाले, इसकी शूटिंग करते हुए सलमान और शाहरुख काफी गुस्सा हो गए थे...’


‘करण अर्जुन’ के सेट पर गुस्से से बौखला गए थे सलमान-शाहरुख, जानें क्यों लाठी से की थी गांव वालों की पिटाई

क्यों आया था शाहरुख और सलमान को गुस्सा?

कोरियोग्राफर ने आगे कहा, ‘शूटिंग के वक्त गांव के कई लोग सेट पर मौजूद थे, जिनमें से कुछ गाने में काम कर रही लड़कियों के साथ बदतमीजी करने लगे. ये देखकर सलमान और शाहरुख का पारा हाई हो गया और उन्होंने डंडे लेकर उन लड़कों की पिटाई कर डाली..फिर सेट का माहौल काफी गरम हो गया था. तो हम उन लड़कियों को वहां से वापिस ले गए..’


‘करण अर्जुन’ के सेट पर गुस्से से बौखला गए थे सलमान-शाहरुख, जानें क्यों लाठी से की थी गांव वालों की पिटाई

करण अर्जुन’ के बारे में

बता दें कि फिल्म ‘करण अर्जुन’ साल 1995 में रिलीज हुई थी. जिसमें शाहरुख और सलमान के अलावा काजोल और ममता कुलकर्णी नजर आई थी. फिल्म को डायरेक्ट राकेश रोशन ने किया था. फिल्म शाहरुख-सलमान की वजह से फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही थी. अब ये जोड़ी एक बार फिर ‘टाइगर वर्सेस पठान’ में नजर आएगी. फिल्म की शूटिंग साल 2026 में शुरू हो सकती है. इन्हें देखने के लिए फैंस अभी से ही काफी एक्साइटिड हैं.

ये भी पढ़ें-

68 की उम्र लेकिन स्टाइल और एनर्जी ऐसी कि आती है Zen Z वाइब, देखें अनिल कपूर की कूल तस्वीरें

 

 

About the author सखी चौधरी

सखी चौधरी बतौर कंसलटेंट एबीपी न्यूज़ के साथ जुड़ी हैं. एंटरटेनमेंट बीट पर उनकी अच्छी पकड़ है. पत्रकारिता में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है. डिजिटल मीडिया के अलावा कई टीवी चैनल्स के साथ भी काम कर चुकी हैं. 
Read
Published at : 15 Nov 2025 05:10 PM (IST)
Tags :
Karan-arjun Shah Rukh Khan SALMAN KHAN
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'मैं अपने वतन लौटना चाहती हूं, लेकिन...', शेख हसीना ने बता दिया वापस कब जाएंगी बांग्लादेश; यूनुस को लेकर कही ये बात
'मैं अपने वतन लौटना चाहती हूं, लेकिन...', शेख हसीना ने बता दिया वापस कब जाएंगी बांग्लादेश; यूनुस को लेकर कही ये बात
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
क्रिकेट
IND vs SA: कोलकाता में दूसरे दिन गिरे 15 विकेट, जडेजा-कुलदीप के चंगुल में फंसी दक्षिण अफ्रीका; जीत के करीब भारत
कोलकाता में दूसरे दिन गिरे 15 विकेट, जडेजा-कुलदीप के चंगुल में फंसी दक्षिण अफ्रीका; जीत के करीब भारत
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
Advertisement

वीडियोज

RIL पर $1.55 Billion की Gas चोरी का आरोप! Bombay HC ने CBI जांच का notice जारी| Paisa Live
Gold ETFs Inflows गिरे 7%| क्या Gold में Interest कम हो रहा है| AMFI Data October 2025
सरकारी पेंशन में बड़ा बदलाव! अब बेटी का नाम रिकॉर्ड से नहीं हटेगा | Pension New Rule 2025|Paisa Live
CryptoQueen की Ponzi scheme: 1,28,000 लोगों से 58,000 करोड़ की ठगी| Paisa Live
IPO Alert: Capillary Technologies IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'मैं अपने वतन लौटना चाहती हूं, लेकिन...', शेख हसीना ने बता दिया वापस कब जाएंगी बांग्लादेश; यूनुस को लेकर कही ये बात
'मैं अपने वतन लौटना चाहती हूं, लेकिन...', शेख हसीना ने बता दिया वापस कब जाएंगी बांग्लादेश; यूनुस को लेकर कही ये बात
इंडिया
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
बिहार में NDA की प्रचंड जीत, 15 जिलों में खाता तक नहीं खोल पाया महागठबंधन, कैसे और कहां-कहां खराब हुआ गणित
क्रिकेट
IND vs SA: कोलकाता में दूसरे दिन गिरे 15 विकेट, जडेजा-कुलदीप के चंगुल में फंसी दक्षिण अफ्रीका; जीत के करीब भारत
कोलकाता में दूसरे दिन गिरे 15 विकेट, जडेजा-कुलदीप के चंगुल में फंसी दक्षिण अफ्रीका; जीत के करीब भारत
दिल्ली NCR
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
दिल्ली कार ब्लास्ट का नया VIDEO आया सामने, 40 फीट नीचे तक हिली धरती, कैद हुआ दहशत का मंजर
टेलीविजन
टीवी से क्यों दूर हैं 'नागिन' फेम सुरभि चंदना? एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर किया खुलासा
टीवी से क्यों दूर हैं 'नागिन' फेम सुरभि चंदना? एक्ट्रेस ने वीडियो शेयर कर किया खुलासा
ऐस्ट्रो
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
बिहार में भाजपा की जीत...ग्रहों का कमाल या रणनीति का खेल?
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
जनरल नॉलेज
Unclimbed Mountain Kailash: माउंट एवरेस्ट तो कैलाश से ज्यादा ऊंचा है, फिर यहां कोई चढ़ क्यों नहीं पाता?
माउंट एवरेस्ट तो कैलाश से ज्यादा ऊंचा है, फिर यहां कोई चढ़ क्यों नहीं पाता?
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
ENT LIVE
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
दिल्ली क्राइम सीजन 3 की समीक्षा | हुमा कुरेशी नकारात्मक भूमिका | रशिका दुग्गल | शेफाली शाह और अधिक
ENT LIVE
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
बृजेन्द्र काला, समर जय सिंह और देवेन्द्र मालविया | 2020 दिल्ली | दिल्ली हमला, चुनौतियाँ और बहुत कुछ
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | एक ताज़गीभरा आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget