बॉलीवुड के दबंग एक्टर सलमान खान अपनी फिल्मों से ज्यादा रियल लाइफ को लेकर चर्चा में रहते हैं. एक्टर के गुस्से के किस्से इंडस्ट्री में खूब सुर्खियां बटोरते हैं. ऐसे में हम आपके लिए एक्टर की फिल्म ‘करण अर्जुन’ के सेट एक दिलचस्प कहानी ढूंढकर लाए हैं. जिसे सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. दरअसल सेट पर एक ऐसी घटना घटी थी कि सलमान ने बॉलीवुड किंग शाहरुख खान संग मिलकर गांव के लोगों की पिटाई कर डाली थी. जानें क्या है ये किस्सा...

कोरियोग्राफर ने सुनाया शाहरुख-सलमान का किस्सा

दरअसल हाल ही में ‘करण अर्जुन’ फिल्म के कोरियोग्राफर रहे चिन्नी प्रकाश ने एक इंटरव्यू में सलमान और शाहरुख खान से जुड़ा ये किस्सा सुनाया था. फ्राइडे टॉकीज के साथ बातचीत में कोरियोग्राफर ने कहा, ‘इस फिल्म में एक गाना था भंगड़ा पाले, इसकी शूटिंग करते हुए सलमान और शाहरुख काफी गुस्सा हो गए थे...’





क्यों आया था शाहरुख और सलमान को गुस्सा?

कोरियोग्राफर ने आगे कहा, ‘शूटिंग के वक्त गांव के कई लोग सेट पर मौजूद थे, जिनमें से कुछ गाने में काम कर रही लड़कियों के साथ बदतमीजी करने लगे. ये देखकर सलमान और शाहरुख का पारा हाई हो गया और उन्होंने डंडे लेकर उन लड़कों की पिटाई कर डाली..फिर सेट का माहौल काफी गरम हो गया था. तो हम उन लड़कियों को वहां से वापिस ले गए..’





‘करण अर्जुन’ के बारे में

बता दें कि फिल्म ‘करण अर्जुन’ साल 1995 में रिलीज हुई थी. जिसमें शाहरुख और सलमान के अलावा काजोल और ममता कुलकर्णी नजर आई थी. फिल्म को डायरेक्ट राकेश रोशन ने किया था. फिल्म शाहरुख-सलमान की वजह से फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट रही थी. अब ये जोड़ी एक बार फिर ‘टाइगर वर्सेस पठान’ में नजर आएगी. फिल्म की शूटिंग साल 2026 में शुरू हो सकती है. इन्हें देखने के लिए फैंस अभी से ही काफी एक्साइटिड हैं.

ये भी पढ़ें-

68 की उम्र लेकिन स्टाइल और एनर्जी ऐसी कि आती है Zen Z वाइब, देखें अनिल कपूर की कूल तस्वीरें