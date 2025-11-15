हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Anil Kapoor Mumbai Airport Look: अनिल कपूर को हाल ही में पैपराजी ने मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया. जहां वो स्टाइलिश और डैशिंग लुक में नजर आए. देखें तस्वीरें...

By : सखी चौधरी  | Updated at : 15 Nov 2025 04:29 PM (IST)
Anil Kapoor Mumbai Airport Look: अनिल कपूर को हाल ही में पैपराजी ने मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया. जहां वो स्टाइलिश और डैशिंग लुक में नजर आए.

बॉलीवुड एक्टर अनिल कपूर 68 के साल के हो चुके हैं. लेकिन इस उम्र में भी उनकी फिटनेस देखते ही बन रही है.
एयरपोर्ट पर भी एक्टर का स्टाइलिश लुक देखने को मिला. उन्होंने ग्रे जींस के साथ ब्लू डेनिम जैकेट कैरी की है.
एक्टर ने आंखों पर चश्मा और बालों को स्टाइलिश अंदाज में बनाकर अपना लुक पूरा किया. उनकी फोटोज सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रही हैं.
अनिल कपूर ने एयरपोर्ट पर ना सिर्फ पैपराजी से बातचीत की बल्कि कई सारे तस्वीरें भी क्लिक करवाई.
वर्कफ्रंट की बात करें तो अनिल कपूर आखिरी बार फिल्म ‘वॉर 2’ में नजर आए थे. फिल्म में उनके साथ कियारा आडवाणी और ऋतिक रोशन मेन लीड में थे.
अब एक्टर बहुत जल्द फिल्म ‘वेलकम टू द जंगल’ में नजर आने वाले हैं. ये एक मल्टी स्टारर फिल्म है.
बता दें कि अनिल कपूर दो बेटियों सोनम और रिया कपूर के पिता हैं. सोनम बॉलीवुड की पॉपुलर एक्ट्रेसेस में से एक हैं.
Published at : 15 Nov 2025 04:29 PM (IST)
