हिंदी न्यूज़मनोरंजनइन 3 एक्टर्स को डेट कर चुकी अनन्या पांडे, अब बोलीं हुक अप पसंद नहीं.....

इन 3 एक्टर्स को डेट कर चुकी अनन्या पांडे, अब बोलीं हुक अप पसंद नहीं.....

Ananya Panday On Hookup Culture: अनन्या पांडे एक बार फिर अपनी पर्सनल बातों को लेकर खबरों में हैं. एक्ट्रेस ने मॉडर्न हुकअप कल्चर पर कुछ ऐसा कह दिया है, जिसकी काफी चर्चा हो रही है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 19 Dec 2025 06:59 AM (IST)
Preferred Sources

अनन्या पांडे की अपकमिंग फिल्म 'तू मेरी मैं तेरा, मैं तेरा तू मेरी' सिनेमाघरों में रिलीज होने के लिए एकदम तैयार है. यह फिल्म क्रिसमस के मौके पर 25 दिसंबर को रिलीज होगी. इस फिल्म में एक बार फिर से अनन्या एक्टर कार्तिक आर्यन संग रोमांस करेंगी. दोनों को एक साथ देखने के लिए फैंस काफी बेताब हैं. फिल्म का ट्रेलर जारी हो चुका है. ट्रेलर में दोनों की लव केमेस्ट्र दर्शकों को पसंद आई.

हुकअप कल्चर से खुद को जोड़ नहीं पाती हैं
हाल ही में फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट के दौरान, अनन्या पांडे ने मॉडर्न हुकअप कल्चर पर अपनी राय रखी. हिन्दुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार, अनन्या पांडे ने बताया कि वह प्यार और रिश्तों के पुराने कॉन्सेप्ट में विश्वास करती हैं. उन्होंने बताया कि वह 90 के दशक के रोमांस में उन्हें काफी यकीन हैं. शायद यही वजह है कि वह आजकल के हुकअप कल्चर से खुद को जोड़ नहीं पाती हैं.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ananya 🌙 (@ananyapanday)

 

खुद को बताया फैमिली-ओरिएंटेड इंसान
अनन्या ने खुद को एक बहुत ही फैमिली-ओरिएंटेड इंसान बताया, जो इमोशनल कनेक्शन, कमिटमेंट और रिश्ते में परिवारों के मिलन को महत्व देती हैं. रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने कहा, 'मुझे अपना परिवार बहुत पसंद है, और मैं चाहती हूं कि मेरे पार्टनर का परिवार भी मेरा परिवार बन जाए'. उन्होंने यह भी कहा कि यह साथ रहने की भावना उनके लिए बहुत ज़रूरी है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ananya 🌙 (@ananyapanday)

[पसंद है 90 के दशक की लव स्टोरी
अनन्या ने आगे कहा कि रोमांस के बारे में उनका विचार पुराने समय से जुड़ा हुआ है. उन्होंने कहा,' मैं 90 के दशक की लव स्टोरी वाली इंसान हूं.' जिससे यह साफ हो गया कि आज के कैज़ुअल डेटिंग ट्रेंड उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं हैं. मैं 2025 के हुकअप कल्चर में विश्वास नहीं करती. उन्होंने आगे कहा कि पारंपरिक प्यार में यह विश्वास ही एक वजह है कि वह अपनी फिल्म के किरदार रूमी से खुद को बहुत करीब पाती हैं, जिसमें कार्तिक आर्यन भी लीड रोल में हैं.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ananya 🌙 (@ananyapanday)

 

इन सितारों को डेट कर चुकी हैं अनन्या पांडे
आपको बता दें कि अनन्या पांडे का करियर बॉलीवुड में भी बेहद छोटा है. मगर अफेयर्स के मामले में वह काफी आगे निकल चुकी हैं. अभी तक अनन्या का नाम एक नहीं बल्कि कई स्टार्स के साथ जुड़ चुका है. इस लिस्ट कार्तिक आर्यन का भी नाम शामिल है. ये बातें तब की हैं जब 'पति पत्नी और वो' फिल्म की शूटिंग हो रही थी. कार्तिक से पहले अनन्या ईशान खट्टर और आदित्य रॉय कपूर को भी डेट कर चुकी हैं. इन सभी के अलावा 2024 में अनन्या का नाम मॉडल वॉकर ब्लैंको के साथ भी जोड़ा गया था. कई बार दोनों को एक साथ देखा गया था. इतना ही नहीं वॉकर ने अनन्या की वेब सीरीज को प्रमोट भी किया था. मगर बाद ये खबरें रूमर्ड बनकर रह गईं.

Published at : 19 Dec 2025 06:51 AM (IST)
