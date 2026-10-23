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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बहुत कुछ ऐसा हुआ...' क्यों अलग हुए थे शाहिद-करीना? एक्ट्रेस ने दिया था ऐसा जवाब

'बहुत कुछ ऐसा हुआ...' क्यों अलग हुए थे शाहिद-करीना? एक्ट्रेस ने दिया था ऐसा जवाब

शाहिद कपूर और करीना कपूर खान ने कभी अपने रिश्ते से काफी सुर्खियां बटोरी थीं. हालांकि चार साल के अफेयर के बाद दोनों लग हो गए थे. आइए जानते हैं कि उनका ब्रेकअप क्यों हुआ था?

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 23 Oct 2026 03:17 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान और अभिनेता शाहिद कपूर को हाल ही में जयपुर में IIFA अवार्ड्स की प्रेस कॉन्फ्रेंस में देखा गया था. इस दौरान दोनों स्टार्स ने एक दूसरे को गले भी लगाया. अब इस मुलाकात की काफी चर्चा हो रही है. क्योंकि दोनों कभी एक-दूसरे के प्यार में पागल थे. शाहिद और करीना की जोड़ी ने न सिर्फ ऑन स्क्रीन बल्कि, ऑफ स्क्रीन भी लोगों के दिलों पर राज किया. ऐसे में आइए जानते हैं कि फिर क्यों ये रिश्ता टूट गया? एक बार अपने ब्रेकअप पर बात करते हुए करीना ने बड़ा खुलासा किया था.

करीब 4 साल तक चला था अफेयर

शाहिद कपूर और करीना कपूर के अफेयर की शुरुआत फिल्म 'फिदा' के सेट पर हुई थी. साल 2004 में आई इस फिल्म में उन्होंने साथ काम किया था. समय के साथ दोनों का प्यार परवान चढ़ता गया. दोनों का प्यार जगजाहिर था. उन्होंने साल 2007 की फिल्म 'जब वी मेट' में भी साथ काम किया. तब उनकी ऑन स्क्रीन और ऑफ स्क्रीन जोड़ी काफी चर्चा में रही. हालांकि इसके बाद दोनों की राहें अलग होने लगीं. बता दें कि साल 2008 में आई फिल्म 'टशन' के सेट पर करीना का नाम सैफ से जुड़ने लगा था.

शाहिद और करीना ने कभी अपने ब्रेकअप पर खुलकर बात नहीं की और ना ही ये पता चल पाया कि ब्रेकअप की क्या वजह रही. लेकिन, 2020 में अनुपमा चोपड़ा को दिए इंटरव्यू में करीना ने कहा था, 'किस्मत के कुछ अलग प्लान होते हैं. जिंदगी भाग्य के हिसाब से ही चलती है. जब वी मेट की शूटिंग से लेकर टशन तक, काफी कुछ ऐसा हुआ जिसके बाद हमने अपनी राहें अलग कर ली.'

करीना ने सैफ तो शाहिद ने मीरा से की शादी

शाहिद से अलग होते ही करीना का नाम सैफ से जुड़ा. दोनों ने एक दूसरे को करीब 5 साल तक डेट करने के बाद 2012 में शादी रचा ली थी. कपल ने 2016 में बड़े बेटे तैमूर और 2021 में छोटे बेटे जहांगीर का वेलकम किया. वहीं शाहिद कपूर की शादी साल 2015 में मीरा राजपूत से हुई थी. कपल के दो बच्चे हैं. उन्होंने 2016 में बेटी मीशा कपूर और 2018 में बेटे जैन का स्वागत किया था.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 23 Oct 2026 03:13 PM (IST)
Tags :
Kareena Kapoor Khan
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