इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म 'गनमास्टरजी9' को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. फिल्म 27 नवंबर को रिलीज होने वाली है. अब इमरान हाशमी ने फिल्म के ट्रेलर से जुड़ा अपडेट शेयर किया है.

उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि फिल्म का ट्रेलर कब रिलीज होगा. इमरान हाशमी ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा- एक आदमी, कहानी और जी9 की दुनिया. अब वो समय आ गया है जहां सबकुछ साकार होते हुए दिखेगा. गनमास्टरजी9 का ऑफिशियल ट्रेलर 11 नवंबर 2026 को रिलीज होगा. फिल्म 27 नवंबर को रिलीज होगी.

'गनमास्टरजी9' का पोस्टर

इमरान हाशमी ने फिल्म का एक पोस्टर भी शेयर किया. इस पोस्टर में इमरान हाशमी और जेनेलिआ डीसूजा एक-दूसरे को देखने हुए नजर आ रहे हैं. इमरान के हाथ में बंदूक है और चेहरे से खून निकल रहा है.

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फिल्म का जॉनर एक्शन थ्रिलर है. इसे आदित्य दत्त ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में इमरान हाशमी, जेनेलिया डीसूजा, अपारशक्ति खुराना, स्नेहिल दीक्षित मेहरा जैसे स्टार्स नजर आएंगे. इस फिल्म की शूटिंग के कई सीन्स भी वायरल हुए थे. जेनेलिया संग उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया था.





इमरान हाशमी की फिल्में

इमरान हाशमी के वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछली बार उन्हें फिल्म 'आवारापन 2' में देखा गया. इसके अलावा उन्होंने , 'हक', 'दे कॉल हिम ओजी', 'ग्राउंड ओजी', 'ए वतन मेरे वतन', 'टाइगर 3' शंघाई, 'जन्नत 2', 'द डर्टी पिक्चर्स', 'मर्डर 2' जैसी फिल्में कीं. अब उनके पास

'गनमास्टर जी9' के अलावा 'रूह' और 'जी 2' जैसी फिल्में भी हैं.

वहीं जेनेलिया को फिल्म 'राजा शिवाजी' में देखा गया था. ये मराठी फिल्म थी. इस फिल्म में वो रितेश देशमुख के अपोजिट रोल में थीं. रितेश देशमुख ने फिल्म को डायरेक्ट किया था. फिल्म को काफी पसंद किया गया था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की थी.