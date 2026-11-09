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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'गनमास्टरजी9' का 11 नवंबर को रिलीज होगा ट्रेलर, हाथ में बंदूक लिए जेनेलिया की आंखों में खोए दिखे इमरान हाशमी

'गनमास्टरजी9' का 11 नवंबर को रिलीज होगा ट्रेलर, हाथ में बंदूक लिए जेनेलिया की आंखों में खोए दिखे इमरान हाशमी

गन मास्टर के ट्रेलर रिलीज डेट सामने आ गई है. इमरान हाशमी ने पोस्ट कर बताया कि ट्रेलर कब रिलीज होगा. उन्होंने फिल्म से एक पोस्टर भी शेयर किया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 09 Nov 2026 02:58 PM (IST)
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इमरान हाशमी की अपकमिंग फिल्म 'गनमास्टरजी9' को लेकर फैंस काफी एक्साइटेड हैं. फिल्म 27 नवंबर को रिलीज होने वाली है. अब इमरान हाशमी ने फिल्म के ट्रेलर से जुड़ा अपडेट शेयर किया है. 

उन्होंने एक पोस्ट शेयर किया है. इस पोस्ट में उन्होंने बताया कि फिल्म का ट्रेलर कब रिलीज होगा. इमरान हाशमी ने पोस्ट के कैप्शन में लिखा- एक आदमी, कहानी और जी9 की दुनिया. अब वो समय आ गया है जहां सबकुछ साकार होते हुए दिखेगा. गनमास्टरजी9 का ऑफिशियल ट्रेलर 11 नवंबर 2026 को रिलीज होगा. फिल्म 27 नवंबर को रिलीज होगी.

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'गनमास्टरजी9' का पोस्टर

इमरान हाशमी ने फिल्म का एक पोस्टर भी शेयर किया. इस पोस्टर में इमरान हाशमी और जेनेलिआ डीसूजा एक-दूसरे को देखने हुए नजर आ रहे हैं. इमरान के हाथ में बंदूक है और चेहरे से खून निकल रहा है. 

 
 
 
 
 
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फिल्म का जॉनर एक्शन थ्रिलर है. इसे आदित्य दत्त ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में इमरान हाशमी, जेनेलिया डीसूजा, अपारशक्ति खुराना, स्नेहिल दीक्षित मेहरा जैसे स्टार्स नजर आएंगे. इस फिल्म की शूटिंग के कई सीन्स भी वायरल हुए थे. जेनेलिया संग उनकी जोड़ी को काफी पसंद किया गया था.

इमरान हाशमी की फिल्में

इमरान हाशमी के वर्क फ्रंट की बात करें तो पिछली बार उन्हें फिल्म 'आवारापन 2' में देखा गया.  इसके अलावा उन्होंने , 'हक', 'दे कॉल हिम ओजी', 'ग्राउंड ओजी', 'ए वतन मेरे वतन', 'टाइगर 3' शंघाई, 'जन्नत 2', 'द डर्टी पिक्चर्स', 'मर्डर 2' जैसी फिल्में कीं. अब उनके पास 
'गनमास्टर जी9' के अलावा 'रूह' और 'जी 2' जैसी फिल्में भी हैं.

वहीं जेनेलिया को फिल्म 'राजा शिवाजी' में देखा गया था. ये मराठी फिल्म थी. इस फिल्म में वो रितेश देशमुख के अपोजिट रोल में थीं. रितेश देशमुख ने फिल्म को डायरेक्ट किया था. फिल्म को काफी पसंद किया गया था. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की थी.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 09 Nov 2026 02:47 PM (IST)
Tags :
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