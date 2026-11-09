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समय रैना ने 12th फेल एक्ट्रेस मेधा शंकर संग मनाई दिवाली, रिलेशनशिप किया कंफर्म?

कॉमेडियन समय रैना ने दिवाली पार्टी की फोटोज शेयर की हैं. इन फोटोज में एक्ट्रेस मेधा शंकर नजर आ रही हैं. फोटो सोशल मीडिया पर वायरल है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 09 Nov 2026 02:10 PM (IST)
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स्टैंडअप कॉमेडियन समय रैना अपनी पर्सनल लाइफ को लकर चर्चा में हैं. उनके रिलेशनशिप को लेकर चर्चा हो रही है. दरअसल, समय ने 12th फेल एक्ट्रेस मेधा शंकर के साथ दिवाली की तस्वीरें शेयर की हैं. इसके बाद से सोशल मीडिया पर उनके डेटिंग रूमर्स खबरों में आ गई हैं.

फोटोज में मेधा शंकर रेड कलर के अनारकली सूट में दिख रही हैं. उन्होंने मिडिल पार्टेड हेयरस्टाइल से लुक कंप्लीट किया है. वहीं समय रैना ने व्हाइट कलर के कुर्ता-पायजामा पहना हुआ है. 

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समय रैना की दिवाली पार्टी

समय रैना ने दिवाली सेलिब्रेशन की कई फोटोज शेयर की. उन्होंने लिखा- मुंबई में अपने घर पर घर वाली दिवाली पार्टी होस्ट की. मैंने मेरे दोस्त, उनके पेरेंट्स  को बुलाया.'

इस पार्टी में वरुण धवन, मुनव्वर फारूकी, आशीष चंचलानी, कीकू शारदा, सिद्धांत चतुर्वेदी, वीर पहाड़िया, जाकिर खान, शेरोन वर्मा और स्काउट ओपी की गर्लफ्रेंड काशवी हीरानंदानी जैसे स्टार्स इस पार्टी में शामिल हुए. इस दौरान मेधा को समय की मां स्वीटी रैना के साथ पोज करते हुए भी देखा गया.


समय रैना ने 12th फेल एक्ट्रेस मेधा शंकर संग मनाई दिवाली, रिलेशनशिप किया कंफर्म?

बता दें कि समय रैना और मेधा शंकर के रिलेशनशिप की अफवाहें जून 2026 में सबसे पहले तब चर्चा में आई जब दोनों को 'आनंदम' के मुंबई प्रीमियर में एक साथ देखा गया. इसके बाद मेधा समय के शो 'इंडियाज गॉट लेटेंट' के दूसरे सीन में एक गेस्ट पैनलिस्ट के तौर पर देखा गया. जब समय से पैनल में से सबसे करीबी दोस्त का नाम बताने के लिए कहा गया तब समय ने मेधा का नाम लिया. उन्होंने मेधा को सबसे अच्छा दोस्त बताया.

 

इसके बाद से दोनों के रिलेशनशिप को लेकर खबरें वायरल हैं. ऐसी भी खबरें आईं कि दोनों स्विट्ज़रलैंड में एक साथ वेकेशन के लिए भी गए थे. हालांकि, मेधा और समय दोनों में से किसी ने भी रिलेशनशिप की खबरों पर रिएक्ट नहीं किया और न ही ऑफिशियली कंफर्म किया. लेकिन अब दिवाली पार्टी की फोटोज के बाद से सोशल मीडिया पर यूजर्स पूछ रहे हैं कि क्या समय ने मेधा संग रिलेशनशिप कंफर्म कर दिया है. समय और मेधा ने इस पर रिएक्ट नहीं किया है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
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Published at : 09 Nov 2026 02:10 PM (IST)
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Samay Raina
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