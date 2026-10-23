Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'रिया ने मुझे फोन किया था...' अस्पताल में सुशांत को स्मिता जयकार ने दिया था ये ऑफर, चल रहा था डिप्रेशन का इलाज

'रिया ने मुझे फोन किया था...' अस्पताल में सुशांत को स्मिता जयकार ने दिया था ये ऑफर, चल रहा था डिप्रेशन का इलाज

एक्ट्रेस स्मिता जयकार ने सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बड़ा खुलासा किया. उन्होंने बताया कि सुशांत के डिप्रेशन के इलाज के वक्त वो उनसे मिलने अस्पताल गई थीं और उन्हें अपने आश्रम लाने वाली थीं.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 23 Oct 2026 02:46 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस स्मिता जयकार ने कई फिल्मों में काम किया है. उनकी पहचान न सिर्फ एक एक्ट्रेस के रूप में बल्कि बतौर 'स्पिरिचुअल हीलर' भी हैं. एक्ट्रेस ने एक हालिया बातचीत में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि सुशांत के आखिरी दिनों में वो उनसे अस्पलात में मिलने के लिए गई थीं. तब उन्होंने सुशांत को अपने आश्रम पर लाने का प्लान भी बनाया था.

रिया चक्रवर्ती ने किया था स्मिता जयकार को फोन

स्मिता जयकार ने हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन को एक इंटरव्यू दिया. इस दौरान उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र किया. एक्ट्रेस ने कहा, 'जब सुशांत हिंदुजा अस्पताल में एडमिट थे, तब रिया ने मुझे फोन किया था. हमने साथ में फिल्म 'सोनाली केबल' में काम किया था. पहले भी हमने सुशांत वाले मुद्दे पर बात की थी. जब रिया का फोन आया तो मैंने उनसे कहा था कि मैं सुशांत से जाकर मिलूंगी. उनका डिप्रेशन का इलाज चल रहा था तब मैं उन्हें 'हीलिंग' देने अस्पताल गई थी.'

सुशांत को अपने आश्रम लाने वाली थीं स्मिता

आगे स्मिता ने बताया कि सुशांत बेहद खुश और पॉजिटिव नजर आ रहे थे. एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'उन पर दवाइयों का असर था. लेकिन, उन्होंने मुझसे काफी अच्छे से बात की थी. वो काफी हैप्पी थे. मैंने उन्हें अपने आश्रम में लाने का प्लान बनाया था. एक प्रोसेस में वो शामिल होने वाले थे. तभी रिया ने मुझे मैसेज करके बताया कि सुशांत की तबीयत फिर खराब हो चुकी है. ऐसा कभी नहीं हो पाया.' एक्ट्रेस ने आगे निराशा जताते हुए कहा कि काश सुशांत वापस आ गए होते. उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत ने उनसे दोबारा कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया.

स्मिता ने किया रिया चक्रवर्ती का बचाव

सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2026 को मुंबई में अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी थी. इसके बाद सुशांत के परिवार ने एक्ट्रेस के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, पैसों की धोखाधड़ी करने और उन्हें मानसिक प्रताड़ना देने जैसे आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी. 

बाद में रिया को जेल भी हुईं. लेकिन, एक्ट्रेस को CBI ने क्लीन चिट दे दी थी. रिया का नाम सुशांत केस में आने के चलते स्मिता जयकार ने नाराजगी जाहिर की. उन्होंने रिया को प्यारी लड़की बताते हुए कहा कि वो एक्टर की मदद करना चाहती थीं.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 23 Oct 2026 02:40 PM (IST)
Tags :
Sushant Singh Rajput
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
अमिताभ बच्चन और दिलजीत दोसांझ को मिली जान से मारने की धमकी, आत्मघाती हमले की दी चेतावनी
अमिताभ बच्चन-दिलजीत दोसांझ को मिली जान से मारने की धमकी, आत्मघाती हमले की चेतावनी
बॉलीवुड
'सुबोध उनियाल मांगें माफी', CM धामी के फोन के बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं मीका सिंह
'सुबोध उनियाल मांगें माफी', CM धामी के फोन के बाद भी पीछे हटने को तैयार नहीं मीका सिंह
बॉलीवुड
'मनिंदर बुट्टर पिट के गया था...', वीडियो में कहते दिखे सुबोध उनियाल, मीका सिंह बोले- मंत्री जी, ये अपमानजनक है
'मनिंदर बुट्टर पिट के गया था...', मीका सिंह ने दिखाई मंत्री सुबोध उनियाल की नई वीडियो
बॉलीवुड
'काम के चक्कर में रिश्ते खो दिए', जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर को याद कर रो पड़े आमिर खान
'काम के चक्कर में रिश्ते खो दिए', जिंदगी के सबसे मुश्किल दौर को याद कर रो पड़े आमिर खान
Advertisement

वीडियोज

Isha Malviya & Gurmeet Choudhary Interview: प्यार, फिटनेस और Tum Mere Ho पर खास बातचीत!
Ramayana Part 1 OTT Release: JioHotstar पर आएगी Ranbir Kapoor की फिल्म? जानें पूरा अपडेट!
Rashmika Mandanna ने Hindi Accent पर ट्रोलर्स को दिया करारा जवाब, अपनी पहचान पर जताया गर्व!
Sansani: दिलकश डांसर का दुश्मन दारोगा !
Regime Change की साजिश, International खुलासा!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
तिब्बत से PAK तक 24 घंटे में 40 बार आया भूकंप, भारत में कितनी बार महसूस हुए झटके?
तिब्बत से PAK तक 24 घंटे में 40 बार आया भूकंप, भारत में कितनी बार महसूस हुए झटके?
बिहार
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने किसे कहा मुंह मारने वाला पति? सहेलियों ने लिए मजे
पवन सिंह की पत्नी ज्योति ने किसे कहा मुंह मारने वाला पति? सहेलियों ने लिए मजे
इंडिया
रिजीम चेंज पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, ' ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो गया तो...'
रिजीम चेंज पर अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, ' ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा हो गया तो...'
बॉलीवुड
'आप जैसी कोई और नहीं...', मां पिंकी रोशन के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने लुटाया प्यार, देखें फोटोज
'आप जैसी कोई और नहीं...', मां पिंकी रोशन के बर्थडे पर ऋतिक रोशन ने लुटाया प्यार
क्रिकेट
भारतीय क्रिकेटर ने 30 साल की उम्र में लिया संन्यास, किया भावुक पोस्ट
भारतीय क्रिकेटर ने 30 साल की उम्र में लिया संन्यास, किया भावुक पोस्ट
इंडिया
केंद्रीय मंत्री अठावले का बड़ा बयान, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि...'
केंद्रीय मंत्री अठावले का बड़ा बयान, 'ज्ञानेश कुमार इस्तीफा नहीं देंगे, क्योंकि...'
पंजाब
पंजाब में बीजेपी-शिअद का अलायंस पक्का? सुखबीर बादल के बयान से मिले संकेत
पंजाब में बीजेपी-शिअद का अलायंस पक्का? सुखबीर बादल के बयान से मिले संकेत
ट्रेंडिंग
हिरन की रिवर्स साइकोलॉजी, चीते के हाथ से निकला शिकार; देखें वीडियो
हिरन की रिवर्स साइकोलॉजी, चीते के हाथ से निकला शिकार; देखें वीडियो
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget