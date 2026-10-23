बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस स्मिता जयकार ने कई फिल्मों में काम किया है. उनकी पहचान न सिर्फ एक एक्ट्रेस के रूप में बल्कि बतौर 'स्पिरिचुअल हीलर' भी हैं. एक्ट्रेस ने एक हालिया बातचीत में दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत को लेकर बड़ा खुलासा किया है. उन्होंने बताया कि सुशांत के आखिरी दिनों में वो उनसे अस्पलात में मिलने के लिए गई थीं. तब उन्होंने सुशांत को अपने आश्रम पर लाने का प्लान भी बनाया था.

रिया चक्रवर्ती ने किया था स्मिता जयकार को फोन

स्मिता जयकार ने हाल ही में सिद्धार्थ कन्नन को एक इंटरव्यू दिया. इस दौरान उन्होंने सुशांत सिंह राजपूत का जिक्र किया. एक्ट्रेस ने कहा, 'जब सुशांत हिंदुजा अस्पताल में एडमिट थे, तब रिया ने मुझे फोन किया था. हमने साथ में फिल्म 'सोनाली केबल' में काम किया था. पहले भी हमने सुशांत वाले मुद्दे पर बात की थी. जब रिया का फोन आया तो मैंने उनसे कहा था कि मैं सुशांत से जाकर मिलूंगी. उनका डिप्रेशन का इलाज चल रहा था तब मैं उन्हें 'हीलिंग' देने अस्पताल गई थी.'

सुशांत को अपने आश्रम लाने वाली थीं स्मिता

आगे स्मिता ने बताया कि सुशांत बेहद खुश और पॉजिटिव नजर आ रहे थे. एक्ट्रेस ने आगे कहा, 'उन पर दवाइयों का असर था. लेकिन, उन्होंने मुझसे काफी अच्छे से बात की थी. वो काफी हैप्पी थे. मैंने उन्हें अपने आश्रम में लाने का प्लान बनाया था. एक प्रोसेस में वो शामिल होने वाले थे. तभी रिया ने मुझे मैसेज करके बताया कि सुशांत की तबीयत फिर खराब हो चुकी है. ऐसा कभी नहीं हो पाया.' एक्ट्रेस ने आगे निराशा जताते हुए कहा कि काश सुशांत वापस आ गए होते. उन्होंने ये भी कहा कि सुशांत ने उनसे दोबारा कॉन्टैक्ट क्यों नहीं किया.

स्मिता ने किया रिया चक्रवर्ती का बचाव

सुशांत सिंह राजपूत ने 14 जून 2026 को मुंबई में अपने घर में फांसी लगाकर जान दे दी थी. इसके बाद सुशांत के परिवार ने एक्ट्रेस के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने, पैसों की धोखाधड़ी करने और उन्हें मानसिक प्रताड़ना देने जैसे आरोप लगाते हुए एफआईआर दर्ज कराई थी.

बाद में रिया को जेल भी हुईं. लेकिन, एक्ट्रेस को CBI ने क्लीन चिट दे दी थी. रिया का नाम सुशांत केस में आने के चलते स्मिता जयकार ने नाराजगी जाहिर की. उन्होंने रिया को प्यारी लड़की बताते हुए कहा कि वो एक्टर की मदद करना चाहती थीं.