शराब के नशे में जब जैकी श्रॉफ करने वाले थे तब्बू को Kiss, इस एक्टर ने आकर संभाली थी बात

बॉलीवुड एंटरटेनमेंट से भरा हुआ है.यहां आए दिन कुछ न कुछ होता रहता है. ग्लैमरस और हैप्पी चेहरे को पीछे कई कहानियां छुपी हुई हैं. खासकर 90 के दशक में पर्दे के पीछे की कई बातें सामने आती थीं. उस समय में एक्ट्रेसेस ज्यादा कुछ नहीं कहती थीं. हालांकि वो खुद को प्रोटेक्ट करने के बेस्ट करती थीं. उस समय में एक्टर्स, डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के खराब व्यवहार और मोलेस्ट्रेशन की खबरें अक्सर सुर्खियों में रहती थीं. एक बार जैकी श्रॉफ ने तब्बू को किस करने की कोशिश की थी. ये क्या माजरा था, आइए आपको बताते हैं.

80 के दशक में जैकी श्रॉफ और तब्बू एक कंट्रोवर्सी का हिस्सा बने थे. तब्बू उस समय टीनएजर थीं और अपनी बड़ी बहन फराह नाज के साथ रहती थीं. फराह नाज उस समय जैकी श्रॉफ के साथ दिलजला में काम कर रही थीं. ओड़िशा पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक एक बार मॉरिशियस में शूटिंग के दौरान डैनी डेन्जोंगपा ने पार्टी थ्रो की थी. जिसमें तब्बू अपनी बहन फराह के साथ शामिल हुई थीं.

जैकी ने की थी किस करने की कोशिश

रिपोर्ट की मानें तो जैकी श्रॉफ ने तब्बू के साथ गलत हरकतें कीं और माना जा रहा था कि वह शराब के नशे में थे.उन्होंने जबरदस्ती तब्बू को किस करने की कोशिश की, जिसका तब्बू ने विरोध किया. हालांकि डैनी ने बीच-बचाव किया और जैकी को जबरदस्ती वहां से हटा दिया. तब्बू की बहन फराह नाज ने अपनी बहन का साथ दिया और मीडिया में जैकी श्रॉफ के शर्मनाक बर्ताव के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने दावा किया कि जैकी ने जबरदस्ती तब्बू को किस किया था और डैनी ने उन्हें बचाया, इससे पहले कि हालात और खराब हो जाते.

जैकी के साथ कभी नहीं किया काम

तब्बू इस खबर को लेकर लंबे समय तक चुप रही थीं. उन्होंने कभी इस बारे में खुलकर बात नहीं की. हालांकि उन्होंने अपने करियर में कभी जैकी श्रॉफ के साथ काम नहीं किया है.

ये भी पढ़ें: 'तारक मेहता' की भूतनी चकोर रियल लाइफ में है बेहद स्टनिंग, इन 10 तस्वीरों में देखें हुस्न का जलवा