बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र का 24 नवंबर को 89 साल की उम्र में निधन हो गया है. 89 साल की उम्र में भी धर्मेंद्र एक्टिंग की दुनिया में एक्टिव थे. उनकी आखिरी फिल्म अगले महीने सिनेमाघरों पर रिलीज होगी. धर्मेंद्र अपनी प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर हमेशा सुर्खियों में रहे हैं. धर्मेंद्र ने दो शादियां की थीं. जब उन्होंने हेमा मालिनी से दूसरी शादी की थी तब बहुत बवाल हुआ था. कई लोगों ने एक्टर को बहुत कुछ कहा था मगर उस दौरान भी उनकी पहली पत्नी प्रकाश कौर ने सपोर्ट किया था. प्रकाश कौर लोगों पर भड़क गई थीं.

प्रकाश कौर और धर्मेंद्र की शादी 1954 में हुई थी. उस समय धर्मेंद्र 19 साल के थे. उनके फिल्मी करियर की शुरुआत काफी समय के बाद शुरू हुई थी. जब धर्मेंद्र फिल्मों में आए थे उन्हें हेमा मालिनी से प्यार हो गया था. धर्मेंद्र ने प्रकाश कौर को बिना तलाक दिए हेमा मालिनी से शादी की थी. हेमा मालिनी और धर्मेंद्र की शादी के बाद प्रकाश कौर ने एक इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने एक्टर को औरतबाज कहने वालों को खरी-खोटी सुनाई थी.

भड़क गई थीं प्रकाश कौर

प्रकाश कौर ने सिर्फ एक इंटरव्यू दिया था. उन्होंने स्टारडस्ट को दिए इंटरव्यू में कहा था- 'सिर्फ मेरा पति क्यों? कोई भी आदमी मुझसे ज्यादा हेमा को प्रिफर करेगा. उन्होंने कहा- कोई मेरे पति को वुमेनाइजर कैसे कह सकता है जबकि आधी इंडस्ट्री ये ही कर रही है. वो एक अच्छे पति नहीं हो सकते हैं लेकिन वो मेरे लिए अच्छे हैं. वो एक बेस्ट पिता है. उनके बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते हैं. वो कभी भी उन्हें भूलते नहीं हैं.'

बता दें धर्मेंद्र और प्रकाश कौर के चार बच्चे हैं. दो बेटे- सनी, बॉबी और दो बेटियां- अजीता, विजिता. धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की दो बेटियां- ईशा और अहाना हैं. धर्मेंद्र अपने सारे बच्चों से बहुत प्यार करते थे.

