Explainerदुर्गा पूजाDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदलेर मेहंदी शराब पीते हैं? सिंगर ने खुद बताया सच

दलेर मेहंदी शराब पीते हैं? सिंगर ने खुद बताया सच

दलेर मेहंदी पर उत्तराखंड के एक इवेंट में मंच पर मंत्री सुबोध उनियाल ने शराब पीकर परफॉर्म करने का आरोप लगाया था. ऐसे में आइए जानते हैं कि क्या दलेर शराब पीते हैं? इस पर उन्होंने खुद अपनी बात रखी थी.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 21 Oct 2026 08:10 PM (IST)
Preferred Sources

मशहूर पंजाबी गायक दलेर मेहंदी पर हाल ही में उत्तराखंड के एक कार्यक्रम में शराब पीकर परफॉर्म करने का आरोप लगा था. कार्यक्रम के दौरान ही मंच पर उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने सिंगर पर आरोप लगते हुए कहा था कि उन्होंने शराब पी रखी है और वो ठीक से गा भी नहीं पा रहे हैं. अब सवाल ये उठता है कि क्या सच में दलेर मेहंदी शराब पीते हैं? आइए जानते हैं कि इस तरह के मुद्दे पर दलेर मेहंदी ने अपने पुराने इंटरव्यू में क्या कहा था?

उस्ताद ने किया था शराब पीने के लिए मना

साल 2023 में दलेर मेहंदी ने आज तक रेडियो को एक इंटरव्यू दिया था. इसमें उन्होंने बताया था कि वो शराब नहीं पीते हैं. उनके मुताबिक उनके उस्ताद ने बचपन में ही उनके सामने शराब ना पीने की शर्त रख दी थी.

उन्होंने इंटरव्यू में कहा था, 'जब मैं 13 साल का था तब मेरे उस्ताद राहत अली खान ने कहा था कि मैं तुझे तभी सिखाऊंगा कि एक तो तू बाल नहीं कटाएगा बड़ा होकर और तू कभी शराब को हाथ नहीं लगाएगा. मैंने कहा ठीक है उस्ताद जी. अगर मैं पीता तो पता नहीं अब तक क्या हाल हुआ होता. पूरा शरीर मार खा रहा होता. मैं कोई नशा नहीं करता हूं, मुझे चाय का बहुत शौक है, लेकिन ड्रिंक का कोई शौक नहीं है.'

कार्यक्रम में क्या हुआ था?

हाल ही में दलेर उत्तराखंड के टिहरी जिले में कुंजापुरी मेला में परफॉर्म करने गए थे. उनकी परफॉर्मेंस के बीच मंत्री सुबोध ने उन्हें बीच में रोक दिया और मंच पर ही सबके सामने कहने लगे कि वो शराब पीकर आए हुए हैं और सिर्फ लिप-सिंक कर रहे हैं. उन्होंने धार्मिक कार्यक्रम को देखते हुए दलेर से मर्यादा और गरिमा बनाए रखने के लिए भी कहा था.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Himu (@himu_gaur_uk_11)

दलेर मेहंदी के समर्थन में उतरे ये सेलेब्स

दलेर पर लगे आरोप के बाद उनके छोटे भाई और सिंगर मीका सिंह ने कहा था कि उनके भाई शराब नहीं पीते हैं. दिग्गज सिंगर का शिल्पा शेट्टी, राजपाल यादव, अनुपम खेर, शान, बादशाह, कपिल शर्मा, हर्षदीप कौर सहित कई कलाकारों ने बचाव किया. 

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 21 Oct 2026 08:07 PM (IST)
Tags :
Daler Mehndi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
रश्मिका से शादी के लिए हां करने में विजय ने क्यों लिया था 1 साल? 'कॉफी विद करण 9' में खोला राज
रश्मिका से शादी के लिए हां करने में विजय ने क्यों लिया था 1 साल? 'कॉफी विद करण 9' में खोला राज
बॉलीवुड
एडवांस बुकिंग में 'रामायण' ने कमाए 5.96 करोड़, 1 लाख से ज्यादा टिकट बिके, 2770 तक पहुंची कीमत
एडवांस बुकिंग में 'रामायण' ने कमाए 5.96 करोड़, 1 लाख से ज्यादा टिकट बिके
बॉलीवुड
रणवीर सिंह ने क्यों नहीं किया 1300 करोड़ी 'धुरंधर' का प्रमोशन? मार्केटिंग हेड ने किया बड़ा खुलासा
रणवीर ने क्यों नहीं किया 'धुरंधर' को प्रमोट? मार्केटिंग हेड ने किया बड़ा खुलासा
बॉलीवुड
'जेलर 2' की 300 करोड़ क्लब में एंट्री, 7 बजे तक किया इतना कलेक्शन
'जेलर 2' की 300 करोड़ क्लब में एंट्री, 7 बजे तक किया इतना कलेक्शन
Advertisement

वीडियोज

Man Atisundar: 🕵🏻‍♀️Radhya का भेष बदलकर नया खेल, क्‍या खुलेगा Antara के धोखे का बड़ा राज़? #sbs
Bollywood News: विजयादशमी के मौके पर रामायण के मेकर्स ने 'रावण तांडव' के साथ खेला बड़ा दांव (21.10.26)
Sansani : साजिश की श्रद्धा....खेल खत्म ! | ABP
Ravana Dahan 2026 : विजयादशमी की धूम..देशभर में जश्न | Vijayadashami | Delhi | Ramlila Maidan
Janhit with Chitra Tripathi: फ्रांस की तरह भारत में भी 'आगजनी' की साजिश थी? | Rahul Gandhi | GenZ
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
सौरव दास ने कोर्ट से रिहाई के आदेश पर दी पहली प्रतिक्रिया, ‘सच्चाई की...’
सौरव दास ने कोर्ट से रिहाई के आदेश पर दी पहली प्रतिक्रिया, ‘सच्चाई की...’
पंजाब
परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में एक्शन, सब डिवीजन DSP और ड्रग इंस्पेक्टर सस्पेंड
परविंदर सिंह झोटा हत्याकांड में एक्शन, सब डिवीजन DSP और ड्रग इंस्पेक्टर सस्पेंड
क्रिकेट
रोहित-विराट के 2027 ODI वर्ल्ड कप खेलने पर आई BCCI अध्यक्ष की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा
रोहित-विराट के 2027 ODI वर्ल्ड कप खेलने पर आई BCCI अध्यक्ष की प्रतिक्रिया, जानें क्या कहा
बॉलीवुड
Video: टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बढ़ी सलमान खान की सुरक्षा, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कड़ा पहरा
टाइगर श्रॉफ पर फायरिंग के बाद बढ़ी सलमान खान की सुरक्षा, गैलेक्सी अपार्टमेंट के बाहर कड़ा पहरा
इंडिया
किरेन रिजिजू ने शेयर किया खरगे का Video, बोले- कांग्रेस बॉस क्यों नहीं समझ रहे ये बात
किरेन रिजिजू ने शेयर किया खरगे का Video, बोले- कांग्रेस बॉस क्यों नहीं समझ रहे ये बात
विश्व
ट्रंप के दूत से मिले व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी कैदी को रिहा करने के दिए आदेश
ट्रंप के दूत से मिले व्लादिमीर पुतिन, अमेरिकी कैदी को रिहा करने के दिए आदेश
शिक्षा
UP में नीट पीजी काउंसलिंग शुरू, रजिस्ट्रेशन के लिए देने होंगे 3,000, देखें शेड्यूल 
UP में नीट पीजी काउंसलिंग शुरू, रजिस्ट्रेशन के लिए देने होंगे 3,000, देखें शेड्यूल 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मंदिर वाली श्रद्धा से खिलवाड़, अब इस...', शिवा हत्या मामले पर अखिलेश यादव का तंज
'मंदिर वाली श्रद्धा से खिलवाड़, अब इस...', शिवा हत्या मामले पर अखिलेश का तंज
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
ENT LIVE
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
CBFC की नई गाइडलाइंस से बदले फिल्म सर्टिफिकेशन के नियम, Maatrubhumi भी चर्चा में
Embed widget