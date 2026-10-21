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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडरणवीर सिंह ने क्यों नहीं किया 1300 करोड़ी 'धुरंधर' का प्रमोशन? मार्केटिंग हेड ने किया बड़ा खुलासा

रणवीर सिंह ने क्यों नहीं किया 1300 करोड़ी 'धुरंधर' का प्रमोशन? मार्केटिंग हेड ने किया बड़ा खुलासा

अभिनेता रणवीर सिंह ने अपनी ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' का प्रमोशन नहीं किया था. इसके पीछे की वजह फिल्म के मार्केटिंग हेड वरुण गुप्ता ने बताई है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 21 Oct 2026 07:15 PM (IST)
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बॉलीवुड अभिनेता रणवीर सिंह के लिए साल 2025 के अंत में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' गेम चेंजर साबित हुई. इसने बॉक्स ऑफिस पर ताबड़तोड़ कमाई की और ब्लॉकबस्टर रही. हालांकि रणवीर ने अपनी इस मूवी का प्रमोशन नहीं किया. इसके पीछे एक खास वजह थी. उसका खुलासा 'धुरंधर' के मार्केटिंग हेड वरुण गुप्ता ने हाल ही में एक बातचीत में किया.

रणवीर सिंह ने क्यों नहीं किया 'धुरंधर' का प्रमोशन? 

'मैक्स मार्केटिंग' के फाउंडर और 'धुरंधर' के मार्केटिंग हेड वरुण गुप्ता ने 'एवरीडे एम्पायर्स' पॉडकास्ट में बताया कि रणवीर और मेकर्स ने ये फैसला लिया था कि फिल्म के कंटेंट को खुद ही अपनी बात कहने दी जाए. उन्होंने वजह का खुलासा करते हुए रणबीर कपूर की दो सफल फिल्मों 'एनिमल' और 'तू झूठी मैं मक्कार' का भी जिक्र किया.

वरुण गुप्ता ने कहा, 'एनिमल की रिलीज से पहले रणबीर कपूर की फिल्म 'तू झूठी मैं मक्कार' आई थी. जबकि धुरंधर से पहले रणवीर की फिल्में कमाल नहीं दिखा पाई थीं. एक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर ने मिलकर फैसला लिया कि फिल्म और उसके कंटेंट को ही उसकी बात करने देते हैं. इसमें एक्टर्स को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है.'

लोगों ने उठाए मार्केटिंग और प्रमोशन की कमी पर सवाल

वरुण गुप्ता ने ये भी बताया कि फिल्म की रिलीज से 6 महीने पहले ही मेकर्स ने साढ़े तीन मिनट लंबा प्रमोशनल वीडियो शेयर किया था, लेकिन इसकी मार्केटिंग, प्रमोशन आदि को लेकर हुई कम चर्चा पर फैंस ने सवाल उठाए थे, हालांकि बाद में फिल्म को बहुत बड़ी सफलता मिली.

धुरंधर फ्रेंचाइजी ने कमाए 3100 करोड़ से ज्यादा

धुरंधर 5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई थी. रणवीर सिंह के साथ ब्लॉकबस्टर फिल्म में सारा अर्जुन, संजय दत्त, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी, अक्षय खन्ना और आर माधवन जैसे कलाकार भी थे. धुरंधर ने दुनियाभर में 1300 करोड़ से ज्यादा की कमाई करके बॉक्स ऑफिस हिला दिया था.

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी धुरंधर के साढ़े तीन महीने बाद मार्च 2026 में 'धुरंधर: द रिवेंज' रिलीज हुई. इसे धुरंधर से भी ज्यादा प्यार मिला. दूसरे पार्ट ने वर्ल्डवाइड 1852 करोड़ रुपये कमाए और दुनियाभर में धुरंधर फ्रेंचाइजी का टोटल कलेक्शन 3100 करोड़ रुपये से ज्यादा रहा. ये भारत की दूसरे सबसे कमाऊ फिल्म बनी.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 21 Oct 2026 07:09 PM (IST)
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Ranveer SIngh
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