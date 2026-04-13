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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडअक्षय खन्ना से रणदीप हुड्डा तक, जब विलेन बनकर छाए ये हीरो, दमदार रोल से लूटी वाहवाही

अक्षय खन्ना से रणदीप हुड्डा तक, जब विलेन बनकर छाए ये हीरो, दमदार रोल से लूटी वाहवाही

कई बार फिल्मों में हीरो से ज्यादा विलेन ही छा जाता है. आज हम आपको उन्हीं सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने दमदार और खतरनाक रोल से दर्शकों का दिल जीत लिया.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 13 Apr 2026 10:40 AM (IST)
कई बार फिल्मों में हीरो से ज्यादा विलेन ही छा जाता है. आज हम आपको उन्हीं सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने दमदार और खतरनाक रोल से दर्शकों का दिल जीत लिया.

बॉलीवुड में अक्सर हीरो को ही फिल्म का असली हीरो माना जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है जब विलेन बनकर सितारों ने पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली. इन एक्टर्स ने अपने दमदार अभिनय, खौफनाक अंदाज़ और मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस से ऐसे किरदार निभाए कि दर्शक उनसे नजरें नहीं हटा पाए.

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विक्की कौशल-रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'छावा' में अक्षय खन्ना ने मुगल बादशाह 'औरंगजेब' का क्रूर रोल निभाया. उनका ये निगेटिव किरदार दर्शकों को भा गया था.
विक्की कौशल-रश्मिका मंदाना स्टारर फिल्म 'छावा' में अक्षय खन्ना ने मुगल बादशाह 'औरंगजेब' का क्रूर रोल निभाया. उनका ये निगेटिव किरदार दर्शकों को भा गया था.
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साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' में भी अक्षय खन्ना ने 'रहमान डकैत' का किरदार निभाकर सबको हैरान कर दिया था. अक्षय खन्ना का खूंखार रोल आज भी सभी को याद है.
साल 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' में भी अक्षय खन्ना ने 'रहमान डकैत' का किरदार निभाकर सबको हैरान कर दिया था. अक्षय खन्ना का खूंखार रोल आज भी सभी को याद है.
Published at : 13 Apr 2026 10:40 AM (IST)
Tags :
Sanjay Dutt Akshaye Khanna Ranveer SIngh

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