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अक्षय खन्ना से रणदीप हुड्डा तक, जब विलेन बनकर छाए ये हीरो, दमदार रोल से लूटी वाहवाही
कई बार फिल्मों में हीरो से ज्यादा विलेन ही छा जाता है. आज हम आपको उन्हीं सितारों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिन्होंने अपने दमदार और खतरनाक रोल से दर्शकों का दिल जीत लिया.
बॉलीवुड में अक्सर हीरो को ही फिल्म का असली हीरो माना जाता है, लेकिन कई बार ऐसा भी हुआ है जब विलेन बनकर सितारों ने पूरी लाइमलाइट अपने नाम कर ली. इन एक्टर्स ने अपने दमदार अभिनय, खौफनाक अंदाज़ और मजबूत स्क्रीन प्रेजेंस से ऐसे किरदार निभाए कि दर्शक उनसे नजरें नहीं हटा पाए.
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Published at : 13 Apr 2026 10:40 AM (IST)
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प्रेम कुमारJournalist
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