हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडऐश्वर्या राय से नजरें नहीं हटा पाते थे अक्षय खन्ना, एक्टर ने ऐसे बयां किया था हाले दिल

ऐश्वर्या राय से नजरें नहीं हटा पाते थे अक्षय खन्ना, एक्टर ने ऐसे बयां किया था हाले दिल

Dhurandhar की सफलता का जश्न मना अक्षय खन्ना लाइमलाइट में हैं. हमेशा अपनी निजी जिंदगी पर चुप रहने वाले अक्षय ने कबूल किया था कि ऐश्वर्या राय उनकी क्रश थीं. उनकी खूबसूरती ने वो नजरे नहीं हटा पाते हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 13 Dec 2025 04:37 PM (IST)
‘धुरंधर’ फिल्म में अक्षय खन्ना अपने किरदार रहमान डकैत को लेकर जबरदस्त सुर्खियां बटोर रहे हैं. लीक से हटकर भूमिकाएं निभाने के लिए मशहूर अक्षय ने इस फिल्म में एक बेरहम और खौफनाक गैंगस्टर का किरदार निभाकर दर्शकों को चौंका दिया है. उनकी दमदार एक्टिंग, तीखे डायलॉग्स और स्क्रीन प्रेजेंस की हर तरफ तारीफ हो रही है. अक्षय की प्रोफेशनल लाइफ जितनी सफल रही. उनकी पर्सनल लाइफ उतनी ही रहस्यमयी.

अक्षय खन्ना 50 की उम्र में अभी तक भले ही शादी नहीं की. मगर उन्होंने अपने करियर में बॉलीवुड की कई टॉप एक्ट्रेस को डेट किया है. उनका बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय संग भी जुड़ा था. आपको बता दें कि ऐश्वर्या राय और अक्षय खन्ना की जोड़ी ऑन-स्क्रीन बेहद पसंद की गई. दोनों ने ‘ताल’ और ‘आ अब लौट चलें’ जैसी फिल्मों में साथ काम किया. इन फिल्मों में दोनों की केमिस्ट्री, सादगी और उनकी फीलिंग भरपूर नजर आई.


ऐश्वर्या राय से नजरें नहीं हटा पाते थे अक्षय खन्ना, एक्टर ने ऐसे बयां किया था हाले दिल

ऐश्वर्या राय को लेकर शेयर की थी फीलिंग
अक्षय खन्ना ने करण जौहर के चैट शो 'कॉफी विद करण’ में ऐश्वर्या राय को लेकर अपनी फीलिंग शेयर किया था. यह बात साल 2017 की है. जब अक्षय खन्ना फिल्म ‘इत्तेफाक’ का प्रमोशन करने करण के शो में गए थे. इस दौरान अक्षय के  साथ सिद्धार्थ मल्होत्रा और सोनाक्षी सिन्हा भी थीं. तब सेलिब्रिटी चैट शो के रैपिड-फायर राउंड में करण जौहर ने अक्षय से बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत महिला का नाम पूछा था. इस पर अक्षय खन्ना ने बिना किसी हिचक के ऐश्वर्या राय का नाम लिया था.


ऐश्वर्या राय से नजरें नहीं हटा पाते थे अक्षय खन्ना, एक्टर ने ऐसे बयां किया था हाले दिल

सोनाक्षी को भी काफी पसंद हैं ऐश्वर्या
इस शो में अक्षय ने बेहद ईमानदारी से कहा था कि जब भी वह ऐश्वर्या से मिलते हैं. तब उनकी खूबसूरती से नजरें हटाना उनके लिए मुश्किल हो जाता है. उन्होंने मजाकिया अंदाज में यह भी जोड़ा कि यह मर्दों के लिए थोड़ी शर्मिंदगी की बात होती है क्योंकि ऐश्वर्या इतनी खूबसूरत हैं कि आप उन्हें देखे बिना रह ही नहीं पाते. शो में मौजूद सोनाक्षी सिन्हा ने भी उनकी बात से सहमति जताते हुए कहा था कि सिर्फ पुरुष ही नहीं, बल्कि वह खुद भी ऐश्वर्या से नजरें नहीं हटा पातीं. वह उन्हें बेहद पसंद करती हैं.


ऐश्वर्या राय से नजरें नहीं हटा पाते थे अक्षय खन्ना, एक्टर ने ऐसे बयां किया था हाले दिल

आपको बता दें कि  90 के दशक में अक्षय खन्ना और ऐश्वर्या राय के रिश्ते की चर्चाएं भी खूब रहीं. पर्दे पर उनकी जबरदस्त केमिस्ट्री ने अफवाहों को हवा दी. मीडिया रिपोट्स के अनुसार, दोनों करीब एक साल तक रिलेशनशिप में रहे. हालांकि, ऐश्वर्या के ‘हम दिल दे चुके सनम’ साइन करने और सलमान खान के करीब आने के बाद यह रिश्ता खत्म हो गया.

Published at : 13 Dec 2025 04:36 PM (IST)
Akshaye Khanna Aishwarya Rai
