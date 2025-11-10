सलमान खान की हाउस पार्टी में आखिर क्या होता है? शहनाज गिल ने किया खुलासा

शहनाज गिल इन दिनों पंजाबी फिल्म इक कुड़ी को लेकर चर्चा में हैं. ये फिल्म 31 अक्टूबर को रिलीज हुई. शहनाज जोरों-शोरों से फिल्म को प्रमोट कर रही हैं. हाल ही में शहनाज को द रणवीर शो में देखा गया. रणवीर इलाहाबादिया के साथ उनके पॉडकास्ट में शहनाज गिल ने बताया कि आखिर सलमान की हाउस पार्टी में क्या होता है. शहनाज ने कहा कि उन्होंने सलमान की फार्म हाउस पार्टी अटेंड की है.

कैसी होती हैं सलमान खान की हाउस पार्टीज?

शहनाज ने कहा, 'किसी का भाई किसी की जान...हम गए थे ना सब, हम वहां रहे थे एक दो दिन का स्टे किया था. बहुत मजे किए वहां पर. वहां पर क्या, वो बाइक्स वगैरह पर हम सब वहां गेड़ी लगा रहे थे, इधर से उधर. सलमान सर भी बैरीज तोड़ रहे थे. सर तो बहुत देसी हैं. फुल देसी हैं. बहुत काम करते हैं. किसान जैसे काम करते हैं न वैसे काम करते हैं.'

बता दें कि शहनाज गिल पंजाब की फेमस एक्ट्रेस-सिंगर हैं. उन्होंने बिग बॉस 13 में हिस्सा लिया था. बिग बॉस 13 से उन्हें नेम-फेम मिला था. इस शो में उनकी सिद्धार्थ शुक्ला संग बॉन्डिंग देखने को मिली थी. बिग बॉस 13 से शहनाज घर-घर में पहचानी गईं. शो से निकलने के बाद शहनाज गिल का जबरदस्त ट्रांसफॉर्मेशन देखने को मिला.

बिग बॉस 13 के बाद से ही शहनाज लगातार काम कर रही हैं. वो म्यूजिक वीडियोज करती हैं. उन्होंने बॉलीवुड में भी डेब्यू कर लिया. उन्होंने सलमान खान की फिल्म से डेब्यू किया था. फिल्म 2023 में रिलीज हुई थी. इस फिल्म को खास रिस्पॉन्स नहीं मिला था. शहनाज गिल सलमान खान के साथ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड शेयर करती हैं.

किसी का भाई किसी की जान के बाद वो 'थैंक यू फॉर कमिंग' में भी नजर आईं. इन दिनों उनकी फिल्म एक कुड़ चर्चा में हैं. फिल्म के गाने भी खबरों में बने हैं.