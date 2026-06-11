'वेलकम' और 'वेलकम बैक' ने जमकर लूटा था बॉक्स ऑफिस, की थी तगड़ी कमाई

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअक्षय कुमार की 'वेलकम' और 'वेलकम बैक' ने बॉक्स ऑफिस पर बरपाया था कहर, तगड़ी की थी कमाई

अक्षय कुमार की 'वेलकम' और 'वेलकम बैक' ने बॉक्स ऑफिस पर बरपाया था कहर, तगड़ी की थी कमाई

Welcome To The Jungle: जल्द रिलीज होने जा रही अक्षय कुमार की फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' तगड़ी कमाई कर सकती है. इससे पहले आइए वेलकम और वेलकम बैक के कलेक्शन के बारे में जान लीजिए.

By : संदीप मेहरा | Updated at : 11 Jun 2026 01:54 PM (IST)
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Welcome To The Jungle: बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' यानी अक्षय कुमार 'भूत बंगला' से धमाल मचाने के बाद अब एक और फिल्म ला रहे हैं. इसका नाम है 'वेलकम टू द जंगल'. जिसे वेलकम 3 भी कहा जा सकता है. ये एक मल्टीस्टारर फिल्म है और इसी महीने सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. इसे लेकर अच्छा खासा बज बना हुआ है. इसकी रिलीज से ठीक पहले हम आपको वेलकम सीरीज की पहले की दोनों फिल्मों के कलेक्शन के बारे में बता रहे हैं. इससे पहले आई वेलकम बैक और वेलकम ने भी टिकट खिड़की पर जमकर धूम मचाई थी.

'वेलकम' ने जीत लिया था फैंस का दिल

'वेलकम' को बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक माना जाता है. 19 साल पुरानी इस फिल्म में एक से बढ़कर एक कलाकार थे. अक्षय कुमार, नाना पाटेकर, अनिल कपूर, कटरीना कैफ, परेश रावल और फिरोज खान जैसे दिग्गजों ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से फैंस का दिल जीत लिया था.

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21 सितंबर 2007 को रिलीज हुई 'वेलकम' का डायरेक्शन अनीस बज्मी ने किया था. वहीं इसके प्रोड्यूसर थे साजिद नाडियाडवाला. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक 32 करोड़ रुपये के बजट में बनी वेलकम ने भारत में 70.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. वहीं वर्ल्डवाइड ये 119.50 करोड़ रुपये कमाते हुए सुपरहिट साबित हुई थी. 

'वेलकम बैक' ने भी मचाया था गदर

वेलकम के 8 साल बाद 'वेलकम बैक' रिलीज हुई थी. हालांकि इसमें अक्षय कुमार नहीं थे. उनकी जगह जॉन अब्राहम ने ली थी. वहीं अनिल कपूर, नाना पाटेकर, नसीरुद्दीन शाह, परेश रावल, डिंपल कपाड़िया और शाइनी आहूजा भी इसमें नजर आए थे. इसका डायरेक्शन भी अनीस बज्मी ने किया था. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक इसका बजट 48 करोड़ रुपये था और भारत में इसने बजट से डबल 96 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. ये फिल्म भी टिकट खिड़की पर सफल साबित हुई थी.

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दिग्गजों से सजी है 'वेलकम टू द जंगल'

वेलकम बैक के 11 साल बाद अब 'वेलकम टू द जंगल' आ रही है. अक्षय वेलकम सीरीज में वापसी कर रहे हैं. उनके साथ सुनील शेट्टी, परेश रावल, जॉनी लीवर, तुषार कपूर, अरशद वारसी, रवीना टंडन, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीज, जैकी श्रॉफ और राजपाल यादव सहित कई कलाकार नजर आएंगे. अहमद खान के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 26 जून को रिलीज होगी.

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About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
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Published at : 11 Jun 2026 01:54 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar
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