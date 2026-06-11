'वेलकम' और 'वेलकम बैक' ने जमकर लूटा था बॉक्स ऑफिस, की थी तगड़ी कमाई

Welcome To The Jungle: बॉलीवुड के 'खिलाड़ी' यानी अक्षय कुमार 'भूत बंगला' से धमाल मचाने के बाद अब एक और फिल्म ला रहे हैं. इसका नाम है 'वेलकम टू द जंगल'. जिसे वेलकम 3 भी कहा जा सकता है. ये एक मल्टीस्टारर फिल्म है और इसी महीने सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. इसे लेकर अच्छा खासा बज बना हुआ है. इसकी रिलीज से ठीक पहले हम आपको वेलकम सीरीज की पहले की दोनों फिल्मों के कलेक्शन के बारे में बता रहे हैं. इससे पहले आई वेलकम बैक और वेलकम ने भी टिकट खिड़की पर जमकर धूम मचाई थी.

'वेलकम' ने जीत लिया था फैंस का दिल

'वेलकम' को बॉलीवुड की सबसे बेहतरीन कॉमेडी फिल्मों में से एक माना जाता है. 19 साल पुरानी इस फिल्म में एक से बढ़कर एक कलाकार थे. अक्षय कुमार, नाना पाटेकर, अनिल कपूर, कटरीना कैफ, परेश रावल और फिरोज खान जैसे दिग्गजों ने अपनी बेहतरीन अदाकारी से फैंस का दिल जीत लिया था.

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21 सितंबर 2007 को रिलीज हुई 'वेलकम' का डायरेक्शन अनीस बज्मी ने किया था. वहीं इसके प्रोड्यूसर थे साजिद नाडियाडवाला. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक 32 करोड़ रुपये के बजट में बनी वेलकम ने भारत में 70.15 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. वहीं वर्ल्डवाइड ये 119.50 करोड़ रुपये कमाते हुए सुपरहिट साबित हुई थी.

'वेलकम बैक' ने भी मचाया था गदर

वेलकम के 8 साल बाद 'वेलकम बैक' रिलीज हुई थी. हालांकि इसमें अक्षय कुमार नहीं थे. उनकी जगह जॉन अब्राहम ने ली थी. वहीं अनिल कपूर, नाना पाटेकर, नसीरुद्दीन शाह, परेश रावल, डिंपल कपाड़िया और शाइनी आहूजा भी इसमें नजर आए थे. इसका डायरेक्शन भी अनीस बज्मी ने किया था. बॉलीवुड हंगामा के मुताबिक इसका बजट 48 करोड़ रुपये था और भारत में इसने बजट से डबल 96 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था. ये फिल्म भी टिकट खिड़की पर सफल साबित हुई थी.

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दिग्गजों से सजी है 'वेलकम टू द जंगल'

वेलकम बैक के 11 साल बाद अब 'वेलकम टू द जंगल' आ रही है. अक्षय वेलकम सीरीज में वापसी कर रहे हैं. उनके साथ सुनील शेट्टी, परेश रावल, जॉनी लीवर, तुषार कपूर, अरशद वारसी, रवीना टंडन, दिशा पाटनी, जैकलीन फर्नांडीज, जैकी श्रॉफ और राजपाल यादव सहित कई कलाकार नजर आएंगे. अहमद खान के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म 26 जून को रिलीज होगी.