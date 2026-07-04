पहले दिन ही पिटी आलिया की 'अल्फा', बनी यशराज के स्पाई यूनिवर्स की सबसे कम ओपनिंग वाली फिल्म

आलिया भट्ट की वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म ‘अल्फा’ साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक थी. 3 जुलाई, शुक्रवार को इस फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक दी. इसके ट्रेलर को देखने के बाद से इस फिल्म से काफी उम्मीदें की जा रही थीं लेकिन बड़े पर्द पर आने के बाद ये पहले ही दिन पिट गई. ये वाईआरएफ के स्पाई फ्रेचाइजी की सबसे कम ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है.

‘अल्फा’ का पहले दिन कितना रहा कलेकशन

शिव रवैल निर्देशित ‘अल्फा’ को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद क्रिटिक्स और दर्शकों से खराब से मिक्स्ड रिव्यू मिले हैं. इसी के साथ इसकी बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत ठंडी रही है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो

सैकनलिक की रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन, 'अल्फा' ने 7,534 शो से 9.25 करोड़ की नेट कमाई की है.

भारत में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 11.10 करोड़ हुआ है.

वहीं ओवरसीज में फिल्म ने कुल 5.00 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है.

वर्ल्डवाइड इस फिल्म की कुल ग्रॉस कमाई 16.10 करोड़ हो गई है.

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‘अल्फा’ बनी वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की सबसे कमजोर फिल्म

आलिया भट्ट की ‘अल्फा’ वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की 7वीं फिल्म है और ये इस फ्रेंचाइजी की सबसे कमजोर फिल्म साबित हुई है. इस फीमेड लीड स्पाई फिल्म को दर्शकों ने भाव नहीं दिया है. बता दें कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की अल्फा को छोड़कर बाकी की सभी 6 फिल्मों पठान, वार, वॉर 2, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है और टाइगर 3 के ओपनिंग डे का कलेक्शन काफी शानदार रहा था. लेकिन आलिया भट्ट की फिल्म दर्शकों को इम्प्रेस करने में फेल साबित हुई है.

YRF स्पाई यूनिवर्स का ओपनिंग डे कलेक्शन

वाईआर स्पाई यूनिवर्स फिल्में ओपनिंग डे कलेक्शन एक था टाइगर 32.92 करोड़ रुपये टाइगर जिंदा है 34.1 करोड़ रुपये वॉर 53.35 करोड़ रुपये पठान 57 करोड़ रुपये टाइगर 3 44.5 करोड़ रुपये वॉर 2 52.5 करोड़ रुपये अल्फा 9 करोड़ रुपये

'अल्फा' को अब वीकेंड से आस

आलिया भट्ट की अल्फा पहले ही दिन पिट गई है. अब इसे वर्ड ऑफ माउथ का ही सहारा है. अगर वीकेंड पर इसे पॉजिटिव वर्ड ऑफ का फायदा मिला तो ये बॉक्स ऑफिस पर टिक सकती है. वरना ये फिल्म राम भरोसे ही है. क्योंकि इसकी कहानी से लेकर आलिया और शरवरी की एक्टिंग की काफी आलोचना हो रही है. देखने वाली बात होगी कि ये वीकेंड पर कैसा परफॉर्म कर पाती है.

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