पहले दिन ही पिटी आलिया की 'अल्फा', बनी यशराज के स्पाई यूनिवर्स की सबसे कम ओपनिंग वाली फिल्म

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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: पहले दिन ही पिट गई आलिया भट्ट की 'अल्फा', बनी यशराज के स्पाई यूनिवर्स की सबसे कम ओपनिंग वाली फिल्म

Box Office: पहले दिन ही पिट गई आलिया भट्ट की 'अल्फा', बनी यशराज के स्पाई यूनिवर्स की सबसे कम ओपनिंग वाली फिल्म

Alpha Box Office Collection Day 1: आलिया भट्ट की 'अल्फा' की बॉक्स ऑफिस पर काफी ठंडी शुरुआत हुई है. इसी के साथ ये वाईआरएफ के स्पाई यूनिवर्स की सबसे कम ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है.

Written By : निशा शर्मा |  Updated at : 04 Jul 2026 11:21 AM (IST)
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आलिया भट्ट की वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की पहली फीमेल लीड फिल्म ‘अल्फा’ साल की मच अवेटेड फिल्मों में से एक थी. 3 जुलाई, शुक्रवार को इस फिल्म ने सिनेमाघरों में दस्तक दी. इसके ट्रेलर को देखने के बाद से इस फिल्म से काफी उम्मीदें की जा रही थीं लेकिन बड़े पर्द पर आने के बाद ये पहले ही दिन पिट गई. ये वाईआरएफ के स्पाई फ्रेचाइजी की सबसे कम ओपनिंग करने वाली फिल्म बन गई है.

‘अल्फा’ का पहले दिन कितना रहा कलेकशन
शिव रवैल निर्देशित ‘अल्फा’ को सिनेमाघरों में रिलीज होने के बाद क्रिटिक्स और दर्शकों से खराब से मिक्स्ड रिव्यू मिले हैं. इसी के साथ इसकी बॉक्स ऑफिस पर शुरुआत ठंडी रही है. फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो

  • सैकनलिक की रिपोर्ट के मुताबिक पहले दिन, 'अल्फा' ने 7,534 शो से 9.25 करोड़ की नेट कमाई की है.
  • भारत में इसका कुल ग्रॉस कलेक्शन 11.10 करोड़ हुआ है.
  • वहीं ओवरसीज में फिल्म ने कुल 5.00 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया है.
  • वर्ल्डवाइड इस फिल्म की कुल ग्रॉस कमाई 16.10 करोड़ हो गई है.

ये भी पढ़ें:-Welcome To The Jungle BO Day 8: 'अल्फा' के आते ही घटी ‘वेलकम टू द जंगल’ की कमाई, लेकिन 2 करोड़ और कमाते ही बना देगी ये बड़ा रिकॉर्ड

‘अल्फा’ बनी वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की सबसे कमजोर फिल्म
आलिया भट्ट की ‘अल्फा’ वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की 7वीं फिल्म है और ये इस फ्रेंचाइजी की सबसे कमजोर फिल्म साबित हुई है. इस फीमेड लीड स्पाई फिल्म को दर्शकों ने भाव नहीं दिया है. बता दें कि वाईआरएफ स्पाई यूनिवर्स की अल्फा को छोड़कर बाकी की सभी 6 फिल्मों पठान, वार, वॉर 2, एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है और टाइगर 3 के ओपनिंग डे का कलेक्शन काफी शानदार रहा था. लेकिन आलिया भट्ट की फिल्म दर्शकों को इम्प्रेस करने में फेल साबित हुई है.

YRF स्पाई यूनिवर्स का ओपनिंग डे कलेक्शन

वाईआर स्पाई यूनिवर्स फिल्में ओपनिंग डे कलेक्शन
एक था टाइगर 32.92 करोड़ रुपये
टाइगर जिंदा है 34.1 करोड़ रुपये
वॉर 53.35 करोड़ रुपये
पठान 57 करोड़ रुपये
टाइगर 3 44.5 करोड़ रुपये
वॉर 2 52.5 करोड़ रुपये
अल्फा 9 करोड़ रुपये

'अल्फा' को अब वीकेंड से आस
आलिया भट्ट की अल्फा पहले ही दिन पिट गई है. अब इसे वर्ड ऑफ माउथ का ही सहारा है. अगर वीकेंड पर इसे पॉजिटिव वर्ड ऑफ का फायदा मिला तो ये बॉक्स ऑफिस पर टिक सकती है. वरना ये फिल्म राम भरोसे ही है. क्योंकि इसकी कहानी से लेकर आलिया और शरवरी की एक्टिंग की काफी आलोचना हो रही है. देखने वाली बात होगी कि ये वीकेंड पर कैसा परफॉर्म कर पाती है. 

 

 

ये भी पढ़ें:-Alpha Box Office Collection Day 1: डबल डिजिट में ओपनिंग नहीं कर पाई ‘अल्फा’ लेकिन तोड़ा 'पेद्दी' समेत साल की 25 फिल्मों का रिकॉर्ड, जानें-कलेक्शन

 

 

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Published at : 04 Jul 2026 10:42 AM (IST)
Tags :
Bobby Deol Sharvari Wagh Alpha Alia Bhatt BOX OFFICE COLLECTION
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