हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडWelcome To The Jungle BO: चौथे दिन एडवांस बुकिंग में वेलकम टू द जंगल ने उड़ाए गर्दे, सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर होगा धमाल

Welcome To The Jungle BO: चौथे दिन एडवांस बुकिंग में वेलकम टू द जंगल ने उड़ाए गर्दे, सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर होगा धमाल

'वेलकम टू द जंगल' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. चौथे दिन भी फिल्म ने एडवांस बुकिंग में तहलका मचा दिया. आइए नजर डालते हैं फिल्म की एडवांस बुकिंग पर.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 29 Jun 2026 08:37 PM (IST)
Preferred Sources

अक्षय कुमार की एक्शन-एडवेंचर कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म को अहमद खान ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में 30 से ज्यादा बड़े स्टार्स हैं. फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. चौथे दिन की एडवांस बुकिंग में भी फिल्म गर्दे उड़ा रही है. आइए नजर डालते हैं फिल्म की एडवांस बुकिंग और कलेक्शन पर.

ओपनिंग डे को टक्कर दे रही चौथे दिन की एडवांस बुकिंग

कोईमोई के मुताबिक फिल्म ने चौथे दिन की एडवांस बुकिंग में 2.96 करोड़ की कमाई कर ली. इसमें ब्लॉक सीटें शामिल नहीं हैं. रविवार के मुकाबले लगभग 300 शोज कम हुए हैं. कुल शोज काउंट 11 हजार हो गया है.

बता दें कि ओपनिंग डे पर फिल्म की 3.10 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई थी. चौथे दिन एडवांस बुकिंग में सिर्फ 4.51 परसेंट की कमी है.

ये भी पढ़ें- 'वेलकम टू द जंगल' ने भरी अक्षय कुमार की झोली, पोस्ट कोविड एरा में बनी ओपनिंग वीकेंड पर तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म

चौथे दिन का बॉक्स ऑफिस प्रिडक्शन
प्री-सेल्स को देखा जाए तो चौथे दिन यानी मंडे को फिल्म 8-9 करोड़ तक का कलेक्शन कर सकती है. ओपनिंग डे मुकाबले में फिल्म की कमाई में 50 परसेंट की कमी देखने को मिल सकती है. ओपनिंग डे को फिल्म ने 15.33 करोड़ की कमाई की थी.

ये भी पढ़ें- Ikka Trailer: सनी देओल की फिल्म 'इक्का' का दमदार ट्रेलर रिलीज, यूजर्स बोले- छा गए अक्षय खन्ना

2026 की सोमवार को तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनेगी?
बता दें कि फिल्म 'धुरंधर 2' इस साल की सोमवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. 'धुरंधर 2' ने 66.1 करोड़ कमाए थे. दूसरे नंबर पर 'बॉर्डर 2' है. इस फिल्म ने 63,59 करोड़ कमाए थे. फिल्म को रिपब्लिक डे की छुट्टी का फायदा मिला था. फिलहाल तीसरे नंबर पर अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' है 8.1 करोड़ की कमाई के साथ. लेकिन अब 'वेलकम टू द जंगल' से 'भूत बंगला' को पछाड़ने की पूरी उम्मीदें हैं. चौथे नंबर पर कॉकटेल 2 (6.90 करोड़)और पांचवें पर ओ रोमियो (5.10 करोड़) है.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
Read More
Published at : 29 Jun 2026 08:27 PM (IST)
Tags :
Box Office Welcome To The Jungle
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Welcome To The Jungle BO: चौथे दिन एडवांस बुकिंग में वेलकम टू द जंगल ने उड़ाए गर्दे, सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर होगा धमाल
चौथे दिन एडवांस बुकिंग में वेलकम टू द जंगल ने उड़ाए गर्दे, ओपनिंग डे को दे रही टक्कर, सोमवार को बॉक्स ऑफिस पर होगा धमाल
बॉलीवुड
Monday BO Collection Live Update: मंडे को भी 'वेलकम टू द जंगल' कर रही दंगल, 'कॉकटेल 2' का जलवा भी बरकरार, जानें- 8 बजे तक का कलेक्शन
मंडे को भी 'वेलकम टू द जंगल' कर रही दंगल, जानें- सभी फिल्मों का 8 बजे तक का कलेक्शन
बॉलीवुड
'ये एक नया स्कैम है', लाइव कॉन्सर्ट में 3 घंटे लेट पहुंचीं जैस्मिन सैंडलस, लिपसिंक पर फैंस का फूटा गुस्सा
'ये एक नया स्कैम है', लाइव कॉन्सर्ट में 3 घंटे लेट पहुंचीं जैस्मिन सैंडलस, लिपसिंक पर फैंस का फूटा गुस्सा
बॉलीवुड
'फिल्मों में काम करके...', अक्षय कुमार के बाद रिटायरमेंट प्लान पर बोले सनी देओल, कही ये बड़ी बात
'फिल्मों में काम करके...', अक्षय कुमार के बाद रिटायरमेंट प्लान पर बोले सनी देओल, कही ये बड़ी बात
Advertisement

वीडियोज

Weather Alert: दिल्ली बना 50°C का तंदूर! IMD की खतरनाक वार्निंग ABPLIVE
bBollywood News: 'वाराणसी' को लेकर चर्चाएं तेज, एक बार फिर भारतीय सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर ले जाने की तैयारी! (29.06.26)
YRKKH:😱Armaan को अचानक हुई भूलने की बीमारी! शादी की खुशियों में पड़ा भंग #sbs
19 साल बाद Emraan Hashmi की धमाकेदार वापसी! Awarapan 2 Teaser ने बढ़ाई फैंस का एक्साइटमेंट
Ketan Murder Case: Google Search से परिवार के खुलासों तक, इनसाइड स्टोरी कर देगी हैरान ! ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
PM मोदी ने ईद अल- अदहा पर ईरानी सुप्रीम लीडर को दी मुबारकबाद, अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने जताया आभार, जानें क्या कहा?
PM मोदी ने ईद पर ईरानी सुप्रीम लीडर को दी बधाई, अयातुल्ला मुज्तबा खामेनेई ने जताया आभार, जानें क्या कहा?
इंडिया
खामेनेई की अंतिम सलामी: भारत की ओर से शामिल होंगे बिहार के राज्यपाल और विदेश राज्यमंत्री
खामेनेई की अंतिम सलामी: भारत की ओर से शामिल होंगे बिहार के राज्यपाल और विदेश राज्यमंत्री
विश्व
Explained: यूरोप में गर्मी के बीच 'साइलेंट किलर' का अटैक क्या? 1,300 से ज्यादा मौतें, AC के लिए मारामारी
यूरोप में गर्मी के बीच 'साइलेंट किलर' का अटैक क्या? 1,300 से ज्यादा मौतें, AC के लिए मारामारी
एग्रीकल्चर
Highest Milk Yielding Cow: सबसे ज्यादा दूध देती हैं गाय की ये टॉप-3 नस्लें, खरीदने जा रहे हैं तो मिलेगी बंपर सब्सिडी
सबसे ज्यादा दूध देती हैं गाय की ये टॉप-3 नस्लें, खरीदने जा रहे हैं तो मिलेगी बंपर सब्सिडी
शिक्षा
महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया नया नियम, 1 से 10 तक के सभी स्कूलों में मराठी पढ़ना होगा जरुरी
महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया नया नियम, 1 से 10 तक के सभी स्कूलों में मराठी पढ़ना होगा जरुरी
ओटीटी
Ikka Trailer: सनी देओल की फिल्म 'इक्का' का दमदार ट्रेलर रिलीज, यूजर्स बोले- छा गए अक्षय खन्ना
सनी देओल की फिल्म 'इक्का' का दमदार ट्रेलर रिलीज, यूजर्स बोले- छा गए अक्षय खन्ना
ट्रैवल
Girlfriend Travel Tips: गर्लफ्रेंड के साथ ट्रैवल का बना रहे हैं प्लान? इन जरूरी बातों का रखें ध्यान, सफर रहेगा सेफ
गर्लफ्रेंड के साथ ट्रैवल का बना रहे हैं प्लान? इन जरूरी बातों का रखें ध्यान, सफर रहेगा सेफ
महाराष्ट्र
नसरापुर रेप और हत्या मामले में दोषी को फांसी की सजा, डिप्टी CM एकनाथ शिंदे बोले- 'यह मिसाल कायम...'
नसरापुर रेप और हत्या मामले में दोषी को फांसी की सजा, डिप्टी CM एकनाथ शिंदे बोले- 'यह मिसाल कायम...'
ENT LIVE
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
Awarapan 2 का टीज़र आया, Emraan Hashmi की दमदार वापसी ने बढ़ाई फैंस की एक्साइटमेंट
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं - Bigg Boss होस्ट करना आसान था , अब होगा Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
Farah Khan बोलीं- Bigg Boss होस्ट करना आसान था, अब Lock Upp पर पूरा फोकस
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया, क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
ENT LIVE
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Farah Khan ने बताया क्यों हैं Bigg Boss और Lock Upp जैसे Reality Shows की बड़ी फैन
Embed widget