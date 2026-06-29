अक्षय कुमार की एक्शन-एडवेंचर कॉमेडी फिल्म 'वेलकम टू द जंगल' बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है. फिल्म को अहमद खान ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में 30 से ज्यादा बड़े स्टार्स हैं. फिल्म ताबड़तोड़ कमाई कर रही है. चौथे दिन की एडवांस बुकिंग में भी फिल्म गर्दे उड़ा रही है. आइए नजर डालते हैं फिल्म की एडवांस बुकिंग और कलेक्शन पर.

ओपनिंग डे को टक्कर दे रही चौथे दिन की एडवांस बुकिंग

कोईमोई के मुताबिक फिल्म ने चौथे दिन की एडवांस बुकिंग में 2.96 करोड़ की कमाई कर ली. इसमें ब्लॉक सीटें शामिल नहीं हैं. रविवार के मुकाबले लगभग 300 शोज कम हुए हैं. कुल शोज काउंट 11 हजार हो गया है.

बता दें कि ओपनिंग डे पर फिल्म की 3.10 करोड़ की एडवांस बुकिंग हुई थी. चौथे दिन एडवांस बुकिंग में सिर्फ 4.51 परसेंट की कमी है.

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चौथे दिन का बॉक्स ऑफिस प्रिडक्शन

प्री-सेल्स को देखा जाए तो चौथे दिन यानी मंडे को फिल्म 8-9 करोड़ तक का कलेक्शन कर सकती है. ओपनिंग डे मुकाबले में फिल्म की कमाई में 50 परसेंट की कमी देखने को मिल सकती है. ओपनिंग डे को फिल्म ने 15.33 करोड़ की कमाई की थी.

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2026 की सोमवार को तीसरी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बनेगी?

बता दें कि फिल्म 'धुरंधर 2' इस साल की सोमवार को सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म है. 'धुरंधर 2' ने 66.1 करोड़ कमाए थे. दूसरे नंबर पर 'बॉर्डर 2' है. इस फिल्म ने 63,59 करोड़ कमाए थे. फिल्म को रिपब्लिक डे की छुट्टी का फायदा मिला था. फिलहाल तीसरे नंबर पर अक्षय कुमार की 'भूत बंगला' है 8.1 करोड़ की कमाई के साथ. लेकिन अब 'वेलकम टू द जंगल' से 'भूत बंगला' को पछाड़ने की पूरी उम्मीदें हैं. चौथे नंबर पर कॉकटेल 2 (6.90 करोड़)और पांचवें पर ओ रोमियो (5.10 करोड़) है.