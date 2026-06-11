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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड69 की उम्र में डिंपल कपाड़िया का जलवा, एयरपोर्ट पर स्टाइलिश एंट्री, सादगी में दिल जीत ले गईं अक्षय की बेटी नितारा, देखें Photos

69 की उम्र में डिंपल कपाड़िया का जलवा, एयरपोर्ट पर स्टाइलिश एंट्री, सादगी में दिल जीत ले गईं अक्षय की बेटी नितारा, देखें Photos

Dimple Kapadia Twinkle Khanna Look: 69 साल की उम्र में भी डिंपल कपाड़िया ने अपनी बेटी ट्विंकल खन्ना को फैशन के मामले में तगड़ी टक्कर दी. एयरपोर्ट से सामने आई तस्वीरों में उनका स्वैग देखते ही बन रहा है.

By : संदीप मेहरा  | Updated at : 11 Jun 2026 03:10 PM (IST)
Dimple Kapadia Twinkle Khanna Look: 69 साल की उम्र में भी डिंपल कपाड़िया ने अपनी बेटी ट्विंकल खन्ना को फैशन के मामले में तगड़ी टक्कर दी. एयरपोर्ट से सामने आई तस्वीरों में उनका स्वैग देखते ही बन रहा है.

बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया 69 साल की उम्र में भी काफी फिट नजर आती हैं. इसका एक ताजा उदाहरण हाल ही में एयरपोर्ट पर देखने को मिला. जहां वो अपनी बेटी और एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना के साथ नजर आई थीं. इस दौरान स्वैग के मामले में उन्होंने बेटी ट्विंकल को भी पीछे छोड़ दिया. सोशल मीडिया पर मां-बेटी की तस्वीरें जमकर वायल हो रही हैं.

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इन तस्वीरों की सबसे खास बात ये है कि इनमें एक साथ तीन पीढ़ियां नजर आ रही हैं. दरअसल डिंपल और ट्विंकल के अलावा इनमें ट्विंकल और अक्षय कुमार की बेटी नितारा कुमार भी नजर आ रही हैं.
इन तस्वीरों की सबसे खास बात ये है कि इनमें एक साथ तीन पीढ़ियां नजर आ रही हैं. दरअसल डिंपल और ट्विंकल के अलावा इनमें ट्विंकल और अक्षय कुमार की बेटी नितारा कुमार भी नजर आ रही हैं.
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ट्विंकल और डिंपल के लुक की तो फैंस चर्चा कर ही रहे हैं, वहीं अक्षय और ट्विंकल की बेटी नितारा की भी चर्चा हो रही है. नितारा ने फैंस का दिल अपनी सादगी से जीत लिया.
ट्विंकल और डिंपल के लुक की तो फैंस चर्चा कर ही रहे हैं, वहीं अक्षय और ट्विंकल की बेटी नितारा की भी चर्चा हो रही है. नितारा ने फैंस का दिल अपनी सादगी से जीत लिया.
Published at : 11 Jun 2026 03:10 PM (IST)
Tags :
Twinkle Khanna Dimlpe Kapadia

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