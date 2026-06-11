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69 की उम्र में डिंपल कपाड़िया का जलवा, एयरपोर्ट पर स्टाइलिश एंट्री, सादगी में दिल जीत ले गईं अक्षय की बेटी नितारा, देखें Photos
Dimple Kapadia Twinkle Khanna Look: 69 साल की उम्र में भी डिंपल कपाड़िया ने अपनी बेटी ट्विंकल खन्ना को फैशन के मामले में तगड़ी टक्कर दी. एयरपोर्ट से सामने आई तस्वीरों में उनका स्वैग देखते ही बन रहा है.
बॉलीवुड की दिग्गज एक्ट्रेस डिंपल कपाड़िया 69 साल की उम्र में भी काफी फिट नजर आती हैं. इसका एक ताजा उदाहरण हाल ही में एयरपोर्ट पर देखने को मिला. जहां वो अपनी बेटी और एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना के साथ नजर आई थीं. इस दौरान स्वैग के मामले में उन्होंने बेटी ट्विंकल को भी पीछे छोड़ दिया. सोशल मीडिया पर मां-बेटी की तस्वीरें जमकर वायल हो रही हैं.
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Published at : 11 Jun 2026 03:10 PM (IST)
Tags :Twinkle Khanna Dimlpe Kapadia
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