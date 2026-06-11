इन तस्वीरों की सबसे खास बात ये है कि इनमें एक साथ तीन पीढ़ियां नजर आ रही हैं. दरअसल डिंपल और ट्विंकल के अलावा इनमें ट्विंकल और अक्षय कुमार की बेटी नितारा कुमार भी नजर आ रही हैं.