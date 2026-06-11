सिनेमाघरों में 12 जून को एंटरटेनमेंट का धमाका, रिलीज हो रही एक- दो नहीं 9 फिल्में

सिनेमा लवर्स के लिए 12 जून का दिन काफी जबरदस्त रहने वाला है. दरअसल इस दिन एक दो नहीं बल्कि 9 फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक दे रही हैं. इनमें बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड मूवीज शामिल हैं. दिलचस्प बात ये है कि ये सभी फिल्में अलग-अलग जॉनर की हैं जिन्में हॉरर से लेकर रोमांटिक ड्रामा और पॉलिटिकल ड्रामा तक शामिल हैं. यानी इस वीकेंड पर आपके पास सिनेमाघरों में देखने के लिए काफी ऑप्शन हैं. तो चलिए यहां 12 जून, फ्राइडे को रिलीज हो रही इन 9 फिल्मों की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

'भारत भाग्य विधाता'

इस 12 जून, फ्राइडे को रिलीज हो रही सभी फिल्मों में सबसे ज्यादा चर्चा में 'भारत भाग्य विधाता' है. मनोज तापड़िया द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म में कंगना रनौत ने एक स्टाफ़ नर्स का किरदार निभाया है. ये फिल्म उस हेल्थकेयर वर्कर की कहानी को पर्दे पर उतार रही हैं, जो मुंबई आतंकी हमलों के दौरान एक गुमनाम हीरो बनकर उभरी थीं. इस फ़िल्म का मकसद अस्पताल के स्टाफ़ के उस साहस, समर्पण और मज़बूती को दिखाना है, जिन्होंने बेहद मुश्किल हालात में भी मरीज़ों की सेवा जारी रखी. फिल्म में गिरिजा ओक, स्मिता तांबे, अमृता नामदेव, ईशा डे, प्रिया बेर्डे, आशा शेलार, सुहिता थट्टे, रसिका अघासे, आदित्य मिश्रा और जाहिद खान जैसे कलाकार प्रमुख भूमिकाओं में हैं.





'मैं वापस आऊंगा'

'मैं वापस आऊंगा' डायरेक्टर इम्तियाज़ अली की एक बेहद इमोशनल और कई जनरेशन की कहानी वाली रोमांटिक ड्रामा है. ये यादों, तड़प और अधूरे प्यार जैसी थीम पर बेस्ड है.फिल्म की कहानी एक बुजुर्ग के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्होंने बंटवारे का दर्द झेला है. नसीरुद्दीन शाह ने यह किरदार निभाया है. उनकी धुंधली होती यादें उन्हें 1947 में शुरू हुए एक रोमांस की ओर वापस ले जाती हैं. जैसे-जैसे कहानी अतीत और वर्तमान के बीच आगे बढ़ती है, यह दो यंग लवर्स की दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी को सामने लाती है. फिल्म में दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना और शरवरी ने अहम रो प्ले किये हैं. ये भी 12 जून को सिनेमाघरों मे रिलीज हो रही है.





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'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर'

मनोज बाजपेयी की 'गवर्नर' का काफी बज बना हुआ है. यह फ़िल्म 1990 के दशक की शुरुआत में भारत में आए आर्थिक संकट पर बेस्ड है. इसमें मनोज ने रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पूर्व गवर्नर एस. वेंकिटरमणन का किरदार निभाया है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने देश को आर्थिक बर्बादी की कगार से बचाया. चिन्मय डी. मांडलेकर के निर्देशन में बनी यह हिंदी फ़िल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है.





हीर सारा

कार्तिक चौधरी की डायरेक्ट की गई 'हीर सारा' एक रोड-ट्रिप ड्रामा है, जो खुद को जानने, दोस्ती और पर्सनल आज़ादी की कहानी दिखाती है.फिल्म में पत्रलेखा के अलावा आरिफ़ ज़कारिया, निशांक वर्मा और श्वेता साल्वे अहम भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.





हॉन्टेड 3डी

हॉरर फिल्म मेकर विक्रम भट्ट अपनी सबसे सफल फ्रैंचाइज़ी में से एक, हॉन्टेड 3डी के साथ वापसी कर रहे है. इस फिल्म की कहानी एक रियल एस्टेट एजेंट रेहान के इर्द गिर्द घूमती है जिसे शिमरा में एक प्रॉपर्टी बेचनी है. लेकिन यहां उस एक महिला भूत का सामना करना पड़ता है. फिल्म में मिमोह चक्रवर्ती ने लीड रोल निभाया है. ये फिल्म भी 12 जून को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है.





द नर्मदा स्टोरी'

द नर्मदा स्टोरी' में सामाजिक मुद्दों और मानवीय भावनाओं का मेल देखने को मिल सकता है. इस क्राइम थ्रिलर में सिमाला प्रसाद ने नर्मदा का लीड रोल निभाया है. फिल्म के अन्य कलाकारों में रघुबीर यादव, मुकेश तिवारी, अंजलि पाटिल और अश्विनी कलसेकर हैं. इसे जैघम इमाम ने निर्देशित किया है. ये भी 12 जून को सिनेमाघरों मे रिलीज होन वाली फिल्मों में शामिल है.





स्केरी मूवी

हॉलीवुड की मशहूर पैरोडी फ़्रैंचाइज़ी 'स्केरी मूवी' की नई फ़िल्म आ रही है. मशहूर हॉरर फ़िल्मों और पॉप-कल्चर ट्रेंड्स का मज़ाक उड़ाने के लिए जानी जाने वाली यह फ़्रैंचाइज़ी, अजीबोगरीब कॉमेडी और व्यंग्य पसंद करने वाले फ़ैन्स की फेवरेट रही है. इस नई फ़िल्म से उम्मीद है कि वह उसी खास तरह के ह्यूमर को फिर से सिनेमाघरों में लाएगी. ये भी 12 जून को रिलीज हो रही है.

बैकरूम्स

ऑब्सेशन के बाद हॉलीवुड से एक और हॉरर फिल्म सिनेमा में 12 जून को पहुंच रही है और इसका नाम बैकरूम्स है. इसे सीबीएफसी ने जिरो कट के साथ पास किया है. यानी इसे आप सिनेमाघरों में वैसे ही देख सकेंगे जैसा डायरेक्टर ने इसे बनाया है.





'डिस्क्लोजर डे'

'डिस्क्लोजर डे' सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर है. इस साइंस फिक्शन को स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित किया गया है. फिल्म में जोश ओ कॉर्नर, कॉलिन फर्थ. ईव ह्यूसन और कोलमैन डोमिंगो ने अहम रोल निभाया है. ये भी इस शुक्रवार, 12 जून को सिनेमाघरों में पहुंच रही है.

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