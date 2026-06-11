सिनेमाघरों में 12 जून को एंटरटेनमेंट का धमाका, रिलीज हो रही एक- दो नहीं 9 फिल्में

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड12th June Theater Release: सिनेमाघरों में 12 जून को एंटरटेनमेंट का महा धमाका, रिलीज हो रही एक- दो नहीं 9 फिल्में

12th June Theater Release: सिनेमाघरों में 12 जून को एंटरटेनमेंट का महा धमाका, रिलीज हो रही एक- दो नहीं 9 फिल्में

12th June Theater Release: सिनेमाघरों में 12 जून को एंटरटेनमेंट का महा ब्लास्ट होने वाला है. दरअसल शुक्रवार को एक या दो नहीं पूरी 9 फिल्में दर्शकों को एंटरटेन करने के लिए आ रही हैं.

By : निशा शर्मा | Updated at : 11 Jun 2026 03:05 PM (IST)
Preferred Sources

सिनेमा लवर्स के लिए 12 जून का दिन काफी जबरदस्त रहने वाला है. दरअसल इस दिन एक दो नहीं बल्कि 9 फिल्में सिनेमाघरों में दस्तक दे रही हैं. इनमें बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड मूवीज शामिल हैं. दिलचस्प बात ये है कि ये सभी फिल्में अलग-अलग जॉनर की हैं जिन्में हॉरर से लेकर रोमांटिक ड्रामा और पॉलिटिकल ड्रामा तक शामिल हैं. यानी इस वीकेंड पर आपके पास सिनेमाघरों में देखने के लिए काफी ऑप्शन हैं. तो चलिए यहां 12 जून, फ्राइडे को रिलीज हो रही इन 9 फिल्मों की पूरी लिस्ट जान लेते हैं.

'भारत भाग्य विधाता'
इस 12 जून, फ्राइडे को रिलीज हो रही सभी फिल्मों में सबसे ज्यादा चर्चा में 'भारत भाग्य विधाता' है. मनोज तापड़िया द्वारा लिखित और निर्देशित इस फिल्म में कंगना रनौत ने एक स्टाफ़ नर्स का किरदार निभाया है. ये फिल्म उस हेल्थकेयर वर्कर की कहानी को पर्दे पर उतार रही हैं, जो मुंबई आतंकी हमलों के दौरान एक गुमनाम हीरो बनकर उभरी थीं. इस फ़िल्म का मकसद अस्पताल के स्टाफ़ के उस साहस, समर्पण और मज़बूती को दिखाना है, जिन्होंने बेहद मुश्किल हालात में भी मरीज़ों की सेवा जारी रखी. फिल्म में गिरिजा ओक, स्मिता तांबे, अमृता नामदेव, ईशा डे, प्रिया बेर्डे, आशा शेलार, सुहिता थट्टे, रसिका अघासे, आदित्य मिश्रा और जाहिद खान जैसे कलाकार प्रमुख भूमिकाओं में हैं.


12th June Theater Release: सिनेमाघरों में 12 जून को एंटरटेनमेंट का महा धमाका, रिलीज हो रही एक- दो नहीं 9 फिल्में

'मैं वापस आऊंगा'
'मैं वापस आऊंगा' डायरेक्टर इम्तियाज़ अली की एक बेहद इमोशनल और कई जनरेशन की कहानी वाली रोमांटिक ड्रामा है. ये यादों, तड़प और अधूरे प्यार जैसी थीम पर बेस्ड है.फिल्म की कहानी एक बुजुर्ग के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्होंने बंटवारे का दर्द झेला है. नसीरुद्दीन शाह ने यह किरदार निभाया है. उनकी धुंधली होती यादें उन्हें 1947 में शुरू हुए एक रोमांस की ओर वापस ले जाती हैं. जैसे-जैसे कहानी अतीत और वर्तमान के बीच आगे बढ़ती है, यह दो यंग लवर्स की दिल को छू लेने वाली लव स्टोरी को सामने लाती है. फिल्म में दिलजीत दोसांझ, वेदांग रैना और शरवरी ने अहम रो प्ले किये हैं. ये भी 12 जून को सिनेमाघरों मे रिलीज हो रही है.


12th June Theater Release: सिनेमाघरों में 12 जून को एंटरटेनमेंट का महा धमाका, रिलीज हो रही एक- दो नहीं 9 फिल्में

ये भी पढ़ें:-Wednesday Box Office: बुधवार को बॉक्स ऑफिस पर हो गया बड़ा खेल, 'पेद्दी' से 'है जवानी...' तक की घटी कमाई, हॉलीवुड फिल्म ने कर दिया कमाल, जानें- कलेक्शन

'गवर्नर: द साइलेंट सेवियर'
मनोज बाजपेयी की 'गवर्नर' का काफी बज बना हुआ है. यह फ़िल्म 1990 के दशक की शुरुआत में भारत में आए आर्थिक संकट पर बेस्ड है. इसमें मनोज ने रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया के पूर्व गवर्नर एस. वेंकिटरमणन का किरदार निभाया है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे उन्होंने देश को आर्थिक बर्बादी की कगार से बचाया. चिन्मय डी. मांडलेकर के निर्देशन में बनी यह हिंदी फ़िल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज़ हो रही है.


12th June Theater Release: सिनेमाघरों में 12 जून को एंटरटेनमेंट का महा धमाका, रिलीज हो रही एक- दो नहीं 9 फिल्में

हीर सारा
कार्तिक चौधरी की डायरेक्ट की गई 'हीर सारा' एक रोड-ट्रिप ड्रामा है, जो खुद को जानने, दोस्ती और पर्सनल आज़ादी की कहानी दिखाती है.फिल्म में पत्रलेखा के अलावा आरिफ़ ज़कारिया, निशांक वर्मा और श्वेता साल्वे अहम भूमिकाओं में हैं. यह फिल्म 12 जून को सिनेमाघरों में रिलीज़ होगी.


12th June Theater Release: सिनेमाघरों में 12 जून को एंटरटेनमेंट का महा धमाका, रिलीज हो रही एक- दो नहीं 9 फिल्में

हॉन्टेड 3डी
हॉरर फिल्म मेकर विक्रम भट्ट अपनी सबसे सफल फ्रैंचाइज़ी में से एक, हॉन्टेड 3डी के साथ वापसी कर रहे है. इस फिल्म की कहानी एक रियल एस्टेट एजेंट रेहान के इर्द गिर्द घूमती है जिसे शिमरा में एक प्रॉपर्टी बेचनी है. लेकिन यहां उस एक महिला भूत का सामना करना पड़ता है. फिल्म में मिमोह चक्रवर्ती ने लीड रोल निभाया है. ये फिल्म भी 12 जून को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है.


12th June Theater Release: सिनेमाघरों में 12 जून को एंटरटेनमेंट का महा धमाका, रिलीज हो रही एक- दो नहीं 9 फिल्में

द नर्मदा स्टोरी'
द नर्मदा स्टोरी' में सामाजिक मुद्दों और मानवीय भावनाओं का मेल देखने को मिल सकता है. इस क्राइम थ्रिलर में सिमाला प्रसाद ने नर्मदा का लीड रोल निभाया है. फिल्म के अन्य कलाकारों में रघुबीर यादव, मुकेश तिवारी, अंजलि पाटिल और अश्विनी कलसेकर हैं. इसे जैघम इमाम ने निर्देशित किया है. ये भी 12 जून को सिनेमाघरों मे रिलीज होन वाली फिल्मों में शामिल है.


12th June Theater Release: सिनेमाघरों में 12 जून को एंटरटेनमेंट का महा धमाका, रिलीज हो रही एक- दो नहीं 9 फिल्में

स्केरी मूवी
हॉलीवुड की मशहूर पैरोडी फ़्रैंचाइज़ी 'स्केरी मूवी' की नई फ़िल्म आ रही है. मशहूर हॉरर फ़िल्मों और पॉप-कल्चर ट्रेंड्स का मज़ाक उड़ाने के लिए जानी जाने वाली यह फ़्रैंचाइज़ी, अजीबोगरीब कॉमेडी और व्यंग्य पसंद करने वाले फ़ैन्स की फेवरेट रही है. इस नई फ़िल्म से उम्मीद है कि वह उसी खास तरह के ह्यूमर को फिर से सिनेमाघरों में लाएगी. ये भी 12 जून को रिलीज हो रही है.

बैकरूम्स
ऑब्सेशन के बाद हॉलीवुड से एक और हॉरर फिल्म सिनेमा में 12 जून को पहुंच रही है और इसका नाम बैकरूम्स है. इसे सीबीएफसी ने जिरो कट के साथ पास किया है. यानी इसे आप सिनेमाघरों में वैसे ही देख सकेंगे जैसा डायरेक्टर ने इसे बनाया है.


12th June Theater Release: सिनेमाघरों में 12 जून को एंटरटेनमेंट का महा धमाका, रिलीज हो रही एक- दो नहीं 9 फिल्में

'डिस्क्लोजर डे'
'डिस्क्लोजर डे' सस्पेंस और थ्रिलर से भरपूर है. इस साइंस फिक्शन को स्टीवन स्पीलबर्ग द्वारा निर्देशित किया गया है. फिल्म में जोश ओ कॉर्नर, कॉलिन फर्थ. ईव ह्यूसन और कोलमैन डोमिंगो ने अहम रोल निभाया है. ये भी इस शुक्रवार, 12 जून को सिनेमाघरों में पहुंच रही है.

ये भी पढ़ें:-Peddi Box Office Day 7: 'पेद्दी' की हर दिन घट रही कमाई, 7वें दिन किया अब तक का सबसे कम कलेक्शन, क्या वसूल पाएगी 350 करोड़ का बजट?

और पढ़ें
Published at : 11 Jun 2026 02:59 PM (IST)
Tags :
Governor Haunted 3D Heer Sara Backrooms 12th June Theater Release Bharat Bhhagya Vidhaata Mai Vaapus Aaunga
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Who Is Isha Rikhi: कौन हैं बादशाह की पत्नी ईशा रिखी? बॉलीवुड फिल्म में कर चुकी हैं काम
कौन हैं बादशाह की पत्नी ईशा रिखी? बॉलीवुड फिल्म में कर चुकी हैं काम
बॉलीवुड
12th June Theater Release: सिनेमाघरों में 12 जून को एंटरटेनमेंट का महा धमाका, रिलीज हो रही एक- दो नहीं 9 फिल्में
सिनेमाघरों में 12 जून को एंटरटेनमेंट का धमाका, रिलीज हो रही एक- दो नहीं 9 फिल्में
बॉलीवुड
आमिर खान की इस फिल्म का राधिका अंबानी पर पड़ा असर, बताया ओटीटी पर लास्ट शो कौनसा देखा
आमिर खान की इस फिल्म का राधिका अंबानी पर पड़ा असर, बताया ओटीटी पर लास्ट शो कौनसा देखा
बॉलीवुड
सेंसर बोर्ड का बड़ा सरप्राइज, 'भारत भाग्य विधाता' समेत इन 3 फिल्मों को मिला 'Zero Cut' सर्टिफिकेट
बिना एक भी कट के पास हुईं ये 3 बड़ी फिल्में, CBFC के फैसले से इंडस्ट्री चौंकी
Advertisement

वीडियोज

Indians Dead in Hormuz: महायुद्ध में 3 नागरिकों की मौत पर गुर्राया भारत ! अब क्या होगा? ABPLIVE
TMC Breakup | TMC MP Resignation: आधी रात Operation Lotus! ममता बनर्जी का साथ क्यों छोड़ा?
Iran Israel War Update: ईरान का अमेरिका को आखिरी अल्टीमेटम | Trump | Big Breaking
TOP News: आज की बड़ी खबरें | TMC Controversy | Mamata | Israel Iran War | Trump | Modi Govt | POK
Congress Meenakshi' RS Nomination Cancel: मीनाक्षी ने खटखाया का Supreme Court दरवाजा | Breaking
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'गंभीर मामला है, जांच करो, चार्जशीट भी दाखिल हो और अभिषेक बनर्जी...', फर्जी दस्तखत पर कलकत्ता HC का सख्त आदेश
'गंभीर मामला है, जांच करो, चार्जशीट भी दाखिल हो और अभिषेक बनर्जी...', फर्जी दस्तखत पर कलकत्ता HC का सख्त आदेश
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी चुनाव: सपा-कांग्रेस के बाद अब BJP में सीट शेयरिंग की बात शुरू, ओपी राजभर ने दे दिए ये संकेत
यूपी चुनाव: सपा-कांग्रेस के बाद अब BJP में सीट शेयरिंग की बात शुरू, ओपी राजभर ने दे दिए ये संकेत
इंडिया
Kirti Azad on TMC Turmoil: 'डर, दबाव और लालच...', TMC की टूट पर कीर्ति आज़ाद का चौंकाने वाला दावा, बोले- शत्रुघ्न सिन्हा कहीं नहीं जा रहे
'डर, दबाव और लालच...', TMC की टूट पर कीर्ति आज़ाद का चौंकाने वाला दावा, बोले- शत्रुघ्न सिन्हा कहीं नहीं जा रहे
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026 Prize Money: फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
फीफा 2026 की प्राइज मनी जानकर रह जाएंगे दंग, टी20 वर्ल्ड कप विजेता टीम इंडिया से लगभग 60 गुना अधिक, जानिए
बॉलीवुड
आमिर खान की इस फिल्म का राधिका अंबानी पर पड़ा असर, बताया ओटीटी पर लास्ट शो कौनसा देखा
आमिर खान की इस फिल्म का राधिका अंबानी पर पड़ा असर, बताया ओटीटी पर लास्ट शो कौनसा देखा
इंडिया
राज्यसभा से इस्तीफा देकर प्रकाश चिक ने जो कहा, वो ममता बनर्जी को तीर की तरह चुभेगा, बोले- 'जिस तरह का...'
राज्यसभा से इस्तीफा देकर प्रकाश चिक ने जो कहा, वो ममता बनर्जी को तीर की तरह चुभेगा, बोले- 'जिस तरह का...'
ट्रेंडिंग
Husband Wife Cute Fight: फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
फ्लाइट में विंडो सीट पर पत्नी ने कर लिया कब्जा, एयर हॉस्टेस को बुला लाया पति; देखें वीडियो
Home Tips
Kitchen Window Cleaning: महंगे क्लीनर भी फेल! किचन की काली-चिपचिपी खिड़की को चमका देगा रसोई का यह एक आसान नुस्खा
महंगे क्लीनर भी फेल! किचन की काली-चिपचिपी खिड़की को चमका देगा रसोई का यह एक आसान नुस्खा
ABP NEWS
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
गंगा में बह गए 77 साल के बुज़ुर्ग
ABP NEWS
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
मछुआरा फ्री होगा मुंबई, सरकार का नोटिस
ABP NEWS
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
Empathy hospital में अचानक लगी आग, मौके पर दमकल
ABP NEWS
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
TMC MP प्रताप चिक बड़ाईक ने राज्यसभा सदस्य पद से स्तीफा दिया
ENT LIVE
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Huma Qureshi की Baby Do Die Do का टीज़र हुआ वायरल, यूनिक ट्रीटमेंट और दमदार अंदाज ने जीता दिल
Embed widget