रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. ये फिल्म हर दिन नए-नए रिकॉर्ड बना रही है. वही वीकडेज में भी ये फिल्म बमफाड़ कलेक्शन कर रही है जबकि तेरे इश्क में सहित सिनेमाघरों में मौजूद तमाम फिल्में बॉक्स ऑफिस पर धीमी पड़ चुकी हैं. चलिए यहां जानते हैं 'धुरंधर' सहित बाकी फिल्मों ने बुधवार को कितना कलेक्शन किया है.

'धुरंधर' ने बुधवार को कितनी कमाई की?

आदित्य धर द्वारा निर्देशित 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है. फिल्म ने 5 दिसंबर को 28 करोड़ रुपये की ओपनिंग की और दूसरे दिन 32 करोड़ रुपये कमाए. इसके बाद पहले रविवार को फिल्म ने 43 करोड़ रुपये का भारी कलेक्शन किया. जिससे यह 100 करोड़ रुपये कमाने वाली सबसे तेज़ बॉलीवुड फिल्मों में से एक बन गई. चौथे दिन इसने 23.25 करोड़ और पांचवें दिन फिल्म ने 27 करोड़ रुपये कमाए. अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'धुरंधर' ने रिलीज के छठे दिन यानी बुधवार को 26.50 करोड़ कमाए हैं. जिसके बाद इस फिल्म का कुल कलेक्शन 180 करोड़ रुपये हो गया है. ये फिल्म जिस रफ्तार से धुआंधार कमाई कर रही है उसे देखते हुए यह देखना दिलचस्प होगा कि फिल्म 500 करोड़ रुपये का आंकड़ा कब पार करती है.

'तेरे इश्क में' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

कृति सेनन और धनुष की फिल्म 'तेरे इश्क में' का पहले हफ्ते का कारोबार जबरदस्त रहा था लेकिन जब से 'धुरंधर' ने सिनेमाघरों में एंट्री की है तब से 'तेरे इश्क में' की कमाई भी चौपट हो गई. हालांकि दूसरे वीकेंड पर इसका कलेक्शन अच्छा रहा था लेकिन दूसरे सोमवार को पहली बार इसकी कमाई में बड़ी गिरावट दर्ज की गई और इसने 2.50 करोड़ रुपये कमाए. इसके बाद 12वें दिन इसने थोड़ी बेहतर कमाई करते हुए 2.85 करोड़ रुपये कमाए. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक 'तेरे इश्क में' ने रिलीज के 13वें दिन यानी दूसरे बुधवार को 1.85 करोड़ का कलेक्शन किया है. इसी के साथ इस फिल्म का कुल कलेक्शन अब 107 करोड़ रुपये हो गया है.

'कलमकावल' ने बुधवार को कितना किया कलेक्शन?

ममूटी की फिल्म कलमकावल को दर्शकों से शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. इस फिल्म की शुरुआत अच्छी हुई थी और इसने 5 करोड़ रुपये के कलेक्शन के साथ ओपनिंग की थी. दूसरे दिन इसने 5.5 करोड़ कमाए और तीसरे दिन का कलेक्शन 6 करोड़ रुपये रहा. वहीं वीकडेज में इस फिल्म की कमाई में गिरावट दर्ज की जा रही है. सोमवार को चौथे दिन इसने 2.9 करोड़ कमाए थे. वहीं मंगलवार को पांचवें दिन कलमकावल ने 2.8 करोड़ का कलेक्शन किया था. वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक कलमकावल ने रिलीज के 6ठे दिन यानी पहले बुधवार को 2.10 करोड़ कमाए हैं. इसी के साथ इस फिल्म की 6 दिनों की कुल कमाई अब 24.30 करोड़ रुपये हो गई है.