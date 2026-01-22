विशाल भारद्वाज बॉलीवुड के बेहतरीन फिल्ममेकर्स में से एक हैं.उन्होंने एक से बढ़कर एक फिल्में बनाई हैं. विशाल और शाहिद कपूर ने भी साथ में कई फिल्मों में काम किया है. अब दोनों की साथ में नई फिल्म ओ रोमियो रिलीज होने वाली है. ओ रोमियो का ट्रेलर बुधवार को रिलीज हुआ है और इसे लेकर लोगों में काफी बज भी है. कई सालों से विशाल और शाहिद के बीच अनबन की अफवाहें चल रही थीं. अब इन अफवाहों पर विशाल ने चुप्पी तोड़ दी है.

ओ रोमियो के ट्रेलर लॉन्च पर विशाल ने अनबन की खबरों पर चुप्पी तोड़ी. उन्होंने बताया कि उनके दोस्त अक्सर मजाक में कहते हैं कि शाहिद के साथ काम करने के लिए उन्हें नेशनल अवॉर्ड मिलना चाहिए लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देते हैं कि उनके साथ खुद काम करना भी मुश्किल है.

विशाल ने तोड़ी चुप्पी

विशाल ने कहा- 'सॉरी लेकिन मैं एक बात बोलना चाहूंगा. मुझे झिझक आ रही है लेकिन मैं ये कहानी के लिए बोलना चाहूंगा के मुझे अब तक 9 नेशनल अवॉर्ड्स मिले हैं. मेरे डायरेक्टर दोस्त मुझसे पूछते हैं कि मुझे 10 दसवां मिलना चाहिए क्योंकि तुमने शाहिद कपूर के साथ 4 फिल्में की हैं. मं कितना मुश्किल आदमी हूं वो शाहिद जानता है. वो मेरे अग्रेशन को समझता है. मेरे साथ काम करना बहुत मुश्किल है. मुझे लगता है शाहिद को एक नेशनल अवॉर्ड मिलना चाहिए मेरे साथ 4 फिल्में करने के लिए.'

अपने बहुत ज्यादा झगड़ों पर बात करते हुए विशाल ने माना कि क्रिएटिव मामलों पर असहमति होती है लेकिन इस बात पर जोर दिया कि पिछले कुछ सालों में इन बातों को बहुत ज्यादा बढ़ा-चढ़ाकर दिखाया गया है.

बता दें विशाल और शाहिद ने साथ में कमीने, हैदर और रंगून में काम किया है.ओ रोमियो दोनों की साथ में चौथी फिल्म है. ओ रोमियो की बात करें तो ये 13 फरवरी को रिलीज होने जा रही है. इस फिल्म में शाहिद के साथ तृप्ति डिमरी, अविनाश तिवारी, तमन्ना भाटिया, फरीदा जलाल अहम किरदार निभाते नजर आएंगे.

