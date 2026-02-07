दिसंबर 2024 में, नेशनल अवॉर्ड विनिंग एक्टर विक्रांत मैसी ने अचानक फिल्मों से ब्रेक लेने की अनाउंसमेंट कर हर किसी को हैरान कर दिया था. 12वीं फेल की ज़बरदस्त सफलता के बाद उनके बढ़ते करियर को देखते हुए, इस पोस्ट को एक चौंकाने वाला रिटायरमेंट माना गया.हालांकि, एक इंटरव्यू में मैसी ने अपनी पोस्ट की सच्चाई बताई, और ये भी बताया कि किन वजहों से उन्होंने यह फैसला लिया था.

'रिटायरमेंट' की पोस्ट को लेकर विक्रांत ने बताया सच

टाइम्स नाऊ को दिए इंटरव्यू के दौरान अपनी वायरल सोशल मीडिया पोस्ट के बारे में बात करते हुए, विक्रांत ने बताया कि इस कन्फ्यूजन में प्लेटफॉर्म की सीमाओं का भी हाथ था. उन्होंने कहा, "एक्स पर आपको जितने भी लिमिटेड शब्द मिलते हैं, उसमें मैंने सारी जानकारी भरने की कोशिश की और अब हमें पता है कि सारी जानकारी पहुंची नहीं. इसमें से बहुत कुछ गलत समझा गया. मैं बस एक ब्रेक लेना चाहता था. उस समय मैं बहुत ज़्यादा बर्नआउट महसूस कर रहा था."

एक्टर ने कहा कि इंडस्ट्री अक्सर परफॉर्मेंस में शामिल इमोशनल मेहनत को नज़रअंदाज़ कर देती है. 16 घंटे की थका देने वाली शिफ्ट के अलावा, विक्रांत ने एक ही साल में चार फिल्मों में मुश्किल किरदार निभाने के मानसिक तनाव पर भी ज़ोर दिया, जिसमें 12वीं फेल और द साबरमती रिपोर्ट शामिल हैं. उन्हें एहसास हुआ कि उनकी परफॉर्मेंस बोरिंग होती जा रही थी और उन्होंने फैसला किया कि एक कलाकार के तौर पर खुद को बेहतर बनाने के लिए उन्हें "शुरुआत से फिर से शुरू करने" की ज़रूरत है.

विक्रांत काम से ब्रेक क्यों लेना चाहते थे?

विक्रांत ने पिता के तौर पर अपनी भूमिका के बारे में बात की. एक्टर का बेटा, वरदान, लगातार काम करने के दौरान पैदा हुआ था, और एक्टर ने माना कि अपनी गैरमौजूदगी पर उन्हें बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई. उन्होंने याद किया कि उन्होंने अपने बेटे के पहले शब्द और पहले कदम सिर्फ़ अपनी पत्नी शीतल ठाकुर द्वारा भेजे गए वीडियो में देखे थे. विक्रांत ने कहा, "अगर आप उन पलों को एंजॉय नहीं कर सकते जिनके लिए आप काम कर रहे हैं, तो सफलता का क्या फ़ायदा?"

उन्होंने अपने बेटे को पहली बार "पापा" कहते हुए न देख पाने के दुख को याद किया. इस एहसास ने उन्हें जगा दिया कि भले ही कमर्शियल सक्सेस और ब्लेसिंग्स कुछ समय के लिए होते हैं, लेकिन उनके बच्चे की ज़िंदगी के शुरुआती साल अनमोल हैं. अपने सात महीने के ब्रेक के दौरान, उन्होंने पति और पिता होने पर ध्यान देना चुना, यह समझते हुए कि काम इंतज़ार कर सकता है लेकिन परिवार नहीं.

विक्रांत मैसी वर्क फ्रंट

ब्रेक के बावजूद, विक्रांत का प्रोफेशनल शेड्यूल बिज़ी है, फैंस विशाल भारद्वाज की रोमांटिक थ्रिलर ओ' रोमियो में उनके परफॉर्मेंस का इंतज़ार कर रहे हैं. ये फिल्म 13 फरवरी, 2026 को रिलीज़ हो रही है. वह नेटफ्लिक्स सीरीज़ मुसाफ़िर कैफ़े के साथ एक प्रोड्यूसर के तौर पर भी डेब्यू कर रहे हैं, जिसे वह अपनी जर्नी का "एक नया पड़ाव" बताते हैं.