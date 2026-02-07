रानी मुखर्जी ने अपनी बेहद पॉपुलर फ्रैंचाइजी 'मर्दानी' की तीसरी किस्त के साथ सिनेमाघरों में कमबैक किया है. अभिरज मीनावाला द्वारा निर्देशित इस कॉप ड्रामा में रानी एक बार फिर एसीपी शिवानी शिवाजी रॉय की भूमिका में नजर आ रही हैं जो एक सख्त पुलिस ऑफिसर हैं और अपराध और अपराधियों को खत्म करने पर तुली हुई हैं. ‘मर्दानी 3’, 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज़ हुई और पहले हफ्ते में इसे ठीक-ठाक रिस्पॉन्स मिला. लेकिन दूसरे हफ्ते में एंट्री करते ही इसकी रफ्तार धीमी हो गई ह. इस कॉप ड्रामा ने दूसरे शुक्रवार को अब तक का सबसे कम कलेक्शन किया है. चलिए यहां ‘मर्दानी 3’ के 8वें दिन यानी दूसरे फ्राइडे का कलेक्शन जानते हैं.

‘मर्दानी 3’ ने 8वें दिन कितनी की कमाई?

इंडस्ट्री ट्रैकर सैकनिल्क की शुरुआती बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट के अनुसार, यश राज फिल्म्स द्वारा प्रोड्यूस रानी मुखर्जी की कॉप-ड्रामा ‘मर्दानी 3’ ने दूसरे शुक्रवार को 1.75 करोड़ रुपये कमाए. फिल्म ने गुरुवार (सातवें दिन) को 1.85 करोड़ रुपये और बुधवार को 2.1 करोड़ रुपये कमाए थे. वहीं दूसरे शुक्रवार को फिल्म के कलेक्शन में गिरावट के साथ, अब इसका भारत में कुल कलेक्शन 28.05 करोड़ रुपये हो गया है. दिलचस्प बात ये है कि ‘मर्दानी 3’ को बॉक्स ऑफिस पर सनी देओल की बड़ी फिल्म बॉर्डर 2 से टक्कर मिल रही है और रानी की फिल्म भी पूरा दम दिखा रही है और अब तक करोड़ों में ही कमाई कर रही है.

‘मर्दानी 3’ के डे वाइज कलेक्शन की रिपोर्ट

पहला दिन- 4 करोड़ रुपये

दूसरा दिन-6.25 करोड़ रुपये

तीसरा दिन-7.25 करोड़ रुपये

चौथा दिन- 2.25 करोड़ रुपये

पांचवां दिन-2.6 करोड़ रुपये

छठा दिन- 2.1 करोड़ रुपये

सातवां दिन- 1.85 करोड़ रुपये

आठवां दिन- 1.75 करोड़ रुपये (शुरुआती अनुमान)

कुल कलेक्शन- 28.05 करोड़ रुपये

‘मर्दानी 3’ के 30 करोड़ कमाने में छूटे पसीने

‘मर्दानी 3’ बॉक्स ऑफिस पर 30 करोड़ रुपये का आंकड़ा छूने के लिए स्ट्रगल कर रही है, और इसे सनी देओल की वॉर-ड्रामा बॉर्डर 2 से कड़ी टक्कर मिल रही हैय इसी बीच, एक नई फिल्म, नीना गुप्ता और संजय मिश्रा की वध 2 भी सिनेमाघरों में आ गई है. आने वाले दिनों में ओ'रोमियो, तू या मैं, दो दीवाने शहर में जैसी बड़ी फिल्में भी सिनेमाघरों में आने वाली हैं, जिससे मर्दानी 3 के लिए ज़्यादा दर्शक जुटाना और भी मुश्किल हो जाएगा. 2026 में सफल फिल्मों की बॉक्स ऑफिस लिस्ट में अपनी जगह बनाए रखने के लिए फिल्म को आने वाले दिनों में तेज़ी पकड़नी होगी.