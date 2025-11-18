हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
विक्रम भट्ट पर लगा 30 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप, दिया था 200 करोड़ का लालच

Vikram Bhatt Fraud Case: फिल्ममेकर विक्रम भट्ट पर 30 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगा है. उदयपुर के एक डॉक्टर ने विक्रम और उनकी पत्नी पर ये आरोप लगाया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 18 Nov 2025 12:45 AM (IST)
फिल्ममेकर विक्रम भट्ट मुसीबतों में फंस गए हैं. उनके खिलाफ उदयपुर के एक डॉक्टर ने 30 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है. भूपालपुरा पुलिस ने खबर दी है कि विक्रम और उनकी पत्नी श्वेतांबरी भट्ट समेत आठ और लोगों के खिलाफ धोखाधड़ी का केस दर्ज किया है. शिकायत के मुताबिक 200 करोड़ रुपये के रिटर्न का वादा करके फिल्मों की फाइनेंसिंग के लिए लालच दिया था. हालांकि, फिल्ममेकर ने इन आरोपों से इनकार किया है और कहा है कि पुलिस को गुमराह किया जा रहा है.

न्यूज एजेंसी पीटीआई की रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर अजय मुरदिया ने अपनी एफआईआर में बताया है कि विक्रम से उनकी मुलाकात दिनेश कटारिया नाम के एक लोकल आदमी ने करवाई थी, जिनसे उनकी मुलाकात एक म्यूजिक ग्रुप के जरिए हुई थी, जो दावा करता था कि उनके बॉलीवुड में मजबूत कनेक्शन हैं.

क्या थी शिकायत

अजय ने आगे बताया कि विक्रम से उनकी मुलाकात मुंबई के एक स्टूडियों में अप्रैल 2024 में हुई थी. जहां पर डील हुई थी कि वो विक्रम की फिल्मों में इन्वेस्ट करेंगे, जिसमें उनकी गुजर चुकी पत्नी पर एक बायोपिक भी शामिल है, जबकि विक्रम पूरी फिल्म बनाने की प्रक्रिया का ध्यान रखेंगे. FIR में, डॉ. अजय ने विक्रम और श्वेतांबरी भट्ट की बेटी कृष्णा भट्ट को भी आरोपी बनाया है. मामले की अभी जांच चल रही है. अजय ने अपनी शिकायत में बताया है कि उन्होंने विक्रम भट्ट की कंपनी को कुछ पैसे दिए थे और चार फिल्मों का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था. मगर प्रोडक्शन हाउस ने सही से काम नहीं किया. जिस फिल्म का बजट सबसे ज्यादा था उसका प्रोडक्शन कभी शुरू ही नहीं हुआ.

विक्रम भट्ट ने दी सफाई

विक्रम भट्ट ने इन आरोपों को गलत ठहराया है.उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए कहा- वो कहते हैं कि 200 करोड़ रुपये के लालच में मैंने 30 करोड़ रुपये का स्कैम किया. अगर उन्होंने यह पुलिस को बताया है, तो जरूर उनके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स, कुछ पेपरवर्क होगा. वरना, पुलिस ऐसे काम नहीं करती. तो, अगर ऐसा है, तो यह जाली है, ऐसा नहीं हो सकता. मैंने FIR में पढ़ा, उन्होंने लिखा है- 'वे इस इंडस्ट्री से नहीं हैं, और उन्हें इंडस्ट्री का काम नहीं पता. तो, मैं पूछना चाहता हूं अगर ऐसा है, तो उन्होंने मुझे क्यों छोड़ा और इतनी सारी फिल्में क्यों शुरू की.'

Published at : 18 Nov 2025 12:45 PM (IST)
