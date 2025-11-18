हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
8 साल पुरानी इस कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म को मिली थी 'ए' रेटिंग? जानें- ओटीटी पर कहां है अवेलेबल

Lipstick Under My Burkha OTT : आठ साल पहले आई कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म ‘लिपस्टिक अंडर माई बुर्का’ अब ओटीटी पर भी स्ट्रीम हो रही है. जानते हैं ये कहां अवेलेबल है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Nov 2025 12:29 PM (IST)
Preferred Sources

अलंकृता श्रीवास्तव की ए-रेटेड हिंदी फिल्म ‘लिपस्टिक अंडर माई बुर्का’ साल 2017 में आई थी. ये फिल्म काफी विवादों में रही थी यहां तक की सीबीएफसी ने इसे सर्टिफाई करने से भी इंकार कर दिया था. वहीं अब 8 साल बाद आप इसे ओटीटी पर एंजॉय कर सकते हैं. जानते हैं इस कॉन्ट्रोवर्शियल फिल्म को डिजीटल प्लेटफॉर्म पर कहां देख सकते हैं.

‘लिपस्टिक अंडर माई बुर्का’ ओटीटी पर कहां देखें? 
बता दें कि विवादास्पद फिल्म ‘लिपस्टिक अंडर माई बुर्का’ ओटीटी के प्लेटफॉर्म जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है. सीबीएफसी ने शुरुआत में इस फिल्म को सर्टिफाई करने से मना कर दिया था, क्योंकि उसे इस बात पर आपत्ति थी कि इसमें सेक्सुअलिटी को कैसे दिखाया गया है और इसे "महिला-फोकस्ड" करार दिया गया था. इस फैसले से काफी हंगामा हुआ और आखिरकार फिल्म एक अपील के बाद ही सिनेमाघरों में पहुंची थी और इसे केवल एडल्ट के लिए रेटिंग मिली थी. सेंसरशिप की इस लड़ाई की वजह से इस फिल्म को घरेलू और इंटरनेशनल मार्केट में खूब हाईप मिल गया था.

बॉक्स ऑफिस पर रही थी फ्लॉप
सिनेमाघरों में इसकी कमाई मामूली रही, लेकिन फिल्म ने त्योहारों और बार-बार स्ट्रीमिंग के दौर में भी अपनी पकड़ बनाए रखी. जियो हॉटस्टार पर रिलीज़ के साथ, ये टाइटल अमेज़न प्राइम वीडियो पर भी मुफ़्त में अवेलेबल है. इसी के साथ दर्शक इसे एक और मीडियम पर देख सकते है. इसका तेलुगु डब वर्जन अभी तक एड नहीं किया गया है.

‘लिपस्टिक अंडर माई बुर्का’ के बारे में
भोपाल के बैकग्राउंड पर बेस्ड, ‘लिपस्टिक अंडर माई बुर्का’ की कहानी चार महिलाओं के इर्द-गिर्द घूमती है. फिल्म में कोंकणा सेन शर्मा, रत्ना पाठक शाह, आहना कुमरा और प्लाबिता बोरठाकुर ने अहम रोल प्ले किया है. वहीं सपोर्टिंग कलाकारों  सुशांत सिंह, विक्रांत मैसी, शशांक अरोड़ा और वैभव तत्ववादी शामिल हैं. यह प्रोजेक्ट प्रकाश झा प्रोडक्शंस का है, जिसने इसे ऐसे समय में बनाया था जब मेनस्ट्रीम के हिंदी सिनेमा में ऐसी कहानियां आम नहीं थीं.

 

Published at : 18 Nov 2025 12:27 PM (IST)
Tags :
LIPSTICK UNDER MY BURKHA Ratna Pathak Vikrant Massey Konkona Sen Sharma
